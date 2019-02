2019 Feature Win List Week Seven: Pickens Moves to the Top of the List

Updated 02/19/2019:

1. Michael Pickens – 7

2. Buddy Kofoid – 5

3. Christopher Bell – 3

4. Dayne Kingshott – 3

5. Donny Schatz – 3

6. Joel Chadwick – 3

7. Robbie Farr – 3

8. Tim Shaffer – 3

9. Tyler Courtney – 3

10. A.J. Maddox – 2

11. Andrew Scheuerle – 2

12. Brad Sweet – 2

13. Daryn Pittman – 2

14. Jamie Veal – 2

15. Jason Kendrick – 2

16. Justin Grant – 2

17. Kyle Larson – 2

18. Mark Smith – 2

19. Ash Housfield – 1

20. Bailey Goodwin – 1

21. Benjamin Harris – 1

22. Bradley Maiolo – 1

23. Brant Chandler – 1

24. Brayden Parr – 1

25. Brock Dean – 1

26. C.J. Leary – 1

27. Carson Macedo – 1

28. Chad Wilson – 1

29. Chris James – 1

30. Chris Windom – 1

31. Cory Eliason – 1

32. Daniel Evans – 1

33. Danny Smith – 1

34. Darren Vine – 1

35. Davie Franek – 1

36. Gio Scelzi – 1

37. Harley Smee – 1

38. James McFadden – 1

39. Jamie Larsen – 1

40. Jamie McDonald – 1

41. Jamie Usher – 1

42. Jason Bates – 1

43. Joey Aguilar – 1

44. Kerry Madsen – 1

45. Logan Schuchart – 1

46. Logan Seavey – 1

47. Luke Oldfield – 1

48. Luke Redpath – 1

49. Luke Storer – 1

50. Luke Weel – 1

51. Marcus Dumesny – 1

52. Mark Caruso – 1

53. Matt Jackson – 1

54. Matthew Jackson – 1

55. Matthew Reed – 1

56. Mickey Kempgens – 1

57. Mitchell Faccinto – 1

58. Mitchell Haynes – 1

59. Nathan Smee – 1

60. Nick Hall – 1

61. R.J. Johnson – 1

62. Rico Abreu – 1

63. Robert Mazzer – 1

64. Rusty Hickman – 1

65. Rusty Whittaker – 1

66. Scott Crossey – 1

67. Scott Thomsen – 1

68. Shane Stewart – 1

69. Steven Lines – 1

70. Terry McCarl – 1

71. Tim Kaeding – 1

72. Tom Lubsden – 1

73. Tony Stewart – 1

74. Travis Mills – 1

75. Zachary Madrid – 1

