PPM Wins FAST Feature at PPMS

IMPERIAL, PA (September 5, 2026) — Parker Price-Miller won the FAST on Dirt feature Saturday night at Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway. Carl Bowser, Leyton Wagner, Ricky Peterson, and Jeremy Cornbau rounded out the top five.
FAST on Dirt
Pittsburgh’s Pennsylvania Motor Speedway
Imperial, Pennsylvania
Saturday, September 5, 2026
Qualifying Flight A
1. 22-Brandon Spithaler, 17.257[3]
2. 32B-Jeremy Kornbau, 17.304[5]
3. 2-AJ Flick, 17.491[1]
4. 35-Jason Shultz, 17.537[7]
5. 33-Brent Matus, 18.001[2]
6. 68G-Tyler Gunn, 18.195[4]
7. 16-James Morris, 18.307[6]
8. 4J-John Mollick, 18.401[8]
DNS: 47K-Todd King, 18.401
Qualifying Flight B
1. 71-Parker Price Miller, 16.921[3]
2. 3-John Jerich, 17.329[7]
3. 11-Carl Bowser, 17.392[9]
4. 08-Danny Kuriger, 17.710[5]
5. 3J-Jacob Begenwald, 17.830[2]
6. 23-Jack Sodeman Jr, 18.118[1]
7. M4-Louie Mattes, 18.483[6]
8. 19-Tyler Esh, 18.769[8]
9. 23U-Charlie Utsinger, 19.362[4]
Qualifying Flight C
1. 38-Leyton Wagner, 17.247[8]
2. 13-Brandon Matus, 17.402[7]
3. 49X-Zeth Sabo, 17.593[5]
4. 98-Ricky Peterson, 17.606[6]
5. 5-Jeremy Weaver, 17.810[3]
6. 13B-John Garvin Jr, 17.870[4]
7. 15-Mitch Harble, 17.913[1]
8. 47-Dusty Larson, 18.668[2]
Heat Race #1
1. 2-AJ Flick[2]
2. 32B-Jeremy Kornbau[1]
3. 22-Brandon Spithaler[4]
4. 35-Jason Shultz[3]
5. 68G-Tyler Gunn[6]
6. 4J-John Mollick[8]
7. 47K-Todd King[9]
8. 16-James Morris[7]
9. 33-Brent Matus[5]
Heat Race #2
1. 11-Carl Bowser[2]
2. 71-Parker Price Miller[4]
3. 3-John Jerich[1]
4. 08-Danny Kuriger[3]
5. 23-Jack Sodeman Jr[6]
6. 3J-Jacob Begenwald[5]
7. 19-Tyler Esh[8]
8. M4-Louie Mattes[7]
9. 23U-Charlie Utsinger[9]
Heat Race #3
1. 13-Brandon Matus[1]
2. 38-Leyton Wagner[4]
3. 98-Ricky Peterson[3]
4. 49X-Zeth Sabo[2]
5. 5-Jeremy Weaver[5]
6. 15-Mitch Harble[7]
7. 47-Dusty Larson[8]
8. 13B-John Garvin Jr[6]
B-Main
1. 15-Mitch Harble[4]
2. 3J-Jacob Begenwald[1]
3. 4J-John Mollick[3]
4. 47K-Todd King[5]
5. 19-Tyler Esh[6]
6. 47-Dusty Larson[7]
7. 16-James Morris[8]
8. M4-Louie Mattes[9]
9. 23U-Charlie Utsinger[11]
10. 33-Brent Matus[10]
DNS: 13B-John Garvin Jr
A-Main
1. 71-Parker Price Miller[1]
2. 11-Carl Bowser[3]
3. 38-Leyton Wagner[4]
4. 98-Ricky Peterson[9]
5. 32B-Jeremy Kornbau[7]
6. 22-Brandon Spithaler[2]
7. 3-John Jerich[8]
8. 13-Brandon Matus[6]
9. 08-Danny Kuriger[11]
10. 2-AJ Flick[5]
11. 35-Jason Shultz[10]
12. 5-Jeremy Weaver[15]
13. 49X-Zeth Sabo[12]
14. 15-Mitch Harble[16]
15. 68G-Tyler Gunn[13]
16. 19-Tyler Esh[20]
17. 3J-Jacob Begenwald[17]
18. 47K-Todd King[19]
19. 4J-John Mollick[18]
20. 23-Jack Sodeman Jr[14]