Tuscarora 50 Winners

|Year
|Winner
|2026
|James McFadden
|2025
|Ryan Timms
|2024
|Rico Abreu
|2023
|Brian Brown
|2022
|Anthony Macri
|2021
|Logan Wagner
|2020
|Lance Dewease
|2019
|Aaron Reutzel
|2018
|Donny Schatz
|2017
|Lance Dewease
|2016
|Lance Dewease
|2015
|Brent Marks
|2014
|Greg Hodnett
|2013
|Don Kreitz Jr.
|2012
|Doug Esh
|2011
|Stevie Smith
|2010
|Brian Montieth
|2009
|Greg Hodnett
|2008
|Mik Erdley
|2007
|Doug Esh
|2006
|Lance Dewease
|2005
|Fred Rahmer
|2004
|Greg Hodnett
|2003
|Keith Kauffman
|2002
|Lance Dewease
|2001
|Lance Dewease
|2000
|Fred Rahmer
|1999
|Don Kreitz Jr.
|1998
|Greg Hodnett
|1997
|Fred Rahmer
|1996
|Fred Rahmer
|1995
|Todd Shaffer
|1994
|Lance Dewease
|1993
|Don Kreitz Jr.
|1992
|Len Krautheim III
|1991
|Todd Shaffer
|1990
|Todd Shaffer
|1989
|Bobby Allen
|1988
|Stevie Smith
|1987
|Doug Wolfgang
|1986
|Doug Wolfgang
|1985
|Doug Wolfgang
|1984
|Doug Wolfgang
|1983
|Dave Blaney
|1982
|Bobby Allen
|1981
|George Ferguson Jr.
|1980
|Lynn Paxton
|1979
|Smokey Snellbaker
|1978
|Keith Kauffman
|1977
|Gary Howsare
|1976
|Jim Nace
|1975
|Steve Smith
|1974
|Lynn Paxton
|1973
|Kenny Weld
|1972
|Lynn Paxton
|1971
|Smokey Snellbaker
|1970
|Mitch Smith
|1969
|Mitch Smith
|1968
|Mitch Smith