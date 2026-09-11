Seavey Holds off Cummins to Win Commonwealth Clash Opener

SARVER, PA (September 11, 2026) — Logan Seavey kicked off the Commonwealth Clash weekend at Lernerville Speedway by winning the feature event with the USAC AMSOIL National Sprint Car Series
Seavey started on the pole and led all 30-laps in route to the victory, holding off a last lap challenge by Kyle Cummins to win by just 0.061 seconds.
Kevin Thomas Jr, Robert Ballou, and C.J. Leary rounded out the top five.
Cale Thomas took the lead from A.J. Flick on lap six to win the winged 410 sprint car main event.
John Mollick bounced back from a heat race flip in USAC competition to win the accompaning RUSH Sprint Car Series feature.
Commonwealth Clash
Lernerville Speedway
Sarver, Pennsylvania
Friday, September 11, 2026
USAC AMSOIL National Sprint Car Series
LearnLab Qualifying (2 Laps)
1. 5T-Jake Swanson, 15.096[23]
2. 30-CJ Leary, 15.169[13]
3. 19AZ-Mitchel Moles, 15.221[21]
4. 3P-Kyle Cummins, 15.270[8]
5. 15-Kevin Thomas Jr, 15.275[19]
6. 57-Logan Seavey, 15.302[5]
7. 4-Justin Grant, 15.320[14]
8. 12-Robert Ballou, 15.503[7]
9. 39-Briggs Danner, 15.525[18]
10. 51T-Eddie Tafoya Jr, 15.594[20]
11. 19-Hayden Reinbold, 15.612[6]
12. 3R-Stevie Sussex III, 15.616[10]
13. 63-Cale Coons, 15.629[3]
14. 4J-John Mollick, 15.703[17]
15. 54-Jakeb Boxell, 15.705[4]
16. 92-Chase Stockon, 15.807[22]
17. 19S-Steven Drevicki, 15.864[12]
18. 22-Brandon Spithaler, 16.029[1]
19. 3-John Jerich, 16.424[9]
20. 3J-Jacob Begenwald, 16.449[2]
21. 10-Joe Kata, 16.494[11]
22. 5-Jeremy Weaver, 16.500[24]
23. 2-Brenden Hires, 17.018[15]
24. 67C-Jason Cherry, 17.300[16]
K1 Race Gear Heat Race #1 (8 Laps)
1. 63-Cale Coons[2]
2. 92-Chase Stockon[1]
3. 3P-Kyle Cummins[5]
4. 4-Justin Grant[4]
5. 5T-Jake Swanson[6]
6. 51T-Eddie Tafoya Jr[3]
7. 3-John Jerich[7]
8. 5-Jeremy Weaver[8]
TJ Forged Heat Race #2 (8 Laps)
1. 12-Robert Ballou[4]
2. 30-CJ Leary[6]
3. 19S-Steven Drevicki[1]
4. 19-Hayden Reinbold[3]
5. 15-Kevin Thomas Jr[5]
6. 3J-Jacob Begenwald[7]
7. 2-Brenden Hires[8]
8. 4J-John Mollick[2]
KN Filters Heat Race #3 (8 Laps)
1. 3R-Stevie Sussex III[3]
2. 54-Jakeb Boxell[2]
3. 39-Briggs Danner[4]
4. 22-Brandon Spithaler[1]
5. 19AZ-Mitchel Moles[6]
6. 57-Logan Seavey[5]
7. 10-Joe Kata[7]
8. 67C-Jason Cherry[8]
Commonwealth Clash Feature (25 Laps)
1. 57-Logan Seavey[1]
2. 3P-Kyle Cummins[3]
3. 15-Kevin Thomas Jr[2]
4. 12-Robert Ballou[7]
5. 30-CJ Leary[5]
6. 3R-Stevie Sussex III[8]
7. 5T-Jake Swanson[6]
8. 19AZ-Mitchel Moles[4]
9. 63-Cale Coons[9]
10. 4-Justin Grant[10]
11. 92-Chase Stockon[15]
12. 39-Briggs Danner[11]
13. 19-Hayden Reinbold[13]
14. 54-Jakeb Boxell[14]
15. 22-Brandon Spithaler[17]
16. 19S-Steven Drevicki[16]
17. 3J-Jacob Begenwald[18]
18. 10-Joe Kata[20]
19. 3-John Jerich[19]
20. 67C-Jason Cherry[22]
21. 2-Brenden Hires[21]
22. 51T-Eddie Tafoya Jr[12]
23. 4J-John Mollick[24]
24. 5-Jeremy Weaver[23]
Winged 410 Sprint Cars
Hot Lap/Qualifying
1. 2-AJ Flick, 13.449[8]
2. 5-Jeremy Weaver, 13.591[9]
3. 45-Cale Thomas, 13.608[4]
4. 22-Brandon Spithaler, 13.640[5]
5. 3-John Jerich, 13.721[1]
6. 14K-Victoria (Tori) Knutson, 13.906[6]
7. 00-Chris Frank, 14.116[7]
8. 33-Brent Matus, 14.486[3]
9. 27-Zach Morrow, 15.335[2]
Hot Lap/Qualifying 2
1. 11-Carl Bowser, 13.774[2]
2. 20B-Cody Bova, 13.806[4]
3. 38-Leyton Wagner, 13.828[1]
4. 29-Logan McCandless, 13.878[5]
5. 3J-Jacob Begenwald, 14.028[6]
6. 46-Michael Bauer, 14.042[3]
7. 13-Brandon Matus, 14.099[8]
8. 4K-Bill Kiley, 15.481[7]
Hot Lap/Qualifying 3
1. 17-Dylan Norris, 13.622[3]
2. 79W-Will Fleming, 13.805[4]
3. 11J-David Kalb, 13.812[7]
4. 08-Danny Kuriger, 14.088[6]
5. 32B-Jeremy Kornbau, 14.373[1]
6. 7K-Dan Shetler, 14.468[5]
7. M4-Louie Mattes, 15.247[8]
DNS: 4W-Kasey Weaver
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 2-AJ Flick[1]
2. 45-Cale Thomas[3]
3. 5-Jeremy Weaver[2]
4. 22-Brandon Spithaler[4]
5. 3-John Jerich[5]
6. 00-Chris Frank[7]
7. 33-Brent Matus[8]
8. 27-Zach Morrow[9]
9. 14K-Victoria (Tori) Knutson[6]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 11-Carl Bowser[1]
2. 38-Leyton Wagner[3]
3. 29-Logan McCandless[4]
4. 20B-Cody Bova[2]
5. 13-Brandon Matus[7]
6. 46-Michael Bauer[6]
7. 3J-Jacob Begenwald[5]
8. 4K-Bill Kiley[8]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Dylan Norris[1]
2. 79W-Will Fleming[2]
3. 11J-David Kalb[3]
4. 08-Danny Kuriger[4]
5. 32B-Jeremy Kornbau[5]
6. 7K-Dan Shetler[6]
7. M4-Louie Mattes[7]
DNS: 4W-Kasey Weaver
B-Main (8 Laps)
1. 3J-Jacob Begenwald[2]
2. 33-Brent Matus[1]
3. 27-Zach Morrow[4]
4. M4-Louie Mattes[3]
5. 14K-Victoria (Tori) Knutson[7]
6. 4K-Bill Kiley[5]
DNS: 4W-Kasey Weaver
A-Main (25 Laps)
1. 45-Cale Thomas[2]
2. 2-AJ Flick[1]
3. 22-Brandon Spithaler[10]
4. 17-Dylan Norris[5]
5. 38-Leyton Wagner[3]
6. 79W-Will Fleming[6]
7. 29-Logan McCandless[8]
8. 11-Carl Bowser[4]
9. 11J-David Kalb[9]
10. 5-Jeremy Weaver[7]
11. 08-Danny Kuriger[12]
12. 13-Brandon Matus[14]
13. 3J-Jacob Begenwald[19]
14. 7K-Dan Shetler[18]
15. 3-John Jerich[13]
16. 20B-Cody Bova[11]
17. 32B-Jeremy Kornbau[15]
18. 33-Brent Matus[20]
19. 46-Michael Bauer[17]
20. 00-Chris Frank[16]
RUSH Sprint Car Series
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 41-Blaze Myers[1]
2. 21-Grayson Bayle[4]
3. 5B-Joe Buccola[2]
4. 21N-Samantha Priest[5]
5. 9-Arnie Kent[6]
6. 82-Ashton Riggle[7]
7. 48T-TJ Rosario[3]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 4J-John Mollick[2]
2. 58-Logen Lockhart[4]
3. 63L-Wyatt Long[1]
4. 7-Cooper Macormac[3]
5. 213-Lucas Roessner[6]
6. 20A-Jesse Armstrong[7]
7. 13K-Kevin Kaserman[5]
Heat Race #3 (8 Laps)
1. 17-Trent Marshall[2]
2. 10-Brayden Blackshear[5]
3. 68-Zach Morrow[1]
4. 24-Gale Ruth Jr[3]
5. 16-Jayden Shiffer[6]
6. 54-Devon Deeter[4]
7. 90-Owen James[7]
A-Main (20 Laps)
1. 4J-John Mollick[4]
2. 58-Logen Lockhart[1]
3. 10-Brayden Blackshear[3]
4. 41-Blaze Myers[5]
5. 24-Gale Ruth Jr[12]
6. 5B-Joe Buccola[7]
7. 82-Ashton Riggle[16]
8. 21-Grayson Bayle[2]
9. 213-Lucas Roessner[14]
10. 21N-Samantha Priest[10]
11. 7-Cooper Macormac[11]
12. 68-Zach Morrow[9]
13. 54-Devon Deeter[18]
14. 16-Jayden Shiffer[15]
15. 13K-Kevin Kaserman[20]
16. 90-Owen James[21]
17. 20A-Jesse Armstrong[17]
18. 48T-TJ Rosario[19]
19. 17-Trent Marshall[6]
20. 63L-Wyatt Long[8]
21. 9-Arnie Kent[13]