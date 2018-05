R.J. Johnson Wins at Arizona Speedway

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: May 19, 2018 – San Tan Valley, Arizona – Arizona Speedway

FIRST HEAT: (10 laps) 1. Charles Davis Jr. (#50 Davis), 2. Tye Mihocko (#5 Mihocko), 3. Michael Curtis (#11C Turner/Wheeler), 4. Jake Swanson (#34AZ Grau/Burkhart), 5. Andy Reinbold (#19S Reinbold/Underwood), 6. Brent Yarnal (#29 Yarnal), 7. Joe Scheopner (#17 Scheopner), 8. Vickie Faber (#50V Faber), 9. Zack Madrid (#5M Madrid). NT

SECOND HEAT: (10 laps) 1. R.J. Johnson (#19 Reinbold/Underwood), 2. Mike Martin (#16 Martin), 3. Dennis Gile (#13 Gile), 4. Josh Pelkey (#12 Allen), 5. Tyler Most (#3 Most), 6. Matt Lundy (#98 Lundy), 7. Tyler Adams (#9G Adams). NT

ALSO AT TRACK: Larry Kesterson (#F2 Kesterson)

FEATURE: (30 laps) 1. R.J. Johnson, 2. Mike Martin, 3. Tye Mihocko, 4. Charles Davis Jr., 5. Dennis Gile, 6. Andy Reinbold, 7. Josh Pelkey, 8. Jake Swanson, 9. Michael Curtis, 10. Zack Madrid, 11. Matt Lundy, 12. Brent Yarnal, 13. Joe Scheopner, 14. Tyler Most, 15. Vickie Faber. NT

**Adams flipped on lap 1 of the second heat.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-4 Gile, Laps 5-30 Johnson.

HARD CHARGER: Zack Madrid (15th to 10th)

BEAVER STRIPES PASSING MASTER: Michael Curtis