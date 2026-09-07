Dietz Wins at Lincoln Speedway

ABBOTTSTOWN, PA (September 5, 2026) — Chase Dietz won the Pa Posse 410 Sprint Car Series feature event Sunday night at Lincoln Speedway.
Dietz took the lead from Freddie Rahmer after the pair made contact in turn four on lap 15. Dietz then held off Danny Dietrich during the closing stages of the feature for the victory.
Logan Rumsey, Troy Wagaman Jr, and T.J. Stutts rounded out the top five.
Jayden Wolf won the winged 358 sprint car main event.
PA Posse 410 Sprint Car Series
Lincoln Speedway
Abbottstown, Pennsylvania
Sunday, September 5, 2026
Qualifying (2 Laps)
1. 27-Troy Wagaman Jr, 13.477[5]
2. 91-Preston Lattomus, 13.526[3]
3. 17-Dylan Norris, 13.537[4]
4. 67G-Justin Whittall, 13.607[2]
5. 11A-Austin Bishop, 13.613[1]
6. 11-TJ Stutts, 13.726[7]
7. 71S-Parker Price Miller, 13.849[15]
8. 99M-Kyle Moody, 13.876[8]
9. 11T-Talan Haas, 13.952[17]
10. 1A-Cameron Smith, 13.958[16]
11. 5-Tyler Ross, 13.960[6]
12. 22-Doug Hammaker, 13.973[10]
13. 8E-Lance Dewease, 13.982[12]
14. 2-Jude Siegel, 14.001[13]
15. 88-Brandon Rahmer, 14.016[14]
16. X55-Robbie Kendall, 14.059[11]
17. 55-Domenic Melair, 14.209[9]
Qualifying 2 (2 Laps)
1. 23-Chase Dietz, 13.514[3]
2. 71-Logan Rumsey, 13.681[4]
3. 51-Freddie Rahmer, 13.722[11]
4. 48-Danny Dietrich, 13.737[6]
5. X-JJ Loss, 13.783[13]
6. 8-Billy Dietrich, 13.784[5]
7. 1X-Chad Trout, 13.806[2]
8. 10X-Ryan Smith, 13.813[17]
9. 39-Lucas Wolfe, 13.853[14]
10. 4-Ayden Hare, 14.001[16]
11. 23A-Chris Arnold, 14.037[9]
12. 10-Matt Campbell, 14.052[1]
13. 1W-Buddy Schweibinz, 14.086[8]
14. 6-Cole Knopp, 14.485[7]
15. 3D-Dave Grube, 14.507[15]
16. 00-Chris Frank, 14.635[12]
17. 97-Brie Hershey, 14.757[10]
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 11A-Austin Bishop[2]
2. 17-Dylan Norris[1]
3. 27-Troy Wagaman Jr[4]
4. 71S-Parker Price Miller[3]
5. 5-Tyler Ross[6]
6. 88-Brandon Rahmer[8]
7. 11T-Talan Haas[5]
8. 8E-Lance Dewease[7]
9. 55-Domenic Melair[9]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 11-TJ Stutts[2]
2. 67G-Justin Whittall[1]
3. 99M-Kyle Moody[3]
4. 91-Preston Lattomus[4]
5. 22-Doug Hammaker[6]
6. 1A-Cameron Smith[5]
7. 2-Jude Siegel[7]
8. X55-Robbie Kendall[8]
Heat Race #3 (10 Laps)
1. 51-Freddie Rahmer[1]
2. 23-Chase Dietz[4]
3. X-JJ Loss[2]
4. 1X-Chad Trout[3]
5. 1W-Buddy Schweibinz[7]
6. 39-Lucas Wolfe[5]
7. 3D-Dave Grube[8]
8. 23A-Chris Arnold[6]
9. 97-Brie Hershey[9]
Heat Race #4 (10 Laps)
1. 48-Danny Dietrich[1]
2. 8-Billy Dietrich[2]
3. 71-Logan Rumsey[4]
4. 10X-Ryan Smith[3]
5. 10-Matt Campbell[6]
6. 4-Ayden Hare[5]
7. 6-Cole Knopp[7]
8. 00-Chris Frank[8]
B-Main (10 Laps)
1. 39-Lucas Wolfe[2]
2. 1A-Cameron Smith[4]
3. 88-Brandon Rahmer[3]
4. 8E-Lance Dewease[9]
5. 4-Ayden Hare[5]
6. 2-Jude Siegel[7]
7. 00-Chris Frank[12]
8. X55-Robbie Kendall[11]
9. 97-Brie Hershey[14]
10. 23A-Chris Arnold[10]
11. 6-Cole Knopp[8]
12. 11T-Talan Haas[1]
13. 55-Domenic Melair[13]
14. 3D-Dave Grube[6]
A-Main (35 Laps)
1. 23-Chase Dietz[4]
2. 48-Danny Dietrich[8]
3. 71-Logan Rumsey[5]
4. 27-Troy Wagaman Jr[7]
5. 11-TJ Stutts[6]
6. 17-Dylan Norris[9]
7. 67G-Justin Whittall[10]
8. 71S-Parker Price Miller[14]
9. 11A-Austin Bishop[3]
10. 99M-Kyle Moody[13]
11. 5-Tyler Ross[17]
12. 1A-Cameron Smith[22]
13. 10-Matt Campbell[20]
14. 22-Doug Hammaker[19]
15. X-JJ Loss[12]
16. 10X-Ryan Smith[16]
17. 39-Lucas Wolfe[21]
18. 88-Brandon Rahmer[23]
19. 8-Billy Dietrich[11]
20. 1X-Chad Trout[15]
21. 8E-Lance Dewease[24]
22. 51-Freddie Rahmer[1]
23. 91-Preston Lattomus[2]
24. 1W-Buddy Schweibinz[18]
Winged 358 Sprint Cars
Heat Race #1 (10 Laps)
1. 19T-Jacob Galloway[2]
2. 91-Chance Hendershot[6]
3. 89-Shannon Slaughter[1]
4. 2W-Will McNeal[4]
5. 77-Steve Owings[10]
6. 19R-Tylar Rutherford[8]
7. 19D-Wyatt Hinkle[7]
8. 42U-Tyler Ulrich[9]
9. 48-Chase Robinson[5]
10. (DQ) 13-Bo Gordon Jr[3]
Heat Race #2 (10 Laps)
1. 45-Tim Wagaman II[2]
2. 70D-Brock Hammaker[3]
3. 66A-Cody Fletcher[6]
4. 7W-Jayden Wolf[5]
5. 22K-Eli Tuckey[1]
6. 12-Ashley Cappetta[4]
7. 44-Blake Ludwig[7]
8. 29R-Seth Schnoke[8]
9. 22B-Josh Tuckey[9]
A-Main (25 Laps)
1. 7W-Jayden Wolf[8]
2. 45-Tim Wagaman II[1]
3. 66A-Cody Fletcher[4]
4. 70D-Brock Hammaker[6]
5. 2W-Will McNeal[7]
6. 77-Steve Owings[9]
7. 89-Shannon Slaughter[3]
8. 12-Ashley Cappetta[11]
9. 19D-Wyatt Hinkle[14]
10. 19R-Tylar Rutherford[12]
11. 42U-Tyler Ulrich[16]
12. 22K-Eli Tuckey[10]
13. 29R-Seth Schnoke[15]
14. 48-Chase Robinson[18]
15. 22B-Josh Tuckey[17]
16. 13-Bo Gordon Jr[19]
17. 44-Blake Ludwig[13]
18. 19T-Jacob Galloway[5]
19. 91-Chance Hendershot[2]