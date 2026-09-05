Jett Barnes Wins at Lake Ozark Speedway

ELDON, MO (September 5, 2026) — Jett Barnes won the Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint League sprint car feature Saturday night at Lake Ozark Speedway.
Barnes led all 25-laps in route to the victory over Ryan Newton, Xavier Doney, Ryder McCutcheon, and Joe B Miller.
Honest Abe Roofing POWRi 410 Outlaw Sprint League
Lake Ozark Speedway
Eldon, Missouri
Saturday, September 5, 2026
Big R Stores Qualifying
1. 14-Jett Barnes, 12.799[7]
2. 3-Ayrton Gennetten, 12.894[4]
3. 40-Howard Moore, 12.953[3]
4. 74-Xavier Doney, 13.035[14]
5. 77-Jack Wagner, 13.056[12]
6. B8-John Barnard, 13.122[17]
7. 66-Ryan Newton, 13.140[15]
8. 51B-Joe B Miller, 13.145[6]
9. 97-Scotty Milan, 13.176[8]
10. 15-Jack Potter, 13.197[11]
11. 63-JJ Hickle, 13.265[29]
12. 37-Bryce Norris, 13.325[2]
13. 5-Ryder McCutcheon, 13.349[26]
14. 12X-Landon Crawley, 13.360[20]
15. 1JR-Steven Russell, 13.360[10]
16. 57-Cam Sorrels, 13.392[21]
17. 28-Jace Park, 13.425[24]
18. 73-Samuel Wagner, 13.449[9]
19. 21D-Kyle Bellm, 13.533[5]
20. 52-Blake Hahn, 13.567[28]
21. 94-Hayden Wise, 13.574[22]
22. 15K-Creed Kemenah, 13.596[23]
23. 2-Gage Montgomery, 13.604[25]
24. 4-Cameron Martin, 13.828[30]
25. 74N-Natalie Doney, 13.856[18]
26. 23F-Matt Fox, 13.864[16]
27. 9S-Kyle Clark, 14.015[27]
28. 71W-Weston Gorham, 14.171[19]
29. 88-Austin McCarl, [13]
30. 5D-Zach Daum, [1]
Flying A Motorsports Heat Race #1 (8 Laps)
1. 5-Ryder McCutcheon[1]
2. 14-Jett Barnes[4]
3. 77-Jack Wagner[3]
4. 28-Jace Park[5]
5. 94-Hayden Wise[6]
6. 88-Austin McCarl[8]
7. 97-Scotty Milan[2]
8. 74N-Natalie Doney[7]
Eibach Racing Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12X-Landon Crawley[1]
2. 15-Jack Potter[2]
3. 3-Ayrton Gennetten[4]
4. B8-John Barnard[3]
5. 15K-Creed Kemenah[6]
6. 73-Samuel Wagner[5]
7. 23F-Matt Fox[7]
DNS: 5D-Zach Daum
MVT Services Heat Race #3 (8 Laps)
1. 66-Ryan Newton[3]
2. 63-JJ Hickle[2]
3. 40-Howard Moore[4]
4. 1JR-Steven Russell[1]
5. 21D-Kyle Bellm[5]
6. 2-Gage Montgomery[6]
7. 9S-Kyle Clark[7]
Engler Machine&Tool Heat Race #4 (8 Laps)
1. 57-Cam Sorrels[1]
2. 74-Xavier Doney[4]
3. 51B-Joe B Miller[3]
4. 52-Blake Hahn[5]
5. 4-Cameron Martin[6]
6. 37-Bryce Norris[2]
7. 71W-Weston Gorham[7]
RaceTech Titanium B-Main (12 Laps)
1. 37-Bryce Norris[1]
2. 94-Hayden Wise[2]
3. 15K-Creed Kemenah[4]
4. 21D-Kyle Bellm[3]
5. 2-Gage Montgomery[8]
6. 4-Cameron Martin[6]
7. 88-Austin McCarl[9]
8. 97-Scotty Milan[5]
9. 9S-Kyle Clark[11]
10. 71W-Weston Gorham[12]
11. 73-Samuel Wagner[7]
12. 74N-Natalie Doney[13]
13. 23F-Matt Fox[10]
14. 5D-Zach Daum[14]
Honest Abe Roofing A-Main (25 Laps)
1. 14-Jett Barnes[1]
2. 66-Ryan Newton[2]
3. 74-Xavier Doney[3]
4. 5-Ryder McCutcheon[7]
5. 51B-Joe B Miller[11]
6. 3-Ayrton Gennetten[4]
7. 77-Jack Wagner[6]
8. 40-Howard Moore[5]
9. 15K-Creed Kemenah[19]
10. 12X-Landon Crawley[9]
11. 57-Cam Sorrels[12]
12. 2-Gage Montgomery[21]
13. 15-Jack Potter[8]
14. 37-Bryce Norris[17]
15. B8-John Barnard[13]
16. 94-Hayden Wise[18]
17. 1JR-Steven Russell[15]
18. 97-Scotty Milan[23]
19. 21D-Kyle Bellm[20]
20. 4-Cameron Martin[22]
21. 63-JJ Hickle[10]
22. 28-Jace Park[14]
23. 52-Blake Hahn[16]