Palker Wins OVSCA Feature at Wayne County Speedway

Ohio Valley Sprint Car Association
Wayne County Speedway
Orrville, OH
Saturday June 30, 2018
Feature:
1. 57x – Andrew Palker
2. 9 – Jordan Ryan
3. 16 – Danny Mumaw
4. D12 – Jason Dolick
5. 41 – Thomas Schinderle
6. 3j – Trey Jacobs
7. 33d – Tyler Dunn
8. C1 – Clay Riney
9. 9w – Lance Webb
10. 70 – Henry Malcuit
11. 5j – Jake Hesson
12. 1 – Jamie Myers
13. 7a – Dave Dickson
14. 13 – Jeremy Duposki
15. 97J – Andy Fike
16. 4b – Steve Butler
17. 38k – Brad Haudenschild
18. 23 – Nick Patterson
19. 7 – Troy Kingan
21. 22 – Andre Layfield