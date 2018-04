Austin McCarl Goes Back-to-Back at Knoxville Raceway

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Saturday April 28, 2018

Winged 410 Sprint Cars

Time Trials, 1. 12, Lynton Jeffrey, Sydney, NSW, Aust. (9), 15.736; 2. 55, Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aus (20), 15.811; 3. 24, Terry McCarl, Altoona, IA (8), 15.907; 4. 7, Carson McCarl, Altoona, IA (11), 15.976; 5. 2KS, Austin McCarl, Altoona, IA (12), 16.05; 6. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (19), 16.083; 7. 71A, RJ Johnson, Tampa, FL (5), 16.144; 8. 11, Max McGhee, Camby, IN (4), 16.165; 9. 56N, Davey Heskin, St. Michael, MN (24), 16.217; 10. 09, Matt Juhl, Tea, SD (3), 16.245; 11. 49, Josh Schneiderman, West Burlington, IA (18), 16.26; 12. 44, Chris Martin, Ankeny, IA (23), 16.295; 13. 20, AJ Moeller, Rockwell City, IA (10), 16.355; 14. 9, Rager Phillips, Pleasantville, IA (15), 16.403; 15. 7W, Tasker Phillips, Pleasantville, IA (1), 16.431; 16. 83, Justin Henderson, Tea, SD (14), 16.58; 17. 15, Bobby Mincer, Burlington, IA (13), 16.716; 18. 75, Glen Saville, Razorback, NSW, Aust (21), 16.775; 19. 4, Dakota Hendrickson, Omaha, NE (16), 17.001; 20. 21, Brinton Marvel, Pittsboro, IN (22), 17.053; 21. 19, Bob Weuve, Newton, IA (7), 17.282; 22. 85, Chase Wanner, Agency, IA (6), 19.14; 23. 91, Cale Thomas, Fairland, IN (2), No Time; 24. 66M, Max Grogan, Basehor, KS (17), No Time; 25. 71, Tim St. Arnold, Des Moines, IA (25), No Time;

Heat 1, 8 Laps, No Time: 1. Lynton Jeffrey (6); 2. Justin Henderson (1); 3. Carson McCarl (5); 4. AJ Moeller (2); 5. Dakota Hendrickson (7); 6. Chase Wanner (8); 7. Matt Juhl (3);

Heat 2, 8 Laps, No Time: 1. Rager Phillips (2); 2. Josh Schneiderman (3); 3. Brooke Tatnell (6); 4. Austin McCarl (5); 5. Max McGhee (4); 6. Bobby Mincer (1); 7. Cale Thomas (8); 8. Brinton Marvel (7);

Heat 3, 8 Laps, No Time: 1. Terry McCarl (6); 2. Chris Martin (3); 3. Jamie Ball (5); 4. Glen Saville (1); 5. Bob Weuve (7); 6. Tasker Phillips (2); 7. Davey Heskin (4);

A main, 20 Laps, No Time: 1. Austin McCarl (3); 2. Brooke Tatnell (6); 3. Davey Heskin (13); 4. Chris Martin (1); 5. Terry McCarl (7); 6. Jamie Ball (4); 7. Rager Phillips (9); 8. Justin Henderson (11); 9. Lynton Jeffrey (8); 10. Matt Juhl (14); 11. Carson McCarl (5); 12. Tasker Phillips (16); 13. Glen Saville (15); 14. Josh Schneiderman (2); 15. RJ Johnson (23); 16. Max McGhee (10); 17. Cale Thomas (22); 18. AJ Moeller (12); 19. Dakota Hendrickson (17); 20. Bobby Mincer (18); 21. Bob Weuve (19); 22. Chase Wanner (20); 23. Brinton Marvel (21); 24. Tim St. Arnold (24);

Winged 360 Sprint Cars

Time Trials, 1. 9, Ryan Giles, Grimes, IA (13), 16.43; 2. 2M, Matt Moro, Polk City, IA (2), 16.572; 3. 3, Nate Van Haaften, Otley, IA (15), 16.595; 4. 55, McKenna Haase, Des Moines, IA (4), 16.79; 5. 40, Clint Garner, Sioux Falls, SD (18), 16.805; 6. 99, Skylar Gee, Leduc, ALB, Can. (8), 16.838; 7. 1, Travis Rilat, Heath, TX (1), 16.87; 8. 3P, Sawyer Phillips, Pleasantville, IA (3), 16.915; 9. 5J, Jamie Ball, Knoxville, IA (19), 16.915; 10. 17, Tyler Groenendyk, Oskaloosa, IA (17), 16.937; 11. 70, Calvin Landis, Knoxville, IA (14), 16.957; 12. 76, Brad Comegys, Bondurant, IA (6), 17.006; 13. 21, Robbie Price, Cobble Hill, BC, Can (7), 17.053; 14. 15, Christian Bowman, Altoona, IA (10), 17.119; 15. 40C, Cody Wehrle, Burlington, IA (5), 17.172; 16. 53, Joe Beaver, Knoxville, IA (9), 17.199; 17. 6, Mitchell Alexander, Knoxville, IA (16), 17.34; 18. 24N, Nathan Mills, Bondurant, IA (12), 17.398; 19. 13JM, Jordan Martens, Sioux Falls, SD (21), 17.568; 20. 1A, John Anderson, Des Moines, IA (11), 17.854; 21. 8L, Tom Lenz, Marion, IA (20), 17.3;

Heat 1, 7 Laps, No Time: 1. Joe Beaver (1); 2. Tyler Groenendyk (3); 3. Robbie Price (2); 4. Ryan Giles (6); 5. Travis Rilat (4); 6. McKenna Haase (5); 7. Jordan Martens (7);

Heat 2, 7 Laps, No Time: 1. Calvin Landis (3); 2. Sawyer Phillips (4); 3. Matt Moro (6); 4. Clint Garner (5); 5. Christian Bowman (2); 6. Mitchell Alexander (1); 7. John Anderson (7);

Heat 3, 7 Laps, No Time: 1. Jamie Ball (4); 2. Skylar Gee (5); 3. Nathan Mills (1); 4. Cody Wehrle (2); 5. Brad Comegys (3);

A main, 18 Laps, No Time: 1. Ryan Giles (5); 2. Sawyer Phillips (1); 3. Matt Moro (6); 4. Skylar Gee (4); 5. Travis Rilat (10); 6. Robbie Price (12); 7. Joe Beaver (11); 8. Calvin Landis (7); 9. Tyler Groenendyk (9); 10. McKenna Haase (8); 11. Christian Bowman (16); 12. Brad Comegys (13); 13. Cody Wehrle (14); 14. Mitchell Alexander (17); 15. Nathan Mills (15); 16. Jamie Ball (3); 17. Clint Garner (2); 18. Jordan Martens (18); 19. John Anderson (19);

Winged 360 Sprint Cars

Time Trials, 1. 81E, Eric Bridger, Winterset, IA (7), 17.02; 2. 22, Ryan Leavitt, Knoxville, IA (2), 17.115; 3. 5C, Devin Kline, Knoxville, IA (11), 17.515; 4. 33, Jayce Jenkins, Colfax, IA (3), 17.541; 5. 26, Chase Young, Des Moines, IA (13), 17.613; 6. 35, Kevin Hetrick, Gladstone, IL (17), 17.841; 7. 02S, Josh Jones, Knoxville, IA (8), 17.892; 8. 4, Chris Horton, Indianola, IA (9), 17.903; 9. 0, Mike Mayberry, Fremont, IA (19), 17.928; 10. 99, Matthew Stelzer, Papillion, NE (12), 17.973; 11. 23K, Rob Kubli, Milo, IA (5), 17.995; 12. 21, Evan Epperson, Muscatine, IA (10), 18.152; 13. 8R, Chase Rudolf, Norwalk, IA (4), 18.158; 14. 48D, Dallas Mendenhall, Unionville, MO (18), 18.471; 15. 64C, Casey Greubel, Lacona, IA (15), 18.728; 16. 41D, Dan Henning, Columbia, IA (6), 18.812; 17. 50, Mike Ayers, St. Charles, IA (16), 18.87; 18. 56, Joe Simbro, Pleasantville, IA (1), No Time; 19. 67, Jon Hughes, Knoxville, IA (14), No Time;

Heat 1, 6 Laps, No Time: 1. Rob Kubli (1); 2. Mike Mayberry (2); 3. Eric Bridger (6); 4. Josh Jones (3); 5. Devin Kline (5); 6. Chase Young (4); 7. Casey Greubel (8); 8. Chase Rudolf (7); 9. Mike Ayers (9); 10. Jon Hughes (10);

Heat 2, 6 Laps, No Time: 1. Matthew Stelzer (2); 2. Ryan Leavitt (6); 3. Kevin Hetrick (4); 4. Evan Epperson (1); 5. Jayce Jenkins (5); 6. Chris Horton (3); 7. Dallas Mendenhall (7); 8. Dan Henning (8);

A main, 15 Laps, No Time: 1. Matthew Stelzer (3); 2. Kevin Hetrick (5); 3. Devin Kline (6); 4. Rob Kubli (1); 5. Eric Bridger (7); 6. Ryan Leavitt (8); 7. Jayce Jenkins (4); 8. Mike Mayberry (2); 9. Chris Horton (11); 10. Evan Epperson (12); 11. Chase Young (10); 12. Dan Henning (16); 13. Chase Rudolf (15); 14. Mike Ayers (17); 15. Jon Hughes (18); 16. Josh Jones (9); 17. Dallas Mendenhall (13); 18. Casey Greubel (14);