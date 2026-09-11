Franek and Rombough Win ESS Features at Can-Am

LAFARGEVILLE, N.Y. (September 11, 2026) — Davie Franek and Dalton Rombough won feature events with the Emipre Super Sprints Friday night at Can-Am Speedway.
Franek charged from ninth starting position to win the regularly scheduled feature event over Paulie Golagiovanni, Jordan Thomas, Dylan Swiernik, and Denny Peebles.
Rombough won the makeup feature from a rainout earlier in the year from 13th starting spot over Thomas, Swiernik, Zach Sobotka, and Jordan Hutton.
Empire Super Sprints
Can-Am Speedway
LaFargeville, New York
Friday, September 11, 2026
Qualifying Flight A (2 Laps)
1. 53-Shawn Donath, 16.311[7]
2. 28F-Davie Franek, 16.392[3]
3. 90-Matt Tanner, 16.482[2]
4. 21-Alex Therrien, 16.557[5]
5. 28-Jordan Poirier, 16.602[4]
6. 87-Jason Barney, 16.738[6]
7. 87H-Andrew Hennessy, 17.240[8]
8. 25-George Sanford, 18.199[1]
Qualifying Flight B (1 Laps)
1. 66-Jordan Hutton, 16.579[7]
2. 24-Jeremy Lafleur, 16.716[4]
3. 17-Sammy Reakes IV, 16.787[6]
4. 10C-Paulie Colagiovanni, 16.887[2]
5. 33-Lacey Hanson, 17.146[1]
6. Z28-Tucker Donath, 17.812[5]
7. 14W-Kyle Wilson, 18.327[3]
Qualifying Flight C (1 Laps)
1. 41-Dalton Rombough, 16.223[3]
2. 3-Denny Peebles, 16.574[1]
3. 38-Zach Sobotka, 16.625[7]
4. 7C-Dylan Swiernik, 16.871[5]
5. 79-Jordan Thomas, 16.906[2]
6. 13T-Trevor Years, 17.290[4]
7. 27W-Nick Webb, 17.450[6]
ELab Heat Race #1 (8 Laps)
1. 28F-Davie Franek[2]
2. 53-Shawn Donath[1]
3. 21-Alex Therrien[4]
4. 28-Jordan Poirier[5]
5. 87-Jason Barney[6]
6. 90-Matt Tanner[3]
7. 87H-Andrew Hennessy[7]
8. 25-George Sanford[8]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 66-Jordan Hutton[1]
2. 10C-Paulie Colagiovanni[4]
3. 24-Jeremy Lafleur[2]
4. 17-Sammy Reakes IV[3]
5. 33-Lacey Hanson[5]
6. Z28-Tucker Donath[6]
7. 14W-Kyle Wilson[7]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 41-Dalton Rombough[1]
2. 38-Zach Sobotka[3]
3. 7C-Dylan Swiernik[4]
4. 3-Denny Peebles[2]
5. 79-Jordan Thomas[5]
6. 13T-Trevor Years[6]
7. 27W-Nick Webb[7]
Cooks Heating and Plumbing Dash #1
1. 66-Jordan Hutton[2]
2. 21-Alex Therrien[6]
3. 28F-Davie Franek[5]
4. 38-Zach Sobotka[1]
5. 24-Jeremy Lafleur[3]
6. 17-Sammy Reakes IV[4]
A-Main (25 Laps)
1. 28F-Davie Franek[9]
2. 10C-Paulie Colagiovanni[6]
3. 79-Jordan Thomas[15]
4. 7C-Dylan Swiernik[3]
5. 3-Denny Peebles[5]
6. 41-Dalton Rombough[4]
7. 38-Zach Sobotka[10]
8. 90-Matt Tanner[16]
9. 87H-Andrew Hennessy[19]
10. 24-Jeremy Lafleur[11]
11. 33-Lacey Hanson[14]
12. 27W-Nick Webb[21]
13. 13T-Trevor Years[18]
14. 53-Shawn Donath[2]
15. 87-Jason Barney[13]
16. 66-Jordan Hutton[7]
17. 25-George Sanford[22]
18. Z28-Tucker Donath[17]
19. 14W-Kyle Wilson[20]
20. 28-Jordan Poirier[1]
21. 17-Sammy Reakes IV[12]
22. (DQ) 21-Alex Therrien[8]
Makeup A Main
1. 41-Dalton Rombough[13]
2. 79-Jordan Thomas[5]
3. 28-Jordan Poirier[3]
4. 7C-Dylan Swiernik[2]
5. 38-Zach Sobotka[8]
6. 66-Jordan Hutton[7]
7. 28F-Davie Franek[12]
8. 10C-Paulie Colagiovanni[10]
9. 90-Matt Tanner[6]
10. 24-Jeremy Lafleur[14]
11. 17-Sammy Reakes IV[9]
12. Z28-Tucker Donath[18]
13. 33-Lacey Hanson[16]
14. 13T-Trevor Years[19]
15. 25-George Sanford[17]
16. 27W-Nick Webb[11]
DNS: 87-Jason Barney
DNS: 53-Shawn Donath
19. (DQ) 21-Alex Therrien[1]