Bubak Holds Off Drueke to Win Friday at Eagle

EAGLE, NE (September 4, 2026) — Jake Bubak won the prelminary feature Friday during the IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals at Eagle Raceway.
Bubak started on the pole position, but had to deal with multiple challenges for the lead including swapping the top spot with Tyler Drueke over the final two laps for the victory.
Drueke, Tyler Stubblefield, Joey Danley, and Trevor Serbus rounded out the top five.
IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
Eagle Raceway
Eagle, Nebraska
Friday, September 4, 2026
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 2N-Colby Stubblefield[2]
2. 14J-Josh Riggins[1]
3. 11-Taylor Velasquez[3]
4. 17-Justin Bolte[4]
5. 98P-Ryan Padgett[6]
6. O7-Owen Carlson[5]
7. 14N-Nick Barger[8]
8. 33S-Jeremy Schultz[7]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 5-Stuart Snyder[1]
2. 9X-Laney Moore[4]
3. 11J-Joey Starnes[5]
4. 49A-Ace Moore[3]
5. 11A-Toby Chapman[6]
6. 10-Brad Schreiner[7]
7. 47-Kyra Weber[2]
8. 7C-Chris Morgan[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 14-Joey Danley[2]
2. 25X-Gunnar Pike[3]
3. 35-Trevor Grossenbacher[6]
4. B2-Carson Bolden[8]
5. 28B-Braden Ockenga[5]
6. 08-Chase Koelliker[4]
7. 23V-Michalob Voeltz[1]
8. 172-Dakota Marshall[7]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 4X-Jason Danley[2]
2. 74C-John Carney II[3]
3. 23-Brandon Bosma[4]
4. 72C-Kayden Cole[8]
5. 18-Corbin Erickson[7]
6. 4W-Nathan Weiler[1]
7. 61-Jackson Geragi[6]
8. 49Z-Zak Moore[5]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 17X-Conner Thomas[1]
2. 56-Bill Johnson[3]
3. 9A-Hunter Hanson[8]
4. 32-Trefer Waller[4]
5. 3D-Daniel Griep[7]
6. 4-Gavin Gregory[5]
7. 72-Daniel Estes Sr[6]
8. 77-Bret Klabunde[2]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 74B-Jake Bubak[6]
2. 03-Shayle Bade[1]
3. 22D-Daniel Nekolite[3]
4. 71E-Colby Estes[2]
5. 2T-Cameron Thompson[4]
6. 86-Jordan Rupe[7]
7. 23X-Jacob Schoeberl[8]
8. 91D-Michael Day[5]
Heat Race #7 (10 Laps)
1. 10X-Trevor Serbus[6]
2. 24-Tyler Harris[1]
3. 11D-Dominic White[7]
4. 14G-Gene Ackland[8]
5. 1O-Michael Oliver[2]
6. 69-Mike Moore[5]
7. 27-Mike White[4]
8. 8B-Kaedon Thurman[3]
Heat Race #8 (10 Laps)
1. 74-Daniel Estes Jr[1]
2. 71-Channin Tankersley[3]
3. 17XX-Lee Goos Jr[8]
4. 18W-Cole Wayman[6]
5. 23F-Cole Parker[2]
6. X-Dylan Waxdahl[4]
7. 44V-Daren Bolac[7]
8. 6-Logan Moore[5]
Heat Race #9 (10 Laps)
1. 4J-Jacob Gomola[2]
2. 9-Kevin Rutherford[1]
3. 31BW-Braxton Weger[6]
4. 2A-Alex Salzman[3]
5. 0M-Steven Richardson[4]
6. 0-Chase Weiler[5]
7. 14T-Tyler Hendrickson[8]
8. 1B-Brandon Horton[7]
Heat Race #10 (10 Laps)
1. 12-Tyler Drueke[3]
2. 14S-Ethan Barrow[1]
3. 15V-Cole Vanderheiden[4]
4. 25-Chase Brewer[5]
5. 77X-John Klabunde[6]
6. 7M-Kevin Ramey[2]
7. 3B-Blake Ballenger[7]
8. 26-Jacob Harris[8]
Heat Race #11 (10 Laps)
1. 35L-Gaige Weldon[2]
2. 91-Adam Gullion[1]
3. 74E-Claud Estes III[3]
4. 30-Matt Johnson[4]
5. 88-Jordan Knight[7]
6. 92-Josh Most[6]
7. 20T-Travis Christensen[5]
8. 1A-Andrew Zimmerman[8]
Heat Race #12 (10 Laps)
1. 11K-Tyler Knight[5]
2. 31W-Landon Thompson[7]
3. 6B-Bayley Ballenger[3]
4. 24B-Johnny Boos[1]
5. 59-Kenny Venable[2]
6. 3V-Len Vermeulen[4]
7. 3-Charlie Harmon III[6]
E-Main (10 Laps)
1. 26-Jacob Harris[2]
2. 33S-Jeremy Schultz[3]
3. 7C-Chris Morgan[1]
4. 49Z-Zak Moore[6]
5. 1B-Brandon Horton[5]
6. 77-Bret Klabunde[10]
7. 6-Logan Moore[8]
8. 8B-Kaedon Thurman[9]
9. 1A-Andrew Zimmerman[11]
10. 91D-Michael Day[7]
11. 172-Dakota Marshall[4]
D-Main #1 (12 Laps)
1. 69-Mike Moore[5]
2. 08-Chase Koelliker[7]
3. 10-Brad Schreiner[1]
4. 23X-Jacob Schoeberl[3]
5. 26-Jacob Harris[13]
6. 3V-Len Vermeulen[8]
7. 44V-Daren Bolac[6]
8. 92-Josh Most[2]
9. 20T-Travis Christensen[10]
10. 7C-Chris Morgan[14]
11. 27-Mike White[11]
12. 47-Kyra Weber[12]
13. 72-Daniel Estes Sr[9]
DNS: O7-Owen Carlson
D-Main #2 (12 Laps)
1. 14T-Tyler Hendrickson[3]
2. 14N-Nick Barger[2]
3. 61-Jackson Geragi[8]
4. 3B-Blake Ballenger[6]
5. 3-Charlie Harmon III[9]
6. 7M-Kevin Ramey[10]
7. 4-Gavin Gregory[4]
8. 0-Chase Weiler[5]
9. 4W-Nathan Weiler[11]
10. 49Z-Zak Moore[14]
11. 33S-Jeremy Schultz[13]
12. 86-Jordan Rupe[1]
13. X-Dylan Waxdahl[7]
14. 23V-Michalob Voeltz[12]
C-Main #1 (14 Laps)
1. 14G-Gene Ackland[2]
2. 25-Chase Brewer[3]
3. B2-Carson Bolden[1]
4. 30-Matt Johnson[6]
5. 28B-Braden Ockenga[9]
6. 17-Justin Bolte[5]
7. 08-Chase Koelliker[14]
8. 11A-Toby Chapman[7]
9. 49A-Ace Moore[8]
10. 23F-Cole Parker[12]
11. 3D-Daniel Griep[4]
12. 24B-Johnny Boos[11]
13. 23X-Jacob Schoeberl[16]
14. 69-Mike Moore[13]
15. 10-Brad Schreiner[15]
DNS: 2T-Cameron Thompson
C-Main #2 (14 Laps)
1. 18W-Cole Wayman[2]
2. 72C-Kayden Cole[1]
3. 88-Jordan Knight[4]
4. 18-Corbin Erickson[3]
5. 98P-Ryan Padgett[6]
6. 77X-John Klabunde[7]
7. 0M-Steven Richardson[10]
8. 71E-Colby Estes[9]
9. 14T-Tyler Hendrickson[13]
10. 32-Trefer Waller[5]
11. 14N-Nick Barger[14]
12. 2A-Alex Salzman[8]
13. 59-Kenny Venable[12]
14. 61-Jackson Geragi[15]
15. 3B-Blake Ballenger[16]
16. 1O-Michael Oliver[11]
B-Main #1 (15 Laps)
1. 31W-Landon Thompson[1]
2. 31BW-Braxton Weger[4]
3. 74C-John Carney II[5]
4. 17XX-Lee Goos Jr[2]
5. 14J-Josh Riggins[8]
6. 14S-Ethan Barrow[10]
7. 9X-Laney Moore[3]
8. 71-Channin Tankersley[6]
9. 11-Taylor Velasquez[11]
10. 23-Brandon Bosma[7]
11. 24-Tyler Harris[9]
12. B2-Carson Bolden[15]
13. 74E-Claud Estes III[12]
14. 25-Chase Brewer[14]
15. 14G-Gene Ackland[13]
16. 30-Matt Johnson[16]
B-Main #2 (15 Laps)
1. 11D-Dominic White[2]
2. 25X-Gunnar Pike[4]
3. 9A-Hunter Hanson[1]
4. 91-Adam Gullion[10]
5. 35-Trevor Grossenbacher[3]
6. 11J-Joey Starnes[6]
7. 15V-Cole Vanderheiden[7]
8. 03-Shayle Bade[8]
9. 18W-Cole Wayman[13]
10. 56-Bill Johnson[5]
11. 72C-Kayden Cole[14]
12. 22D-Daniel Nekolite[11]
13. 18-Corbin Erickson[16]
14. 9-Kevin Rutherford[9]
15. 88-Jordan Knight[15]
16. 6B-Bayley Ballenger[12]
A-Main (25 Laps)
1. 74B-Jake Bubak[1]
2. 12-Tyler Drueke[4]
3. 2N-Colby Stubblefield[5]
4. 14-Joey Danley[6]
5. 10X-Trevor Serbus[2]
6. 4X-Jason Danley[7]
7. 74C-John Carney II[17]
8. 25X-Gunnar Pike[16]
9. 35L-Gaige Weldon[9]
10. 17X-Conner Thomas[11]
11. 5-Stuart Snyder[10]
12. 4J-Jacob Gomola[8]
13. 35-Trevor Grossenbacher[22]
14. 11D-Dominic White[14]
15. 11J-Joey Starnes[24]
16. 31W-Landon Thompson[13]
17. 11K-Tyler Knight[3]
18. 31BW-Braxton Weger[15]
19. 74-Daniel Estes Jr[12]
20. 14J-Josh Riggins[21]
21. 17XX-Lee Goos Jr[19]
22. 91-Adam Gullion[20]
23. 14S-Ethan Barrow[23]
24. 9A-Hunter Hanson[18]