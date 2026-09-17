Gold Cup Race of Champions Winners

|Year
|Winner
|2026
|Rico Abreu
|2025
|Corey Day
|2024
|Corey Day
|2023
|Corey Day
|2022
|Jacob Allen
|2021
|Logan Schuchart
|2020
|No event due to COVID
|2019
|Daryn Pittman
|2018
|Rico Abreu
|2017
|Shane Stewart
|2016
|Rico Abreu
|2015
|Donny Schatz
|2014
|Jonathan Allard
|2013
|Jason Meyers
|2012
|Kyle Larson
|2011
|Kyle Larson
|2010
|Jason Meyers
|2009
|Joey Saldana
|2008
|Jac Haudenschild
|2007
|Joey Saldana
|2006
|Daryn Pittman
|2005
|Steve Kinser
|2004
|Donny Schatz
|2003
|Steve Kinser
|2002
|Steve Kinser
|2001
|Mark Kinser
|2000
|Danny Lasoski
|1999
|Jac Haudenschild
|1998
|Jac Haudenschild
|1997
|Dave Blaney
|1996
|Jeff Swindell
|1995
|Andy Hillenburg
|1994
|Andy Hillenburg
|1993
|Stevie Smith
|1992
|Steve Kinser
|1991
|Joe Gerte
|1990
|Steve Kinser
|1989
|Darrell Hanestad
|1988
|Steve Kinser
|1987
|Steve Kinser
|1986
|Steve Kinser
|1985
|Danny Smith
|1984
|Steve Kinser
|1983
|Steve Kinser
|1982
|Doug Wolfgang
|1981
|Sammy Swindell
|1980
|Johnny Anderson
|1979
|Steve Kinser
|1978
|Steve Kinser
|1977
|Gary Patterson
|1976
|LeRoy Van Conett
|1975
|Terry Crousore
|1974
|Johnny Anderson
|1973
|Jimmy Boyd
|1972
|Larry Burton
|1971
|Mike Wasina Sr.
|1970
|Al Pombo
|1969
|Jimmy Gordon
|1968
|Wally Baker
|1967
|Jimmy Gordon
|1966
|Al Pombo
|1965
|Marshall Sargent
|1964
|Al Pombo
|1963
|Mark Ward
|1962
|Red Mullican
|1961
|Al Pombo
|1960
|Joe Guisti
|1959
|Red Mullican
|1956
|Gene Dudley
|1954
|Danny Graves
|1953
|Tony Goularte
|1952
|Johnny Key
|1951
|John Soares