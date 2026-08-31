Ryan Newton Wins at Selinsgrove

SELINSGROVE, PA (August 31, 2026) — Ryan Newton picked up the feature victory Sunday night for the winged 410 sprint cars at Selinsgrove Speedway. Newton took the lead after Austin Bishop got caught up in a crash along with Chase Dietz, who flipped in the crash.
Newton then held off eighth starting Danny Dietrich by 1.155 seconds at the finish. Tyler Ross, Jake Karklin, and Michael Walter rounded out the top five.
Selinsgrove Speedway
Selinsgrove, Pennsylvania
Sunday, August 31, 2026
Qualifying (2 Laps)
1. 67G-Justin Whittall, 16.016[14]
2. 23-Chase Dietz, 16.059[2]
3. 5-Tyler Ross, 16.216[8]
4. 17-Mark Smith, 16.311[15]
5. 11A-Austin Bishop, 16.374[22]
6. 66-Ryan Newton, 16.411[12]
7. 18J-JT Ferry, 16.412[10]
8. 11T-Michael Walter, 16.444[16]
9. 48-Danny Dietrich, 16.455[25]
10. 17B-Steve Buckwalter, 16.538[7]
11. 5K-Jake Karklin, 16.589[18]
12. 5C-Dylan Cisney, 16.590[20]
13. 55M-Domenic Melair, 16.598[5]
14. 88J-Joey Amantea, 16.664[3]
15. 47K-Kody Lehman, 16.702[17]
16. 20-Ryan Taylor, 16.704[9]
17. 35-Jason Shultz, 16.727[21]
18. 77-Kody Hartlaub, 16.750[11]
19. 39-Lucas Wolfe, 16.796[19]
20. 45S-Samuel Miller, 16.824[4]
21. 99-Devin Adams, 16.848[6]
22. 3-Dave Grube, 16.947[23]
23. 75-Jayden Wolf, 17.126[24]
24. 22M-Matt Miller, 17.142[13]
25. 10-Jake Waters, 17.165[1]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 17-Mark Smith[1]
2. 67G-Justin Whittall[4]
3. 17B-Steve Buckwalter[3]
4. 18J-JT Ferry[2]
5. 39-Lucas Wolfe[7]
6. 55M-Domenic Melair[5]
7. 20-Ryan Taylor[6]
8. 3-Dave Grube[8]
9. 10-Jake Waters[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 11A-Austin Bishop[1]
2. 11T-Michael Walter[2]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 5K-Jake Karklin[3]
5. 88J-Joey Amantea[5]
6. 35-Jason Shultz[6]
7. 75-Jayden Wolf[8]
8. 45S-Samuel Miller[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 66-Ryan Newton[1]
2. 48-Danny Dietrich[2]
3. 5C-Dylan Cisney[3]
4. 77-Kody Hartlaub[6]
5. 5-Tyler Ross[4]
6. 47K-Kody Lehman[5]
7. 99-Devin Adams[7]
8. 22M-Matt Miller[8]
A-Main (25 Laps)
1. 66-Ryan Newton[1]
2. 48-Danny Dietrich[8]
3. 5-Tyler Ross[4]
4. 5K-Jake Karklin[12]
5. 11T-Michael Walter[7]
6. 39-Lucas Wolfe[14]
7. 67G-Justin Whittall[3]
8. 5C-Dylan Cisney[10]
9. 17B-Steve Buckwalter[9]
10. 47K-Kody Lehman[18]
11. 20-Ryan Taylor[19]
12. 99-Devin Adams[21]
13. 88J-Joey Amantea[15]
14. 18J-JT Ferry[11]
15. 3-Dave Grube[22]
16. 45S-Samuel Miller[23]
17. 55M-Domenic Melair[16]
18. 35-Jason Shultz[17]
19. 75-Jayden Wolf[20]
20. 11A-Austin Bishop[2]
21. 23-Chase Dietz[5]
22. 22M-Matt Miller[24]
23. 77-Kody Hartlaub[13]
24. 10-Jake Waters[25]
25. 17-Mark Smith[6]