September 17, 2026
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News Ticker
[ September 17, 2026 ]
Friday Portion of the Jackson Nationals Rained Out; Saturday Still On
_Top Stories
[ September 17, 2026 ]
Willison Wins Open Wheel Wednesday Special at Meridian Speedway.
_Top Stories
[ September 15, 2026 ]
Madsen Out at Vermeer Motorsports; Bacon to Finish Out the Season
_Top Stories
[ September 15, 2026 ]
Bank Midwest Jackson Nationals Wrapping Up Jackson Motorplex Season This Weekend
Interstate Racing Association
[ September 15, 2026 ]
Lucas Oil Speedway’s Hockett/McMillin Memorial Weekend Information for POWRi WAR Sprint League
_Front Page News
[ September 15, 2026 ]
Lucas Oil Speedway’s Hockett/McMillin Memorial Weekend Information for POWRi 410 Outlaw Sprints
_Front Page News
[ September 15, 2026 ]
Kofoid Capitlizes on Gravel’s Misfortune to Win at El Paso County
_Top Stories
[ September 13, 2026 ]
Feature Winners: Saturday, September 12, 2026
_Front Page News
[ September 13, 2026 ]
Trey Starks Wins at Skagit
_Front Page News
[ September 13, 2026 ]
Jadon Rogers Wins Midwest Thunder Feature at Red Hill Raceway
_Front Page News
Jokers Jackpot Winners
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Winner
2026
Kyle Larson
2025
Kyle Larson
2024
David Gravel
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