Central PA Speedweek Champions

YearWinner
2026Anthony Macri
2025Anthony Macri
2024Anthony Macri
2023Anthony Macri
2022Brent Marks
2021Danny Dietrich
2020Kyle Larson
2019Lucas Wolfe
2018Greg Hodnett
2017Lucas Wolfe
2016Danny Dietrich
2015Stevie Smith
2014Lucas Wolfe
2013Greg Hodnett
2012Fred Rahmer
2011Fred Rahmer
2010Greg Hodnett
2009Greg Hodnett
2008Fred Rahmer
2007Lucas Wolfe
2006Fred Rahmer
2005Fred Rahmer
2004Fred Rahmer
2003Fred Rahmer
2002Greg Hodnett
2001Lance Dewease
2000Fred Rahmer
1999Lance Dewease
1998Fred Rahmer
1997Lance Dewease
1996Keith Kauffman
1995Fred Rahmer
1994Fred Rahmer
1993Fred Rahmer
1992Fred Rahmer
1991Steve Smith