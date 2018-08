Sweet Dominates Thursday Program at Knoxville

58th Annual 5-Hour ENERGY Knoxville Nationals presented by Casey’s General Stores

Toyota Qualifying Night

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Knoxville Raceway

Knoxville, IA

Thursday August 9, 2018

Qualifying: 1. 41 – Carson Macedo, 15.520 2. 10H – Chad Kemenah, 15.608 3. 1A – Jacob Allen, 15.627 4. 49 – Brad Sweet, 15.634 5. 71P – Parker Price-Miller, 15.643 6. 28 – Scott Bogucki, 15.691 7. 44 – Trey Starks, 15.748 8. 19P – Paige Polyak, 15.767 9. 2 – Shane Stewart, 15.783 10. 7 – Carson McCarl, 15.810 11. 91T – Cale Thomas, 15.838 12. 1X – Don Droud Jr, 15.857 13. 3 – Tim Kaeding, 15.861 14. 17X – Josh Baughman, 15.862 15. 24 – Terry McCarl, 15.894 16. 7C – John Carney, 15.902 17. 24R – Rico Abreu, 15.925 18. 99G – Skylar Gee, 15.942 19. 48 – Danny Dietrich, 15.948 20. 35 – Jamie Veal, 15.970 21. 13 – Mark Dobmeier, 15.977 22. 39 – Spencer Bayston, 15.980 23. 21AU – Jordyn Brazier, 15.982 24. 55 – Brooke Tatnell, 15.985 25. 83 – Cory Eliason, 15.989 26. 11K – Kraig Kinser, 15.993 27. 26 – Joey Saldana, 16.001 28. 17W – Harli White, 16.005 29. 5 – David Gravel, 16.020 30. 49J – Josh Schneiderman, 16.026 31. 15H – Sam Hafertepe Jr., 16.032 32. 9R – Rager Phillips, 16.059 33. 70 – Dave Blaney, 16.076 34. 1 – Sammy Swindell, 16.084 35. 2C – Wayne Johnson, 16.121 36. 95 – Matt Covington, 16.123 37. 44M – Chris Martin, 16.125 38. 21 – Brian Brown, 16.137 39. G1 – Gary Taylor, 16.150 40. 25 – Bobby McMahan, 16.204 41. 21K – Thomas Kennedy, 16.214 42. 35P – Skylar Prochaska, 16.244 43. W20 – Greg Wilson, 16.258 44. 71A – R.J. Johnson, 16.259 45. 28AU – Allan Woods, 16.274 46. 81 – Lee Jacobs, 16.308 47. 3x – Jac Haudenschild, 16.308 48. 91 – Kyle Reinhardt, 16.332 49. 18J – Jenna Frazier, 17.756 50. 84 – Tom Harris, 18.088 51. 2MM – Matt Moro, NT.

Heat Race #1 (10 Laps): 1. 15H – Sam Hafertepe Jr, 2. 13 – Mark Dobmeier, 3. 11K – Kraig Kinser, 4. 7C – John Carney, 5. 28 – Scott Bogucki, 6. 41 – Carson Macedo, 7. 95 – Matt Covington, 8. 91T – Cale Thomas, 9. 81 – Lee Jacobs, 10. 21K – Thomas Kennedy. (First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (10 Laps): 1. 44 – Chris Martin, 2. 24R – Rico Abreu, 3. 39 – Spencer Bayston, 4. 10H – Chad Kemenah, 5. 9R – Rager Phillips, 6. 3X – Jac Haudenschild, 7. 26 – Jac Haudenschild, 8. 44 – Trey Starks, 9. 35P – Skylar Prochaska, 10. 1X – Don Droud Jr. (First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (10 Laps): 1. 70 – Dave Blaney, 2. 3 – Tim Kaeding, 3. 17W – Harli White, 4. 1A – Jacob Allen, 5. 99G – Skylar Gee, 6. W20 – Greg Wilson, 7. 21AU – Jordyn Brazier, 8. 19P – Paige Polyak, 9. 91 – Kyle Reinhardt. DNS: 21 – Brian Brown. (First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (10 Laps): 1. 1 – Sammy Swindell, 2. 49 – Brad Sweet, 3. G1 – Gary Taylor, 4. 5 – David Gravel, 5. 2 – Shane Stewart, 6. 55 – Brooke Tatnell, 7. 17X – Josh Baughman, 8. 48 – Danny Dietrich, 9. 71A – R.J. Johnson. DNS: 18J – Jenna Frazier. (First four finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (10 Laps): 1. 83 – Cory Eliason, 2. 2C – Wayne Johnson, 3. 49J – Josh Schneiderman, 4. 24 – Terry McCarl, 5. 71P – Parker Price-Miller, 6. 35 – Jamie Veal, 7. 7 – Carson McCarl, 8. 28AU – Alan Woods, 9. 25 – Bobby McMahan, 10. 84 – Tom Harris. (First four finishers transferred to the A-Main)

C-Main (8 Laps): 1. 1X – Don Droud Jr, 2. 71A – R.J. Johnson, 3. 25 – Bobby McMahan, 4. 81 – Lee Jacobs, 5. 35P – Skylar Prochaska, 6. 84 – Tom Harris. DNS: 21K – Thomas Kennedy, 91 – Kyle Reinhardt,18J – Jenna Frazier, 21 – Brian Brown, 2MM – Matt Motor. (First four finishers transfer to the B-Main)

B-Main (12 Laps): 1. 41 – Carson McCarl, 2. 71P – Parker Price-Miller, 3. 2 – Shane Stewart, 4. 35 – Jamie Veal, 5. 28 – Scott Bogucki, 6. 48 – Danny Dietrich, 7. 1X – Don Droud Jr, 8. 91T – Cale Thomas, 9. 17X – Josh Baughman, 10. W20 – Greg Wilson, 11. 99G – Skylar Gee, 12. 55 – Brooke Tatnell, 13. 9R – Rager Phillips, 14. 81 – Lee Jacobs, 15. 28AU – Allan Woods, 16. 17A – R.J. Johnson, 17. 19P – Paige Polyak, 18. 44 – Trey Starks, 19. 26 – Joey Saldana, 20. 7 – Carson McCarl, 21. 21AU – Jordyn Brazier, 22. 3X – Jac Haudenschild, 23. 25 – Bobby McMahan, 24. 95 – Matt Covington. (First four finishers transferred to the A-Main)

A-Main (25-Laps): 1. 49 – Brad Sweet, 2. 24R – Rico Abreu, 3. 5 – David Gravel, 4. 3 – Tim Kaeding, 5. 10H – Chad Kemenah, 6. 10H – Chad Kemenah, 7. 83 – Cory Eliason, 8. 2 – Shane Stewart, 9. 41 – Carson Macedo, 10. 11K – Kraig Kinser, 11. 13 – Mark Dobmeier, 12. 1A – Jacob Allen, 13. 15H – Sam Hafertepe Jr, 14. 71P – Parker Price-Miller, 15. 39 – Spencer Bayston, 16. 2C – Wayne Johnson, 17. 35 – Jamie Veal, 18. 1 – Sammy Swindell, 19. 7C – John Carney, 20, 44M – Chris Martin, 21. G1 – Gary Taylor, 22. 70 – Dave Blaney, 23. 17W – Harli White, 24. 49J – Josh Schneiderman.