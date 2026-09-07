Joey Danley Wins the 2026 IMCA RaceSaver Nationals

EAGLE, NE (September 6, 2026) — Joey Danley won the 2026 IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals finale Sunday night at Eagle Raceway.
Danley, from Lincoln, Nebraska, took the lead on lap 28 and held a comfortable 2.111 second lead over John Carney II at the finish.
Colby Stubblefield, Jake Bubak, and Jason Danley rounded out the top five.
IMCA RaceSaver Sprint Car Nationals
Eagle Raceway
Eagle, Nebraska
Sunday, September 6, 2026
Dash #1 – 2 Transfer to dash #2 (6 Laps)
1. 74C-John Carney II[1]
2. 23-Brandon Bosma[6]
3. 35L-Gaige Weldon[5]
4. 25X-Gunnar Pike[3]
5. 31BW-Braxton Weger[2]
6. 26-Jacob Harris[4]
Dash #2 – 2 Transfer to dash #3 (6 Laps)
1. 74C-John Carney II
2. 10X-Trevor Serbus[1]
3. 4X-Jason Danley[3]
4. 91D-Michael Day[2]
5. 23-Brandon Bosma
6. 18W-Cole Wayman[4]
Dash #3 – 2 Transfer to dash #4 (6 Laps)
1. 2N-Colby Stubblefield[1]
2. 14-Joey Danley[3]
3. 35-Trevor Grossenbacher[2]
4. 74C-John Carney II
5. 9A-Hunter Hanson[4]
6. 10X-Trevor Serbus
Dash #4 (6 Laps)
1. 74B-Jake Bubak[1]
2. 14-Joey Danley
3. 12-Tyler Drueke[3]
4. 2N-Colby Stubblefield
5. 31W-Landon Thompson[2]
6. 1B-Brandon Horton[4]
E-Main (12 Laps)
1. 63-Jack Thomas[4]
2. 0-Chase Weiler[1]
3. 23V-Michalob Voeltz[10]
4. 18T-Taelynne Roberts[14]
5. 23X-Jacob Schoeberl[2]
6. 10-Brad Schreiner[7]
7. 8B-Kaedon Thurman[11]
8. 3V-Len Vermeulen[5]
9. 47-Kyra Weber[13]
10. 20T-Travis Christensen[8]
11. 86-Jordan Rupe[9]
12. 92-Josh Most[6]
13. 27-Mike White[3]
14. 1A-Andrew Zimmerman[15]
15. 72-Daniel Estes Sr[12]
D-Main #1 (14 Laps)
1. 11A-Toby Chapman[1]
2. 7C-Chris Morgan[8]
3. 56-Bill Johnson[2]
4. 59-Kenny Venable[10]
5. 08-Chase Koelliker[5]
6. 6-Logan Moore[9]
7. 61-Jackson Geragi[7]
8. 77-Bret Klabunde[12]
9. 3-Charlie Harmon III[3]
10. 23V-Michalob Voeltz[14]
11. 1O-Michael Oliver[6]
12. 63-Jack Thomas[13]
13. 3D-Dan Griep[4]
14. 49Z-Zak Moore[11]
D-Main #2 (14 Laps)
1. 11-Taylor Velasquez[2]
2. 71E-Colby Estes[1]
3. O7-Owen Carlson[8]
4. 88-Jordan Knight[3]
5. 17-Justin Bolte[4]
6. 4W-Nathan Weiler[9]
7. 32-Trefer Waller[10]
8. 2A-Alex Salzman[7]
9. 18T-Taelynne Roberts[14]
10. 4-Gavin Gregory[6]
11. 0-Chase Weiler[13]
12. 24B-Johnny Boos[5]
13. 69-Mike Moore[11]
14. 44V-Daren Bolac[12]
C-Main #1 (16 Laps)
1. 49A-Ace Moore[1]
2. 17X-Conner Thomas[3]
3. 28B-Braden Ockenga[4]
4. 18-Corbin Erickson[6]
5. 3B-Blake Ballenger[8]
6. 74-Daniel Estes Jr[2]
7. 24-Tyler Harris[10]
8. 14N-Nick Barger[5]
9. 14T-Tyler Hendrickson[9]
10. 11A-Toby Chapman[13]
11. 74E-Claud Estes III[7]
12. 59-Kenny Venable[16]
13. 56-Bill Johnson[15]
14. 7C-Chris Morgan[14]
15. 6B-Bayley Ballenger[11]
16. 2T-Cameron Thompson[12]
C-Main #2 (16 Laps)
1. 91-Adam Gullion[1]
2. 22D-Daniel Nekolite[2]
3. 03-Shayle Bade[3]
4. 25-Chase Brewer[6]
5. 11K-Tyler Knight[4]
6. 0M-Steven Richardson[7]
7. 77X-John Klabunde[10]
8. 7M-Kevin Ramey[11]
9. O7-Owen Carlson[15]
10. 30-Matt Johnson[12]
11. 88-Jordan Knight[16]
12. 71E-Colby Estes
13. 9-Kevin Rutherford[8]
14. 11-Taylor Velasquez[13]
15. 33S-Jeremy Schultz[9]
16. 98P-Ryan Padgett[5]
DNS: 71-Channin Tankersley
B-Main (25 Laps)
1. 11J-Joey Starnes[2]
2. 5-Stuart Snyder[1]
3. 71-Channin Tankersley[3]
4. 4J-Jacob Gomola[6]
5. 11D-Dominic White[4]
6. 15V-Cole Vanderheiden[7]
7. 17X-Conner Thomas[15]
8. 22D-Daniel Nekolite[16]
9. 28B-Braden Ockenga[17]
10. 14G-Gene Ackland[12]
11. 72C-Kayden Cole[10]
12. 0M-Steven Richardson[24]
13. 03-Shayle Bade[18]
14. 9X-Laney Moore[11]
15. 17XX-Lee Goos Jr[5]
16. 25-Chase Brewer[20]
17. 74-Daniel Estes Jr[23]
18. 18-Corbin Erickson[19]
19. 3B-Blake Ballenger[21]
20. 14S-Ethan Barrow[9]
21. 14J-Josh Riggins[8]
22. 49A-Ace Moore[13]
23. 11K-Tyler Knight
24. 91-Adam Gullion[14]
DNS: 11-Taylor Velasquez
A-Main (35 Laps)
1. 14-Joey Danley[2]
2. 74C-John Carney II[8]
3. 2N-Colby Stubblefield[4]
4. 74B-Jake Bubak[1]
5. 4X-Jason Danley[11]
6. 10X-Trevor Serbus[10]
7. 1B-Brandon Horton[6]
8. 35-Trevor Grossenbacher[7]
9. 9A-Hunter Hanson[9]
10. 23-Brandon Bosma[13]
11. 18W-Cole Wayman[14]
12. 91D-Michael Day[12]
13. 15V-Cole Vanderheiden[24]
14. 25X-Gunnar Pike[16]
15. 12-Tyler Drueke[3]
16. 31BW-Braxton Weger[17]
17. 26-Jacob Harris[18]
18. 5-Stuart Snyder[20]
19. 28B-Braden Ockenga[27]
20. 11D-Dominic White[23]
21. 17X-Conner Thomas[25]
22. 4J-Jacob Gomola[22]
23. 31W-Landon Thompson[5]
24. 35L-Gaige Weldon[15]
25. 71-Channin Tankersley[21]
26. 11J-Joey Starnes[19]
27. 22D-Daniel Nekolite[26]