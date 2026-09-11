Travis Arenz Wins at Wilmot

WILMOT, WI (September 11, 2026) — Travis Arenz won the winged 410 sprint car feature Friday night at Wilmot Raceway.
Arenz took advantage of his outside front row starting position for the victory over fellow front row starter Alex Pokorski, Will Garrits, Tommy Sexton, and Claonton Rossman.
Colin Sivia won the Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series main event while Ryan Marshall won the winged crate sprint car main event.
Wilmot Raceway
Wilmot, Wisconsin
Friday, September 11, 2026
Winged 410 Sprint Cars
Qualifying
1. 25T-Travis Arenz, 12.618[17]
2. 8-Will Gerrits, 12.731[12]
3. 4-Alex Pokorski, 12.920[1]
4. P1-Carter Chevalier, 12.922[13]
5. 10V-Matt VanderVere, 12.996[10]
6. 87-Austin Hartmann, 13.011[11]
7. 09-Clayton Rossmann, 13.095[18]
8. 70-Tommy Sexton, 13.122[16]
9. 68-Dave Uttech, 13.202[8]
10. 9K-Kyle Schuett, 13.235[14]
11. 4K-Kris Spitz, 13.362[9]
12. 57-Tristan Furseth, 13.377[5]
13. 43-Jereme Schroeder, 13.632[15]
14. 55-Ryan Sawusch, 13.697[7]
15. 24X-Eric Wilke, 13.962[3]
16. 24-Scott Conger, 14.156[2]
17. 38-Allen Hafford, 14.160[6]
DNS: 0-Kevin Seidler, 14.160
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[1]
2. 4-Alex Pokorski[2]
3. 10V-Matt VanderVere[3]
4. 09-Clayton Rossmann[4]
5. 4K-Kris Spitz[6]
6. 43-Jereme Schroeder[7]
7. 68-Dave Uttech[5]
8. 24X-Eric Wilke[8]
9. 38-Allen Hafford[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 8-Will Gerrits[1]
2. 70-Tommy Sexton[4]
3. 87-Austin Hartmann[3]
4. 9K-Kyle Schuett[5]
5. 57-Tristan Furseth[6]
6. P1-Carter Chevalier[2]
7. 55-Ryan Sawusch[7]
8. 24-Scott Conger[8]
9. 0-Kevin Seidler[9]
Dash (4 Laps)
1. 4-Alex Pokorski[1]
2. 25T-Travis Arenz[3]
3. 8-Will Gerrits[2]
4. 70-Tommy Sexton[4]
A-Main (30 Laps)
1. 25T-Travis Arenz[2]
2. 4-Alex Pokorski[1]
3. 8-Will Gerrits[3]
4. 70-Tommy Sexton[4]
5. 09-Clayton Rossmann[7]
6. 87-Austin Hartmann[6]
7. P1-Carter Chevalier[11]
8. 9K-Kyle Schuett[8]
9. 4K-Kris Spitz[9]
10. 57-Tristan Furseth[10]
11. 24X-Eric Wilke[15]
12. 43-Jereme Schroeder[12]
13. 38-Allen Hafford[17]
14. 55-Ryan Sawusch[14]
15. 0-Kevin Seidler[18]
16. 68-Dave Uttech[13]
17. 10V-Matt VanderVere[5]
18. 24-Scott Conger[16]
Autometer Wisconsin WingLESS Sprint Car Series
Qualifying
1. 50-Rusty Egan, 14.884[12]
2. 14-Tim Cox, 15.002[14]
3. 38-Allen Hafford, 15.028[7]
4. 0-John Fahl, 15.065[5]
5. 54-Chance Ciskowski, 15.138[9]
6. 24-Eric Wilke, 15.210[17]
7. 11S-Colin Sivia, 15.218[6]
8. 4G-George Gaertner III, 15.375[13]
9. 29J-Ralph Johnson, 15.439[4]
10. 22-Greg Alt, 15.463[2]
11. 2J-Christian Janssen, 15.519[15]
12. 70-Chris Klemko, 15.543[3]
13. 7-Trinity Uttech, 15.564[1]
14. 99J-Seth Johnson, 15.572[16]
15. 7D-Josh Davidson, 15.683[10]
16. 41-Dennis Spitz, 16.099[8]
17. 26-Madeline Ruh, 19.062[18]
18. 25T-Travis Arenz, 19.062[11]
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 11S-Colin Sivia[1]
2. 50-Rusty Egan[4]
3. 54-Chance Ciskowski[2]
4. 38-Allen Hafford[3]
5. 29J-Ralph Johnson[5]
6. 2J-Christian Janssen[6]
7. 7-Trinity Uttech[7]
8. 7D-Josh Davidson[8]
9. 25T-Travis Arenz[9]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 14-Tim Cox[4]
2. 4G-George Gaertner III[1]
3. 70-Chris Klemko[6]
4. 22-Greg Alt[5]
5. 0-John Fahl[3]
6. 41-Dennis Spitz[8]
7. 99J-Seth Johnson[7]
8. 26-Madeline Ruh[9]
9. 24-Eric Wilke[2]
A-Main (20 Laps)
1. 11S-Colin Sivia[3]
2. 0-John Fahl[5]
3. 54-Chance Ciskowski[4]
4. 24-Eric Wilke[13]
5. 50-Rusty Egan[8]
6. 29J-Ralph Johnson[1]
7. 70-Chris Klemko[11]
8. 38-Allen Hafford[6]
9. 2J-Christian Janssen[10]
10. 22-Greg Alt[9]
11. 4G-George Gaertner III[2]
12. 7D-Josh Davidson[16]
13. 41-Dennis Spitz[12]
14. 7-Trinity Uttech[14]
15. 99J-Seth Johnson[15]
16. 14-Tim Cox[7]
17. 26-Madeline Ruh[17]
18. 25T-Travis Arenz[18]
Winged Crate Sprint Cars
Heat Race #1 (8 Laps)
1. 7RM-Ryan Marshall[1]
2. 10V-Nathan Crane[6]
3. K9-Andrew Kiedrowski[3]
4. 8-Blake Kreuser[4]
5. 63-Jacob Irwin[2]
6. 34-Kevin Hinich[5]
7. 7H-Terry Hilgendorf[7]
Heat Race #2 (8 Laps)
1. 18-Nick Petska[2]
2. 4-Jordan Paulsen[4]
3. 83-Tommy Sexton[5]
4. 70-Chris Klemko[6]
5. 21T-Mitchell Reich[3]
6. 17-Jordan Funderburk[1]
A-Main (20 Laps)
1. 7RM-Ryan Marshall[1]
2. 70-Chris Klemko[6]
3. 18-Nick Petska[3]
4. 8-Blake Kreuser[8]
5. 63-Jacob Irwin[10]
6. K9-Andrew Kiedrowski[7]
7. 34-Kevin Hinich[11]
8. 17-Jordan Funderburk[12]
9. 21T-Mitchell Reich[9]
10. 83-Tommy Sexton[5]
11. 4-Jordan Paulsen[2]
12. 7H-Terry Hilgendorf[13]
DNS: 10V-Nathan Crane