Gold Cup Race of Champions Winners

YearWinner
2026Rico Abreu
2025Corey Day
2024Corey Day
2023Corey Day
2022Jacob Allen
2021Logan Schuchart
2020No event due to COVID
2019Daryn Pittman
2018Rico Abreu
2017Shane Stewart
2016Rico Abreu
2015Donny Schatz
2014Jonathan Allard
2013Jason Meyers
2012Kyle Larson
2011Kyle Larson
2010Jason Meyers
2009Joey Saldana
2008Jac Haudenschild
2007Joey Saldana
2006Daryn Pittman
2005Steve Kinser
2004Donny Schatz
2003Steve Kinser
2002Steve Kinser
2001Mark Kinser
2000Danny Lasoski
1999Jac Haudenschild
1998Jac Haudenschild
1997Dave Blaney
1996Jeff Swindell
1995Andy Hillenburg
1994Andy Hillenburg
1993Stevie Smith
1992Steve Kinser
1991Joe Gerte
1990Steve Kinser
1989Darrell Hanestad
1988Steve Kinser
1987Steve Kinser
1986Steve Kinser
1985Danny Smith
1984Steve Kinser
1983Steve Kinser
1982Doug Wolfgang
1981Sammy Swindell
1980Johnny Anderson
1979Steve Kinser
1978Steve Kinser
1977Gary Patterson
1976LeRoy Van Conett
1975Terry Crousore
1974Johnny Anderson
1973Jimmy Boyd
1972Larry Burton
1971Mike Wasina Sr.
1970Al Pombo
1969Jimmy Gordon
1968Wally Baker
1967Jimmy Gordon
1966Al Pombo
1965Marshall Sargent
1964Al Pombo
1963Mark Ward
1962Red Mullican
1961Al Pombo
1960Joe Guisti
1959Red Mullican
1956Gene Dudley
1954Danny Graves
1953Tony Goularte
1952Johnny Key
1951John Soares