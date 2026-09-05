Landon Thompson Wins Saturday Preliminary Feature at the RaceSaver Nationals

EAGLE, NE (September 5, 2026) — Landon Thompson won the final preliminary night feature during the 2026 edition of the IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals Saturday night at Eagle Raceway.
Thompson, from Fort Worth, Texas, led all 25 laps in route to the victory. Brandon Horton, Trevor Grossenbarcher, Hunter Hanson, and Michael Day rounded out the top five.
Friday night feature winner Jake Bubak won the Race of Champons feature event.
The IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals finale takes place on Sunday night with the 27 car, three wide start for the A-Main event.
IMCA RaceSaver Sprint Car Natonals
Eagle Raceway
Eagle, Nebraska
Saturday, September 4, 2026
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 9A-Hunter Hanson[2]
2. 14N-Nick Barger[3]
3. 5-Stuart Snyder[5]
4. 30-Matt Johnson[6]
5. 88-Jordan Knight[4]
6. 77-Bret Klabunde[8]
7. 08-Chase Koelliker[7]
8. B2-Carson Bolden[1]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 1B-Brandon Horton[2]
2. 63-Jack Thomas[1]
3. 49A-Ace Moore[6]
4. 7C-Chris Morgan[3]
5. 1O-Michael Oliver[7]
6. 27-Mike White[5]
7. 69-Mike Moore[4]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 33S-Jeremy Schultz[2]
2. 17XX-Lee Goos Jr[3]
3. 18-Corbin Erickson[4]
4. 77X-John Klabunde[1]
5. 56-Bill Johnson[6]
6. 91-Adam Gullion[5]
7. 32-Trefer Waller[7]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 31W-Landon Thompson[4]
2. 72C-Kayden Cole[3]
3. 14J-Josh Riggins[6]
4. 0M-Steven Richardson[5]
5. 0-Chase Weiler[1]
6. 24B-Johnny Boos[7]
7. 20T-Travis Christensen[2]
Heat Race #5 (10 Laps)
1. 98P-Ryan Padgett[2]
2. 28B-Braden Ockenga[4]
3. 4J-Jacob Gomola[7]
4. 9X-Laney Moore[6]
5. 4W-Nathan Weiler[5]
6. 92-Josh Most[1]
7. 172-Dakota Marshall[3]
Heat Race #6 (10 Laps)
1. 3B-Blake Ballenger[1]
2. 15V-Cole Vanderheiden[5]
3. 2T-Cameron Thompson[6]
4. 3D-Dan Griep[4]
5. 49Z-Zak Moore[2]
6. 71E-Colby Estes[7]
7. 10-Brad Schreiner[3]
Heat Race #7 (10 Laps)
1. 35-Trevor Grossenbacher[1]
2. 71-Channin Tankersley[7]
3. 74E-Claud Estes III[6]
4. 11K-Tyler Knight[4]
5. 61-Jackson Geragi[2]
6. 6B-Bayley Ballenger[5]
7. 23X-Jacob Schoeberl[3]
Heat Race #8 (10 Laps)
1. 31BW-Braxton Weger[2]
2. 6-Logan Moore[1]
3. 23-Brandon Bosma[7]
4. 11D-Dominic White[3]
5. O7-Owen Carlson[4]
6. 17X-Conner Thomas[5]
7. 18T-Taelynne Roberts[6]
Heat Race #9 (10 Laps)
1. 91D-Michael Day[2]
2. 14T-Tyler Hendrickson[3]
3. 11A-Toby Chapman[1]
4. 03-Shayle Bade[4]
5. 17-Justin Bolte[6]
6. 8B-Kaedon Thurman[5]
7. 11-Taylor Velasquez[7]
Heat Race #10 (10 Laps)
1. 26-Jacob Harris[1]
2. 25-Chase Brewer[3]
3. 9-Kevin Rutherford[5]
4. 24-Tyler Harris[4]
5. 44V-Daren Bolac[2]
6. 2A-Alex Salzman[7]
7. 3V-Len Vermeulen[6]
Heat Race #11 (10 Laps)
1. 18W-Cole Wayman[1]
2. 3-Charlie Harmon III[2]
3. 22D-Daniel Nekolite[4]
4. 14S-Ethan Barrow[5]
5. 7M-Kevin Ramey[7]
6. 59-Kenny Venable[6]
7. 86-Jordan Rupe[3]
Heat Race #12 (10 Laps)
1. 14G-Gene Ackland[1]
2. 11J-Joey Starnes[5]
3. 4-Gavin Gregory[2]
4. 74-Daniel Estes Jr[6]
5. 23F-Cole Parker[7]
6. 23V-Michalob Voeltz[4]
7. 72-Daniel Estes Sr[3]
D-Main #1 (12 Laps)
1. 77-Bret Klabunde[1]
2. 71E-Colby Estes[2]
3. 91-Adam Gullion[4]
4. 17X-Conner Thomas[5]
5. 11-Taylor Velasquez[7]
6. 08-Chase Koelliker[6]
7. 59-Kenny Venable[3]
8. 172-Dakota Marshall[10]
9. 69-Mike Moore[9]
10. 18T-Taelynne Roberts[8]
11. 23X-Jacob Schoeberl[11]
12. 72-Daniel Estes Sr[12]
DNS: B2-Carson Bolden
D-Main #2 (12 Laps)
1. 2A-Alex Salzman[2]
2. 6B-Bayley Ballenger[4]
3. 24B-Johnny Boos[1]
4. 27-Mike White[3]
5. 8B-Kaedon Thurman[5]
6. 23V-Michalob Voeltz[7]
7. 92-Josh Most[9]
8. 3V-Len Vermeulen[8]
9. 86-Jordan Rupe[11]
10. 20T-Travis Christensen[12]
11. 32-Trefer Waller[6]
DNS: 10-Brad Schreiner
C-Main #1 (14 Laps)
1. 14S-Ethan Barrow[3]
2. 7M-Kevin Ramey[4]
3. 03-Shayle Bade[6]
4. 74-Daniel Estes Jr[2]
5. 3D-Dan Griep[5]
6. 91-Adam Gullion[15]
7. O7-Owen Carlson[10]
8. 71E-Colby Estes[14]
9. 30-Matt Johnson[1]
10. 7C-Chris Morgan[8]
11. 77-Bret Klabunde[13]
12. 17X-Conner Thomas[16]
13. 4W-Nathan Weiler[9]
14. 44V-Daren Bolac[12]
15. 49Z-Zak Moore[11]
DNS: 56-Bill Johnson
C-Main #2 (14 Laps)
1. 9X-Laney Moore[1]
2. 11D-Dominic White[8]
3. 23F-Cole Parker[4]
4. 0M-Steven Richardson[2]
5. 77X-John Klabunde[10]
6. 1O-Michael Oliver[3]
7. 24-Tyler Harris[6]
8. 6B-Bayley Ballenger[14]
9. 17-Justin Bolte[7]
10. 11K-Tyler Knight[5]
11. 88-Jordan Knight[9]
12. 24B-Johnny Boos[15]
13. 27-Mike White[16]
14. 61-Jackson Geragi[11]
15. 0-Chase Weiler[12]
16. 2A-Alex Salzman[13]
B-Main #1 (15 Laps)
1. 71-Channin Tankersley[1]
2. 23-Brandon Bosma[3]
3. 11J-Joey Starnes[2]
4. 49A-Ace Moore[4]
5. 14N-Nick Barger[6]
6. 72C-Kayden Cole[7]
7. 14S-Ethan Barrow[13]
8. 2T-Cameron Thompson[5]
9. 7M-Kevin Ramey[14]
10. 25-Chase Brewer[8]
11. 03-Shayle Bade[15]
12. 18-Corbin Erickson[10]
13. 74-Daniel Estes Jr[16]
14. 63-Jack Thomas[11]
15. 9-Kevin Rutherford[9]
16. 4-Gavin Gregory[12]
B-Main #2 (15 Laps)
1. 15V-Cole Vanderheiden[1]
2. 5-Stuart Snyder[8]
3. 17XX-Lee Goos Jr[6]
4. 28B-Braden Ockenga[3]
5. 14J-Josh Riggins[4]
6. 22D-Daniel Nekolite[10]
7. 4J-Jacob Gomola[2]
8. 9X-Laney Moore[13]
9. 11D-Dominic White[14]
10. 3-Charlie Harmon III[9]
11. 0M-Steven Richardson[16]
12. 74E-Claud Estes III[5]
13. 23F-Cole Parker[15]
14. 14T-Tyler Hendrickson[7]
15. 11A-Toby Chapman[12]
16. 6-Logan Moore[11]
A-Main (25 Laps)
1. 31W-Landon Thompson[1]
2. 1B-Brandon Horton[3]
3. 35-Trevor Grossenbacher[9]
4. 9A-Hunter Hanson[2]
5. 91D-Michael Day[7]
6. 18W-Cole Wayman[11]
7. 31BW-Braxton Weger[6]
8. 26-Jacob Harris[10]
9. 23-Brandon Bosma[15]
10. 71-Channin Tankersley[13]
11. 5-Stuart Snyder[16]
12. 11J-Joey Starnes[17]
13. 49A-Ace Moore[19]
14. 15V-Cole Vanderheiden[14]
15. 33S-Jeremy Schultz[4]
16. 14G-Gene Ackland[12]
17. 3B-Blake Ballenger[8]
18. 17XX-Lee Goos Jr[18]
19. 14N-Nick Barger[21]
20. 72C-Kayden Cole[23]
21. 28B-Braden Ockenga[20]
22. 14J-Josh Riggins[22]
23. 22D-Daniel Nekolite[24]
24. 98P-Ryan Padgett[5]