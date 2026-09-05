Dietrich Wins at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (September 5, 2026) — Danny Dietrich won thE-Main event Saturday night at Lincoln Speedway. Dietrich was able to move up from sixth starting position for the victory over Logan Rumsey, Chase Dietz, Troy Wagaman Jr, and T.J. Stutts rounded out the top five.
Tim Wagaman II won the winged 358 sprint car main event.
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Saturday, September 5, 2026
Qualifying (2 Laps)
1. 11-TJ Stutts, 13.189[5]
2. 51-Freddie Rahmer, 13.214[3]
3. 23-Chase Dietz, 13.224[27]
4. 1X-Chad Trout, 13.260[4]
5. 11A-Austin Bishop, 13.295[16]
6. 48-Danny Dietrich, 13.300[6]
7. 71-Logan Rumsey, 13.341[19]
8. 67G-Justin Whittall, 13.364[1]
9. 27-Troy Wagaman Jr, 13.377[15]
10. 1A-Cameron Smith, 13.424[9]
11. 88-Brandon Rahmer, 13.473[2]
12. 11T-Talan Haas, 13.475[17]
13. 8-Billy Dietrich, 13.486[18]
14. 99M-Kyle Moody, 13.539[11]
15. 91-Preston Lattomus, 13.556[20]
16. 17-Dylan Norris, 13.621[24]
17. 23A-Chris Arnold, 13.657[13]
18. 39-Lucas Wolfe, 13.658[22]
19. 2-Jude Siegel, 13.729[25]
20. 5-Tyler Ross, 13.744[7]
21. 38S-Jordan Strickler, 13.770[10]
22. 4W-Kasey Weaver, 13.773[8]
23. 55-Domenic Melair, 13.806[28]
24. 1W-Buddy Schweibinz, 13.812[29]
25. 22-Doug Hammaker, 13.835[14]
26. 5F-Glenndon Forsythe, 13.854[21]
27. 4-Ayden Hare, 13.860[26]
28. 8E-Lance Dewease, 13.939[23]
29. 3D-Dave Grube, 14.037[12]
DNS: 2C-Cory Thornton, 14.037
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 71-Logan Rumsey[2]
2. 1X-Chad Trout[1]
3. 1A-Cameron Smith[3]
4. 11-TJ Stutts[4]
5. 17-Dylan Norris[6]
6. 8-Billy Dietrich[5]
7. 4W-Kasey Weaver[8]
8. 2-Jude Siegel[7]
9. 8E-Lance Dewease[10]
10. 22-Doug Hammaker[9]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 67G-Justin Whittall[2]
2. 11A-Austin Bishop[1]
3. 51-Freddie Rahmer[4]
4. 99M-Kyle Moody[5]
5. 5-Tyler Ross[7]
6. 88-Brandon Rahmer[3]
7. 23A-Chris Arnold[6]
8. 55-Domenic Melair[8]
9. 5F-Glenndon Forsythe[9]
10. 3D-Dave Grube[10]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 27-Troy Wagaman Jr[2]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 39-Lucas Wolfe[6]
5. 1W-Buddy Schweibinz[8]
6. 91-Preston Lattomus[5]
7. 11T-Talan Haas[3]
8. 4-Ayden Hare[9]
9. 38S-Jordan Strickler[7]
DNS: 2C-Cory Thornton
B-Main (10 Laps)
1. 23A-Chris Arnold[2]
2. 2-Jude Siegel[4]
3. 4W-Kasey Weaver[3]
4. 8E-Lance Dewease[7]
5. 55-Domenic Melair[5]
6. 11T-Talan Haas[1]
7. 5F-Glenndon Forsythe[8]
8. 22-Doug Hammaker[10]
9. 38S-Jordan Strickler[9]
10. 3D-Dave Grube[11]
11. 2C-Cory Thornton[12]
12. 4-Ayden Hare[6]
A-Main (35 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[6]
2. 71-Logan Rumsey[2]
3. 23-Chase Dietz[4]
4. 27-Troy Wagaman Jr[9]
5. 11-TJ Stutts[1]
6. 1A-Cameron Smith[10]
7. 99M-Kyle Moody[11]
8. 17-Dylan Norris[13]
9. 1X-Chad Trout[7]
10. 5-Tyler Ross[14]
11. 1W-Buddy Schweibinz[15]
12. 39-Lucas Wolfe[12]
13. 8E-Lance Dewease[22]
14. 8-Billy Dietrich[16]
15. 55-Domenic Melair[23]
16. 91-Preston Lattomus[18]
17. 4W-Kasey Weaver[21]
18. 51-Freddie Rahmer[3]
19. 67G-Justin Whittall[5]
20. 23A-Chris Arnold[19]
21. 88-Brandon Rahmer[17]
22. 2-Jude Siegel[20]
23. 11A-Austin Bishop[8]
24. 11T-Talan Haas[24]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 22K-Eli Tuckey[1]
2. 91-Logan Spahr[4]
3. 34-Andy Best[8]
4. 22-Bryn Gohn[3]
5. 19R-Tylar Rutherford[10]
6. 8X-Cameron Merriman[9]
7. 70D-Brock Hammaker[7]
8. 22B-Josh Tuckey[6]
9. 44-Blake Ludwig[5]
10. 0Z-Zach Rhodes[2]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 77-Steve Owings[8]
2. 22JR-Brian Wolf Jr[1]
3. 48-Chase Robinson[2]
4. 28-Matt Findley[9]
5. 2W-Will McNeal[10]
6. 29R-Seth Schnoke[6]
7. 12-Ashley Cappetta[7]
8. 98-Keith Blumenstein Jr[3]
DNS: 7W-Jayden Wolf
10. (DQ) 21K-Kinser Lightner[4]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 66A-Cody Fletcher[3]
2. 91H-Chance Hendershot[1]
3. 45-Tim Wagaman II[4]
4. 1A-Chase Gutshall[5]
5. 42U-Tyler Ulrich[6]
6. 76-Michael Smith[9]
7. 19D-Wyatt Hinkle[2]
8. 25S-Tom Senseney Jr[7]
9. 57S-Jansen Strine[10]
10. 25-Travis Leh[8]
B-Main (10 Laps)
1. 70D-Brock Hammaker[1]
2. 7W-Jayden Wolf[10]
3. 19D-Wyatt Hinkle[2]
4. 12-Ashley Cappetta[4]
5. 44-Blake Ludwig[6]
6. 22B-Josh Tuckey[3]
7. 25S-Tom Senseney Jr[5]
8. 25-Travis Leh[9]
DNS: 98-Keith Blumenstein Jr
DNS: 57S-Jansen Strine
DNS: 21K-Kinser Lightner
A-Main (20 Laps)
1. 45-Tim Wagaman II[6]
2. 77-Steve Owings[7]
3. 70D-Brock Hammaker[19]
4. 22-Bryn Gohn[2]
5. 19R-Tylar Rutherford[13]
6. 12-Ashley Cappetta[22]
7. 34-Andy Best[10]
8. 7W-Jayden Wolf[20]
9. 66A-Cody Fletcher[9]
10. 28-Matt Findley[11]
11. 29R-Seth Schnoke[17]
12. 2W-Will McNeal[14]
13. 76-Michael Smith[18]
14. 44-Blake Ludwig[23]
15. 22B-Josh Tuckey[24]
16. 1A-Chase Gutshall[12]
17. 48-Chase Robinson[4]
18. 22JR-Brian Wolf Jr[5]
19. 91-Logan Spahr[3]
20. 91H-Chance Hendershot[1]
21. 22K-Eli Tuckey[8]
22. 42U-Tyler Ulrich[15]
23. 8X-Cameron Merriman[16]
24. 19D-Wyatt Hinkle[21]