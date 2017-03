Gravel Holds off Abreu to Win at Placerville

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series Statistical Report; Placerville Speedway, CA; March 29, 2017

Feature – (40 Laps) 1. 5-David Gravel[2][$10,000]; 2. 24-Rico Abreu[5][$5,500]; 3. 49-Brad Sweet[7][$3,200]; 4. W20-Greg Wilson[6][$2,800]; 5. 83-Kyle Hirst[10][$2,500]; 6. 9-Daryn Pittman[4][$2,300]; 7. 93-Sheldon Haudenschild[11][$2,200]; 8. O-Bud Kaeding[3][$2,100]; 9. 7S-Jason Sides[9][$2,050]; 10. 41-Jason Johnson[8][$2,000]; 11. 17-Joey Saldana[26][$1,500]; 12. 15-Donny Schatz[25][$1,200]; 13. 19-Brent Marks[12][$1,100]; 14. 92-Andy Forsberg[14][$1,050]; 15. 1S-Logan Schuchart[21][$1,000]; 16. 83JR-Tim Kaeding[18][$900]; 17. 21X-Carson Macedo[22][$800]; 18. 18-Ian Madsen[20][$800]; 19. 4-Paul McMahan[19][$800]; 20. 11K-Kraig Kinser[15][$800]; 21. 51-James McFadden[23][$800]; 22. 2-Shane Stewart[1][$800]; 23. 21-Brian Brown[13][$800]; 24. 57-Kyle Larson[16][$800]; 25. 22-Shane Golobic[24][$800]; 26. 73-Brady Bacon[17][$800]; Lap Leaders: Shane Stewart 1-21, David Gravel 22-40; KSE Hard Charger Award: 17-Joey Saldana[+15]

Qualifying – 1. 5-David Gravel, 10.467; 2. 2-Shane Stewart, 10.565; 3. O-Bud Kaeding, 10.608; 4. W20-Greg Wilson, 10.682; 5. 7S-Jason Sides, 10.757; 6. 93-Sheldon Haudenschild, 10.762; 7. 73-Brady Bacon, 10.798; 8. 11K-Kraig Kinser, 10.877; 9. 21X-Carson Macedo, 10.907; 10. 4-Paul McMahan, 10.908; 11. 21-Brian Brown, 10.912; 12. 22M-Mason Moore, 10.917; 13. 31C-Justyn Cox, 10.932; 14. 68-Chase Johnson, 10.934; 15. 15-Donny Schatz, 10.952; 16. 13-Clyde Knipp, 11.166; 17. 26-Tayler Malsam, 11.178; 18. 93K-Kalib Henry, 11.188; 19. 41-Jason Johnson, 10.492; 20. 49-Brad Sweet, 10.527; 21. 24-Rico Abreu, 10.551; 22. 9-Daryn Pittman, 10.567; 23. 83JR-Tim Kaeding, 10.626; 24. 57-Kyle Larson, 10.657; 25. 92-Andy Forsberg, 10.669; 26. 19-Brent Marks, 10.684; 27. 83-Kyle Hirst, 10.692; 28. 1S-Logan Schuchart, 10.724; 29. 22-Shane Golobic, 10.734; 30. 18-Ian Madsen, 10.771; 31. 51-James McFadden, 10.772; 32. 2X-Parker Price-Miller, 10.792; 33. 29-Willie Croft, 10.803; 34. 17-Joey Saldana, 10.818; 35. 7C-Sean Becker, 10.828; 36. 1A-Jacob Allen, 10.840; 37. 3C-DJ Netto, 11.096

Heat 1 – (10 Laps – Top 5 finishers transfer to the Feature) 1. 5-David Gravel[1] ; 2. O-Bud Kaeding[2] ; 3. 7S-Jason Sides[3] ; 4. 21-Brian Brown[6] ; 5. 73-Brady Bacon[4] ; 6. 15-Donny Schatz[8] ; 7. 31C-Justyn Cox[7] ; 8. 26-Tayler Malsam[9] ; 9. 21X-Carson Macedo[5]

Heat 2 – (10 Laps – Top 5 finishers transfer to the Feature) 1. 2-Shane Stewart[1] ; 2. W20-Greg Wilson[2] ; 3. 93-Sheldon Haudenschild[3] ; 4. 11K-Kraig Kinser[4] ; 5. 4-Paul McMahan[5] ; 6. 93K-Kalib Henry[9] ; 7. 13-Clyde Knipp[8] ; 8. 68-Chase Johnson[7] ; 9. 22M-Mason Moore[6]

Heat 3 – (10 Laps – Top 5 finishers transfer to the Feature) 1. 41-Jason Johnson[1] ; 2. 24-Rico Abreu[2] ; 3. 83-Kyle Hirst[5] ; 4. 92-Andy Forsberg[4] ; 5. 83JR-Tim Kaeding[3] ; 6. 3C-DJ Netto[10] ; 7. 7C-Sean Becker[9] ; 8. 22-Shane Golobic[6] ; 9. 29-Willie Croft[8] ; 10. 51-James McFadden[7]

Heat 4 – (10 Laps – Top 5 finishers transfer to the Feature) 1. 9-Daryn Pittman[2] ; 2. 49-Brad Sweet[1] ; 3. 19-Brent Marks[4] ; 4. 57-Kyle Larson[3] ; 5. 18-Ian Madsen[6] ; 6. 2X-Parker Price-Miller[7] ; 7. 17-Joey Saldana[8] ; 8. 1A-Jacob Allen[9] ; 9. 1S-Logan Schuchart[5]

Craftsman Club Dash – (8 Laps, finishing order determined first 8 starting positions of Feature) 1. 2-Shane Stewart[3] ; 2. 5-David Gravel[1] ; 3. O-Bud Kaeding[5] ; 4. 9-Daryn Pittman[4] ; 5. 24-Rico Abreu[6] ; 6. W20-Greg Wilson[7] ; 7. 49-Brad Sweet[8] ; 8. 41-Jason Johnson[2]

C-Main – (10 Laps – Top 2 finishers transfer to the Last Chance Showdown) 1. 17-Joey Saldana[2] [-]; 2. 3C-DJ Netto[7] [-]; 3. 7C-Sean Becker[4] [$150]; 4. 1A-Jacob Allen[6] [$150]; 5. 26-Tayler Malsam[3] [$150]; 6. 93K-Kalib Henry[5] [$125]; 7. 13-Clyde Knipp[1] [$125]

Last Chance Showdown – (12 Laps – Top 4 finishers transfer to the Feature) 1. 1S-Logan Schuchart[2] [-]; 2. 21X-Carson Macedo[1] [-]; 3. 51-James McFadden[6] [-]; 4. 22-Shane Golobic[4] [-]; 5. 15-Donny Schatz[9] [$300]; 6. 68-Chase Johnson[7] [$250]; 7. 22M-Mason Moore[3] [$225]; 8. 17-Joey Saldana[11] [$200]; 9. 29-Willie Croft[10] [$200]; 10. 3C-DJ Netto[12] [$200]; 11. 2X-Parker Price-Miller[8] [$200]; 12. 31C-Justyn Cox[5] [$200]