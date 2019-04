Dewease Takes All Star Checkers at Port Royal

Lance Dewease won the All Star Circuit of Champions feature at Port Royal Speedway Saturday night.

4/13/2019 at Port Royal Speedway

410 Sprints – Winged | All Star Circuit of Champions

A Feature 1 (30 Laps): 1. 69K-Lance Dewease, 30:22.867[8]; 2. 48-Danny Dietrich, 30:23.203[1]; 3. 1Z-Logan Wagner, 30:25.368[13]; 4. 87-Aaron Reutzel, 30:25.881[5]; 5. 11-Dale Blaney, 30:26.269[3]; 6. 24-Lucas Wolfe, 30:27.124[7]; 7. 72-Ryan Smith, 30:28.575[12]; 8. 5-Dylan Cisney, 30:28.694[21]; 9. 51-Freddie Rahmer, 30:28.992[20]; 10. 17B-Steve Buckwalter, 30:29.280[4]; 11. 55-Mike Wagner, 30:30.115[15]; 12. 70X-Spencer Bayston, 30:30.493[27]; 13. 13-Paul McMahan, 30:31.155[6]; 14. 49X-Tim Shaffer, 30:31.506[9]; 15. 12-Blane Heimbach, 30:31.652[10]; 16. 98H-Dave Blaney, 30:31.765[24]; 17. 11S-T.J. Stutts, 30:32.258[14]; 18. 33-Jared Esh, 30:32.630[23]; 19. 35T-Tyler Reeser, 30:33.591[16]; 20. 26-Cory Eliason, 30:33.155[18]; 21. 2-A.J. Flick, 30:33.284[19]; 22. 20-Ryan Taylor, 30:33.912[26]; 23. 7K-Cale Conley, 30:34.126[25]; 24. 40-George Hobaugh Jr., 30:34.246[22]; 25. 70-Brock Zearfoss, 26:04.994[11]; 26. 39-Cory Haas, 23:55.192[17]; 27. 91-Anthony Fiore, 23:14.833[28]; 28. 39M-Anthony Macri, 08:19.064[2]

B Feature 1 (12 Laps): 1. 5-Dylan Cisney, 14:02.001[1]; 2. 40-George Hobaugh Jr., 14:04.641[2]; 3. 33-Jared Esh, 14:05.654[3]; 4. 98H-Dave Blaney, 14:07.316[6]; 5. 70X-Spencer Bayston, 14:07.656[9]; 6. W20-Greg Wilson, 14:08.053[4]; 7. 7K-Cale Conley, 14:09.291[10]; 8. 91-Anthony Fiore, 14:10.612[8]; 9. 20-Ryan Taylor, 14:10.705[7]; 10. 55K-Robbie Kendall, 14:12.468[11]; 11. 75-Nicole Bower, 14:13.206[14]; 12. 47K-Kody Lehman, 14:14.937[15]; 13. 35-Tyler Esh, 14:15.998[13]; 14. 49-Mallie Shuster, 14:17.480[16]; 15. 99-Skylar Gee, 14:14.166[12]; 16. 07-Gerard McIntyre Jr, 06:14.484[5]

Dash 1 (4 Laps): 1. 48-Danny Dietrich, 04:21.335[2]; 2. 11-Dale Blaney, 04:23.410[4]; 3. 87-Aaron Reutzel, 04:25.835[3]; 4. 24-Lucas Wolfe, 04:26.333[5]; 5. 49X-Tim Shaffer, 04:27.149[1]

Dash 2 (4 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 03:59.766[1]; 2. 17B-Steve Buckwalter, 04:02.457[2]; 3. 13-Paul McMahan, 04:03.251[4]; 4. 69K-Lance Dewease, 04:03.653[5]; 5. 12-Blane Heimbach, 04:05.512[3]

Heat 1 (8 Laps): 1. 11-Dale Blaney, 08:04.591[1]; 2. 48-Danny Dietrich, 08:09.108[3]; 3. 72-Ryan Smith, 08:09.941[5]; 4. 11S-T.J. Stutts, 08:11.205[6]; 5. 13-Paul McMahan, 08:13.199[4]; 6. 33-Jared Esh, 08:14.296[7]; 7. 98H-Dave Blaney, 08:15.353[8]; 8. 7K-Cale Conley, 08:16.340[9]; 9. 5-Dylan Cisney, 08:17.344[2]

Heat 2 (8 Laps): 1. 12-Blane Heimbach, 10:32.795[1]; 2. 24-Lucas Wolfe, 10:35.142[2]; 3. 70-Brock Zearfoss, 10:36.893[3]; 4. 55-Mike Wagner, 10:37.441[5]; 5. 26-Cory Eliason, 10:39.594[4]; 6. W20-Greg Wilson, 10:40.597[7]; 7. 70X-Spencer Bayston, 10:42.254[9]; 8. 55K-Robbie Kendall, 10:43.433[6]; 9. 75-Nicole Bower, 10:45.809[8]

Heat 3 (8 Laps): 1. 87-Aaron Reutzel, 07:05.194[2]; 2. 69K-Lance Dewease, 07:06.985[3]; 3. 49X-Tim Shaffer, 07:11.538[4]; 4. 35T-Tyler Reeser, 07:15.567[7]; 5. 2-A.J. Flick, 07:15.776[6]; 6. 40-George Hobaugh Jr., 07:17.521[1]; 7. 20-Ryan Taylor, 07:18.579[5]; 8. 35-Tyler Esh, 07:20.259[8]; 9. 49-Mallie Shuster, 07:22.211[9]

Heat 4 (8 Laps): 1. 39M-Anthony Macri, 05:18.138[2]; 2. 17B-Steve Buckwalter, 05:21.574[1]; 3. 1Z-Logan Wagner, 05:22.219[4]; 4. 39-Cory Haas, 05:25.490[6]; 5. 51-Freddie Rahmer, 05:27.652[5]; 6. 07-Gerard McIntyre Jr, 05:28.816[7]; 7. 91-Anthony Fiore, 05:31.663[3]; 8. 99-Skylar Gee, 05:33.315[8]; 9. 47K-Kody Lehman, 05:34.560[9]

Combined Qualifying (2 Laps): 1. 13-Paul McMahan, 00:16.178[4]; 2. 48-Danny Dietrich, 00:16.236[3]; 3. 5-Dylan Cisney, 00:16.245[5]; 4. 49X-Tim Shaffer, 00:16.333[23]; 5. 11-Dale Blaney, 00:16.348[2]; 6. 26-Cory Eliason, 00:16.352[11]; 7. 87-Aaron Reutzel, 00:16.363[20]; 8. 69K-Lance Dewease, 00:16.363[26]; 9. 70-Brock Zearfoss, 00:16.417[12]; 10. 40-George Hobaugh Jr., 00:16.490[22]; 11. 24-Lucas Wolfe, 00:16.534[16]; 12. 72-Ryan Smith, 00:16.538[9]; 13. 11S-T.J. Stutts, 00:16.544[6]; 14. 12-Blane Heimbach, 00:16.644[13]; 15. 33-Jared Esh, 00:16.646[7]; 16. 98H-Dave Blaney, 00:16.674[1]; 17. 7K-Cale Conley, 00:16.689[8]; 18. 20-Ryan Taylor, 00:16.748[19]; 19. 1Z-Logan Wagner, 00:16.751[36]; 20. 91-Anthony Fiore, 00:16.753[31]; 21. 39M-Anthony Macri, 00:16.760[28]; 22. 2-A.J. Flick, 00:16.776[21]; 23. 55-Mike Wagner, 00:16.806[10]; 24. 17B-Steve Buckwalter, 00:16.834[34]; 25. 51-Freddie Rahmer, 00:16.860[30]; 26. 55K-Robbie Kendall, 00:16.870[15]; 27. W20-Greg Wilson, 00:16.920[17]; 28. 35T-Tyler Reeser, 00:16.996[24]; 29. 39-Cory Haas, 00:17.020[35]; 30. 07-Gerard McIntyre Jr, 00:17.171[32]; 31. 99-Skylar Gee, 00:17.299[33]; 32. 35-Tyler Esh, 00:17.418[27]; 33. 75-Nicole Bower, 00:17.468[18]; 34. 47K-Kody Lehman, 00:17.712[29]; 35. 49-Mallie Shuster, 00:17.745[25]; 36. 70X-Spencer Bayston, 00:19.089[14]