Tuscarora 50 Winners

YearWinner
2026James McFadden
2025Ryan Timms
2024Rico Abreu
2023Brian Brown
2022Anthony Macri
2021Logan Wagner
2020Lance Dewease
2019Aaron Reutzel
2018Donny Schatz
2017Lance Dewease
2016Lance Dewease
2015Brent Marks
2014Greg Hodnett
2013Don Kreitz Jr.
2012Doug Esh
2011Stevie Smith
2010Brian Montieth
2009Greg Hodnett
2008Mik Erdley
2007Doug Esh
2006Lance Dewease
2005Fred Rahmer
2004Greg Hodnett
2003Keith Kauffman
2002Lance Dewease
2001Lance Dewease
2000Fred Rahmer
1999Don Kreitz Jr.
1998Greg Hodnett
1997Fred Rahmer
1996Fred Rahmer
1995Todd Shaffer
1994Lance Dewease
1993Don Kreitz Jr.
1992Len Krautheim III
1991Todd Shaffer
1990Todd Shaffer
1989Bobby Allen
1988Stevie Smith
1987Doug Wolfgang
1986Doug Wolfgang
1985Doug Wolfgang
1984Doug Wolfgang
1983Dave Blaney
1982Bobby Allen
1981George Ferguson Jr.
1980Lynn Paxton
1979Smokey Snellbaker
1978Keith Kauffman
1977Gary Howsare
1976Jim Nace
1975Steve Smith
1974Lynn Paxton
1973Kenny Weld
1972Lynn Paxton
1971Smokey Snellbaker
1970Mitch Smith
1969Mitch Smith
1968Mitch Smith