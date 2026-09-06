Sterling Cling Wins the Terry Wilber Memorial at Butler

QUINCY, MI (September 5, 2026) — Sterling Cling won the Terry Wilber Memorial feature event for the winged 410 sprint cars Saturday night at Butler Motor Speedway.
Graham Huffman making his second career start in a 410 sprint car finished second while Jason Blonde, Kody Brewer, and Brad Lamberson rounded out the top five.
Terry Wilber Memorial
Butler Motor Speedway
Quincy, Michigan
Saturday, September 5, 2026
Qualifying (99 Laps)
1. 87-Logan Easterday, 13.212[1]
2. 22M-Dan McCarron, 13.290[8]
3. 19-Jett Mann, 13.447[20]
4. 34-Sterling Cling, 13.581[12]
5. 09X-Graham Huffman, 13.597[19]
6. 5-Kody Brewer, 13.608[18]
7. 10B-Jason Blonde, 13.683[3]
8. 2-Gary Fast, 13.686[6]
9. 4-Josh Turner, 13.711[9]
10. 23-Charlie Baur, 13.832[17]
11. 51-Mark Yearling, 13.921[16]
12. 33F-Jason Ferguson, 13.970[10]
13. 10RR-Brad Lamberson, 14.001[14]
14. 42-Boston Mead, 14.072[7]
15. 27-Hunter Lynch, 14.160[2]
16. 22-Aaron Shaffer, 14.221[15]
17. 19N-Avery Neal, 14.239[4]
18. 6-Jimmie Ward Jr, 14.283[5]
19. 15-Darel Woolsey, 14.352[13]
20. 16-Ryan Ruhl, 14.383[11]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 87-Logan Easterday[2]
2. 34-Sterling Cling[1]
3. 10B-Jason Blonde[3]
4. 10RR-Brad Lamberson[5]
5. 23-Charlie Baur[4]
6. 22-Aaron Shaffer[6]
DNS: 15-Darel Woolsey
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 09X-Graham Huffman[1]
2. 22M-Dan McCarron[2]
3. 2-Gary Fast[3]
4. 42-Boston Mead[5]
5. 51-Mark Yearling[4]
6. 16-Ryan Ruhl[7]
7. 19N-Avery Neal[6]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 19-Jett Mann[2]
2. 5-Kody Brewer[1]
3. 4-Josh Turner[3]
4. 33F-Jason Ferguson[4]
5. 27-Hunter Lynch[5]
6. 6-Jimmie Ward Jr[6]
A-Main (25 Laps)
1. 34-Sterling Cling[2]
2. 09X-Graham Huffman[4]
3. 10B-Jason Blonde[7]
4. 5-Kody Brewer[6]
5. 10RR-Brad Lamberson[10]
6. 4-Josh Turner[9]
7. 19-Jett Mann[3]
8. 22-Aaron Shaffer[16]
9. 87-Logan Easterday[5]
10. 23-Charlie Baur[13]
11. 2-Gary Fast[8]
12. 19N-Avery Neal[20]
13. 33F-Jason Ferguson[12]
14. 6-Jimmie Ward Jr[18]
15. 27-Hunter Lynch[15]
16. 22M-Dan McCarron[1]
17. 51-Mark Yearling[14]
18. 42-Boston Mead[11]
19. 16-Ryan Ruhl[17]
DNS: 15-Darel Woolsey