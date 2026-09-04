Thorson Wins Opening Night of the Skagit Nationals

ALGER, WA (September 3, 2026) — Tanner Thorson opened the Skagit Nationals on Thursday by winning the feature event for the Interstate Batteries High Limit Racing Series at Skagit Speedway.
Thorson took advantage of his outside front row starting position to drive to victory over Aaron Reutzel, Rico Abreu, Trey Starks, and James McFadden.
Braeden Wagar won the Northwest Focus Midget Car Series main event.
Skagit Nationals
Interstate Batteries High Limit Racing
Skagit Speedway
Alger, Washington
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps):
1. 19-Brent Marks, 11.448[6]
2. 21-James McFadden, 11.622[27]
3. 21P-Robbie Price, 11.636[2]
4. 55X-Trey Starks, 11.647[30]
5. 1C-Colton Heath, 11.651[4]
6. 24-Rico Abreu, 11.653[7]
7. 77-Giovanni Scelzi, 11.670[23]
8. 24D-Danny Sams III, 11.671[18]
9. 11DB-Colin Mackey, 11.675[25]
10. 18-Jason Solwold, 11.685[3]
11. 87-Aaron Reutzel, 11.700[26]
12. 88-Tanner Thorson, 11.714[15]
13. 7BC-Tyler Courtney, 11.715[16]
14. 4-Kasey Kahne, 11.728[11]
15. 5-Dominic Scelzi, 11.736[14]
16. 95-Justin Youngquist, 11.777[10]
17. 13-Tanner Holmes, 11.796[35]
18. 26-Justin Peck, 11.798[8]
19. 10-Dominic Gorden, 11.800[24]
20. 2X-Justin Sanders, 11.810[22]
21. 77A-Levi Klatt, 11.811[13]
22. 91-Chase Goetz, 11.817[28]
23. 55-Kerry Madsen, 11.828[33]
24. 26R-Levi Hillier, 11.849[9]
25. 29K-Levi Kuntz, 11.868[1]
26. 9-Daison Pursley, 11.892[36]
27. 9R-Chase Randall, 11.914[12]
28. 17GP-Brock Zearfoss, 11.917[29]
29. 2XM-Max Mittry, 11.931[17]
30. 42-Sye Lynch, 11.949[5]
31. 10L-Tyler Thompson, 11.963[37]
32. 66-Tanner Holm, 11.975[19]
33. 21L-Landon Brooks, 12.006[31]
34. 8-Devon Borden, 12.060[21]
35. 5X-Cole Danell, 12.115[20]
36. 27C-Camden Robustelli, 12.207[34]
37. 95R-Dan Reynold, 12.446[32]
TJ Forged Heat 1 (10 Laps):
1. 13-Tanner Holmes[2]
2. 77A-Levi Klatt[1]
3. 7BC-Tyler Courtney[3]
4. 1C-Colton Heath[5]
5. 2XM-Max Mittry[8]
6. 11DB-Colin Mackey[4]
7. 21L-Landon Brooks[9]
8. 19-Brent Marks[6]
9. 95R-Dan Reynold[10]
10. 29K-Levi Kuntz[7]
DMI Heat 2 (10 Laps):
1. 26-Justin Peck[2]
2. 91-Chase Goetz[1]
3. 4-Kasey Kahne[3]
4. 24-Rico Abreu[5]
5. 21-James McFadden[6]
6. 9-Daison Pursley[7]
7. 42-Sye Lynch[8]
8. 18-Jason Solwold[4]
9. 8-Devon Borden[9]
BR Motorsports Heat 3 (10 Laps):
1. 55-Kerry Madsen[1]
2. 87-Aaron Reutzel[4]
3. 10-Dominic Gorden[2]
4. 5-Dominic Scelzi[3]
5. 9R-Chase Randall[7]
6. 77-Giovanni Scelzi[5]
7. 21P-Robbie Price[6]
8. 10L-Tyler Thompson[8]
9. 5X-Cole Danell[9]
Rod End Supply Heat 4 (10 Laps):
1. 2X-Justin Sanders[2]
2. 26R-Levi Hillier[1]
3. 88-Tanner Thorson[4]
4. 24D-Danny Sams III[5]
5. 55X-Trey Starks[6]
6. 95-Justin Youngquist[3]
7. 17GP-Brock Zearfoss[7]
8. 27C-Camden Robustelli[9]
9. 66-Tanner Holm[8]
Winters Performance B Feature (12 Laps):
1. 19-Brent Marks[1]
2. 21P-Robbie Price[2]
3. 9-Daison Pursley[4]
4. 77-Giovanni Scelzi[5]
5. 11DB-Colin Mackey[3]
6. 42-Sye Lynch[8]
7. 21L-Landon Brooks[7]
8. 17GP-Brock Zearfoss[9]
9. 18-Jason Solwold[10]
10. 95-Justin Youngquist[6]
11. 10L-Tyler Thompson[11]
12. 8-Devon Borden[14]
13. 29K-Levi Kuntz[17]
14. 66-Tanner Holm[16]
15. 27C-Camden Robustelli[12]
16. 5X-Cole Danell[15]
17. 95R-Dan Reynold[13]
Interstate Batteries A Feature (30 Laps):
1. 88-Tanner Thorson[2]
2. 87-Aaron Reutzel[4]
3. 24-Rico Abreu[5]
4. 55X-Trey Starks[6]
5. 21-James McFadden[8]
6. 7BC-Tyler Courtney[1]
7. 13-Tanner Holmes[9]
8. 24D-Danny Sams III[3]
9. 9-Daison Pursley[23]
10. 2X-Justin Sanders[12]
11. 26-Justin Peck[11]
12. 10-Dominic Gorden[14]
13. 4-Kasey Kahne[10]
14. 1C-Colton Heath[7]
15. 55-Kerry Madsen[16]
16. 21P-Robbie Price[22]
17. 77-Giovanni Scelzi[24]
18. 9R-Chase Randall[19]
19. 19-Brent Marks[21]
20. 26R-Levi Hillier[18]
21. 5-Dominic Scelzi[13]
22. 2XM-Max Mittry[20]
23. 91-Chase Goetz[17]
24. 77A-Levi Klatt[15]
Northwest Focus Midget Car Series
Qualifying 1:
1. 87C-Braeden Wagar, 14.683
2. 32-Alex Peck, 14.727
3. 71-Jonathan Jorgenson, 14.809
4. 23-Randy Schaaf, 14.828
5. 66-Jeff Westergard, 14.829
6. 32R-Ryan Orchard, 14.848
7. 3T-Tyler Luce, 14.866
8. 90C-Stuart Milner, 14.875
9. 41B-Brad Pritchard, 14.879
10. 41-Ashley Thompson, 14.922
11. 7S-Shane Smith, 14.931
12. 18-Ayuka Carlson, 15.008
13. 29-Brandon Turner, 15.019
14. 19C-Dalton Christmas, 15.055
15. 78C-Justin Westergard, 15.078
16. 76-Tyler Ketchum, 15.095
17. 4B-Brad Aumen, 15.114
18. 37B-Andrew Pritchard, 15.178
19. 21-Todd Hartmann, 15.428
20. 50-Chad Kincaid, 15.606
Heat 1 (8 Laps):
1. 3T-Tyler Luce[1]
2. 87C-Braeden Wagar[4]
3. 66-Jeff Westergard[2]
4. 71-Jonathan Jorgenson[3]
5. 7S-Shane Smith[6]
6. 41B-Brad Pritchard[5]
7. 29-Brandon Turner[7]
8. 78C-Justin Westergard[8]
9. 21-Todd Hartmann[10]
10. 4B-Brad Aumen[9]
Heat 2 (8 Laps):
1. 32R-Ryan Orchard[2]
2. 32-Alex Peck[4]
3. 23-Randy Schaaf[3]
4. 90C-Stuart Milner[1]
5. 41-Ashley Thompson[5]
6. 18-Ayuka Carlson[6]
7. 19C-Dalton Christmas[7]
8. 50-Chad Kincaid[10]
9. 76-Tyler Ketchum[8]
10. 37B-Andrew Pritchard[9]
A Feature (25 Laps):
1. 87C-Braeden Wagar[1]
2. 7S-Shane Smith[10]
3. 71-Jonathan Jorgenson[3]
4. 23-Randy Schaaf[4]
5. 3T-Tyler Luce[7]
6. 41-Ashley Thompson[9]
7. 19C-Dalton Christmas[14]
8. 29-Brandon Turner[13]
9. 90C-Stuart Milner[8]
10. 41B-Brad Pritchard[11]
11. 78C-Justin Westergard[15]
12. 4B-Brad Aumen[17]
13. 18-Ayuka Carlson[12]
14. 21-Todd Hartmann[19]
15. 76-Tyler Ketchum[16]
16. 37B-Andrew Pritchard[18]
17. 32R-Ryan Orchard[6]
18. 32-Alex Peck[2]
19. 66-Jeff Westergard[5]
20. 50-Chad Kincaid[20]