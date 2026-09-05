Trey Starks Wins Friday Portion of the Skagit Nationals; Locks Into Saturday’s Finale

ALGER, WA (September 4, 2026) — Trey Starks won the Friday night portion of the Skagit Nationals with the Interstate Batteries High Limit Racing Series at Skagit Speedway.
Starks, from nearby Puyallup, Washington, took the lead from Rico Abreu on lap 17 and drove away to the victory.
Abreu, Tanner Holmes, Tyler Courtney, and Aaron Reutzel from 18th starting position rounded out the top five.
Stark’s victory also locked him into Saturday’s $126,000 to win Skagit Nationals finale along with Abreu, Thursday night’s feature winner Tanner Thorson, and Holmes.
Jeff Westergard won the Sportsman Sprint main event.
Skagit Nationals
Interstate Batteries High Limit Racing
Skagit Speedway
Alger, Washington
Friday, September 4, 2026
Capital Custom Trailers Qualifying (2 Laps)
1. 13-Tanner Holmes, 11.513[14]
2. 2X-Justin Sanders, 11.525[11]
3. 88-Tanner Thorson, 11.562[12]
4. 19-Brent Marks, 11.611[4]
5. 66-Tanner Holm, 11.622[26]
6. 55-Kerry Madsen, 11.626[6]
7. 77-Giovanni Scelzi, 11.630[21]
8. 2XM-Max Mittry, 11.645[20]
9. 9-Daison Pursley, 11.658[33]
10. 4-Kasey Kahne, 11.666[15]
11. 55X-Trey Starks, 11.670[1]
12. 24-Rico Abreu, 11.674[19]
13. 11DB-Colin Mackey, 11.713[28]
14. 24D-Danny Sams III, 11.714[37]
15. 21P-Robbie Price, 11.723[3]
16. 10L-Tyler Thompson, 11.728[9]
17. 7BC-Tyler Courtney, 11.735[18]
18. 26R-Levi Hillier, 11.761[25]
19. 9R-Chase Randall, 11.785[22]
20. 26-Justin Peck, 11.787[16]
21. 17GP-Brock Zearfoss, 11.791[24]
22. 8-Devon Borden, 11.802[2]
23. 18-Jason Solwold, 11.804[31]
24. 87-Aaron Reutzel, 11.808[17]
25. 5-Dominic Scelzi, 11.821[35]
26. 95-Justin Youngquist, 11.826[10]
27. 27C-Camden Robustelli, 11.881[29]
28. 21-James McFadden, 11.901[34]
29. 1C-Colton Heath, 11.941[23]
30. 10-Dominic Gorden, 11.972[36]
31. 29K-Levi Kuntz, 11.999[7]
32. 42-Sye Lynch, 12.009[32]
33. 91-Chase Goetz, 12.091[27]
34. 21L-Landon Brooks, 12.104[30]
35. 95R-Dan Reynold, 12.245[8]
36. 77A-Levi Klatt, 12.290[5]
37. 5X-Cole Danell, 12.555[13]
TJ Forged Heat Race #1 (10 Laps)
1. 17GP-Brock Zearfoss[1]
2. 7BC-Tyler Courtney[2]
3. 9-Daison Pursley[4]
4. 13-Tanner Holmes[6]
5. 11DB-Colin Mackey[3]
6. 66-Tanner Holm[5]
7. 1C-Colton Heath[8]
8. 5-Dominic Scelzi[7]
9. 91-Chase Goetz[9]
10. 5X-Cole Danell[10]
DMI Heat Race #2 (10 Laps)
1. 26R-Levi Hillier[2]
2. 2X-Justin Sanders[6]
3. 8-Devon Borden[1]
4. 4-Kasey Kahne[4]
5. 24D-Danny Sams III[3]
6. 55-Kerry Madsen[5]
7. 10-Dominic Gorden[8]
8. 95-Justin Youngquist[7]
9. 21L-Landon Brooks[9]
BR Motorsports Heat Race #3 (10 Laps)
1. 9R-Chase Randall[2]
2. 55X-Trey Starks[4]
3. 18-Jason Solwold[1]
4. 77-Giovanni Scelzi[5]
5. 88-Tanner Thorson[6]
6. 21P-Robbie Price[3]
7. 27C-Camden Robustelli[7]
8. 29K-Levi Kuntz[8]
9. 95R-Dan Reynold[9]
Rod End Supply Heat Race #4 (10 Laps)
1. 87-Aaron Reutzel[1]
2. 24-Rico Abreu[4]
3. 26-Justin Peck[2]
4. 10L-Tyler Thompson[3]
5. 2XM-Max Mittry[5]
6. 19-Brent Marks[6]
7. 21-James McFadden[7]
8. 42-Sye Lynch[8]
9. 77A-Levi Klatt[9]
Winters Performance B-Main (12 Laps)
1. 66-Tanner Holm[2]
2. 55-Kerry Madsen[3]
3. 19-Brent Marks[1]
4. 21P-Robbie Price[4]
5. 10-Dominic Gorden[6]
6. 21-James McFadden[8]
7. 1C-Colton Heath[5]
8. 21L-Landon Brooks[14]
9. 27C-Camden Robustelli[7]
10. 42-Sye Lynch[12]
11. 95-Justin Youngquist[10]
12. 29K-Levi Kuntz[11]
13. 77A-Levi Klatt[16]
14. 5-Dominic Scelzi[9]
15. 91-Chase Goetz[13]
16. 5X-Cole Danell[17]
17. 95R-Dan Reynold[15]
Interstate Batteries A-Main (30 Laps)
1. 55X-Trey Starks[3]
2. 24-Rico Abreu[2]
3. 13-Tanner Holmes[7]
4. 7BC-Tyler Courtney[11]
5. 87-Aaron Reutzel[18]
6. 88-Tanner Thorson[6]
7. 2X-Justin Sanders[8]
8. 26-Justin Peck[17]
9. 9R-Chase Randall[12]
10. 26R-Levi Hillier[10]
11. 77-Giovanni Scelzi[5]
12. 4-Kasey Kahne[9]
13. 55-Kerry Madsen[22]
14. 5-Dominic Scelzi[25]
15. 21P-Robbie Price[24]
16. 19-Brent Marks[23]
17. 24D-Danny Sams III[15]
18. 17GP-Brock Zearfoss[14]
19. 10L-Tyler Thompson[16]
20. 18-Jason Solwold[20]
21. 8-Devon Borden[19]
22. 66-Tanner Holm[21]
23. 9-Daison Pursley[4]
24. 2XM-Max Mittry[1]
25. 11DB-Colin Mackey[13]