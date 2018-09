Davis Wins Southwest Championships Finale at Canyon Speedway Park

SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR SERIES RACE RESULTS: September 22, 2018 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Sands Chevrolet Southwest Championships”

BEAVER STRIPES QUALIFICATIONS: 1. Bruce St. James, 7K, St. James-15.219; 2. Chris Bonneau, 15, Bonneau-15.496; 3. Sterling Cling, 34, Cling-15.554; 4. Mike Martin, 16, Martin-15.612; 5. Colton Hardy, 74, Williams-15.702; 6. Asa Kesterson, 18, Kesterson-15.761; 7. Charles Davis Jr., 50, Davis-15.798; 8. Andy Reinbold, 19, Reinbold/Underwood-15.852; 9. Tye Mihocko, 5, Mihocko-16.031; 10. Tyler Merrill, 88, Merrill-16.191; 11. Tyler Most, 3, Most-16.749; 12. Michael Curtis, 11C, Turner/Wheeler-NT.

FIRST HEAT: (8 laps) 1. Davis, 2. Hardy, 3. St. James, 4. Cling, 5. Mihocko. NT

SECOND HEAT: (8 laps) 1. Reinbold, 2. Martin, 3. Bonneau, 4. Kesterson, 5. Merrill, 6. Most. NT.

FEATURE: (30 laps) 1. Charles Davis Jr., 2. Tye Mihocko, 3. Andy Reinbold, 4. Mike Martin, 5. Colton Hardy, 6. Bruce St. James, 7. Tyler Merrill, 8. Asa Kesterson, 9. Sterling Cling, 10. Tyler Most, 11. Chris Bonneau, 12. Michael Curtis. NT

**Bonneau & Curtis flipped on lap 17 of the feature.

FEATURE LAP LEADERS: Laps 1-25 Reinbold, Laps 26-30 Davis.

HARD CHARGER: Tye Mihocko (9th to 2nd)

NEXT SANDS CHEVROLET USAC SOUTHWEST SPRINT CAR RACE: October 20 – Peoria, Arizona – Canyon Speedway Park – “Race For The Cure”