Central PA Speedweek Champions

|Year
|Winner
|2026
|Anthony Macri
|2025
|Anthony Macri
|2024
|Anthony Macri
|2023
|Anthony Macri
|2022
|Brent Marks
|2021
|Danny Dietrich
|2020
|Kyle Larson
|2019
|Lucas Wolfe
|2018
|Greg Hodnett
|2017
|Lucas Wolfe
|2016
|Danny Dietrich
|2015
|Stevie Smith
|2014
|Lucas Wolfe
|2013
|Greg Hodnett
|2012
|Fred Rahmer
|2011
|Fred Rahmer
|2010
|Greg Hodnett
|2009
|Greg Hodnett
|2008
|Fred Rahmer
|2007
|Lucas Wolfe
|2006
|Fred Rahmer
|2005
|Fred Rahmer
|2004
|Fred Rahmer
|2003
|Fred Rahmer
|2002
|Greg Hodnett
|2001
|Lance Dewease
|2000
|Fred Rahmer
|1999
|Lance Dewease
|1998
|Fred Rahmer
|1997
|Lance Dewease
|1996
|Keith Kauffman
|1995
|Fred Rahmer
|1994
|Fred Rahmer
|1993
|Fred Rahmer
|1992
|Fred Rahmer
|1991
|Steve Smith