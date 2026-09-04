Crabtree Wins Gladiator Tour Feature at Portsmouth

PORTSMOUTH, OH (September 4, 2026) — Kory Crabtree won the Gladiator Sprint Tour feature Friday night at Portsmouth Speedway Park.
Cale Stinson, Bryan Nuckles, Sterling Cling, and Nate Reeser rounded out the top five.
Gladiator Sprint Tour
Portsmouth Raceway Park
Portsmouth, Ohio
Friday, September 4, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 3V-Chris Verda, 13.540[3]
2. 34-Sterling Cling, 13.590[1]
3. 4X-Cale Stinson, 13.657[4]
4. 1-Jamie Myers, 13.695[6]
5. 1B-Keith Baxter, 13.885[2]
6. 45T-Bob Tucker, 14.455[5]
7. 21RB-Cody Broughton, 15.436[7]
Qualifying Flight B (2 Laps)
1. 3-John Jerich, 13.353[6]
2. 4U-Josh Davis, 13.731[1]
3. 1MC-Wayne McPeek, 13.828[2]
4. 4-Danny Smith, 13.973[7]
5. 7A-Dave Dickson, 14.711[4]
6. 21J-Jaylynn Montgomery, 14.797[3]
7. 00-Anthony Gaskins, 15.181[5]
Qualifying Flight C (2 Laps)
1. 11C-Kory Crabtree, 13.218[1]
2. 59-Bryan Nuckles, 13.556[2]
3. 83X-Nate Reeser, 13.888[5]
4. B51-Brianna Lawson, 14.267[3]
5. 1S-James Samm, 15.490[4]
6. 3S-Casey Smith, 16.727[6]
DNS: 94-Jacob Stickle
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 34-Sterling Cling[1]
2. 4X-Cale Stinson[2]
3. 3V-Chris Verda[4]
4. 1-Jamie Myers[3]
5. 1B-Keith Baxter[5]
6. 45T-Bob Tucker[6]
7. 21RB-Cody Broughton[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 4U-Josh Davis[1]
2. 1MC-Wayne McPeek[2]
3. 4-Danny Smith[3]
4. 7A-Dave Dickson[5]
5. 00-Anthony Gaskins[7]
6. 21J-Jaylynn Montgomery[6]
DNS: 3-John Jerich
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 11C-Kory Crabtree[4]
2. 59-Bryan Nuckles[1]
3. 83X-Nate Reeser[2]
4. 94-Jacob Stickle[7]
5. 3S-Casey Smith[6]
DNS: B51-Brianna Lawson
DNS: 1S-James Samm
A-Main (25 Laps)
1. 11C-Kory Crabtree[3]
2. 4X-Cale Stinson[6]
3. 59-Bryan Nuckles[8]
4. 34-Sterling Cling[5]
5. 83X-Nate Reeser[9]
6. 1B-Keith Baxter[13]
7. 3-John Jerich[20]
8. 3V-Chris Verda[1]
9. 4-Danny Smith[2]
10. 45T-Bob Tucker[16]
11. 7A-Dave Dickson[11]
12. 21J-Jaylynn Montgomery[17]
13. 00-Anthony Gaskins[14]
14. 21RB-Cody Broughton[19]
15. 94-Jacob Stickle[12]
16. 1-Jamie Myers[10]
17. 1S-James Samm[18]
18. 1MC-Wayne McPeek[7]
19. 3S-Casey Smith[15]
20. 4U-Josh Davis[4]
21. B51-Brianna Lawson[21]