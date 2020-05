Mark Smith Wins USCS Feature at Southern Raceway

MILTON, FL (May 16, 2020) — Mark Smith found victory lane for the eighth time in 2020 winning the United Sprint Car Series feature Friday night at Southern Raceway. The win ties Smith for the most feature victories so far this calendar year with Australian driver James McFadden. Dale Howard, Greg Wilson, Carson Short, and Danny Smith rounded out the top five.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, FL

Friday May 16, 2020

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 10-Terry Gray[1]

2. 41G-Giovanni Scelzi[3]

3. 14-Jordon Mallett[4]

4. 5-Justin Barger[6]

5. 22M-Dan McCarron[7]

6. 99J-Blake Jenkins[8]

7. 29A-Kyle Amerson[5]

8. 3B-Chris Banja[2]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 4S-Carson Short[1]

2. 24-Danny Martin Jr[7]

3. W20-Greg Wilson[8]

4. 43-Terry Witherspoon[6]

5. 67-Hayden Martin[4]

6. 4B-Billy Boyd Jr[2]

7. 17B-Shelby Brown[3]

8. 88-Brandon Blenden[5]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 4D-Danny Smith[2]

2. 29-Jeff Oliver[1]

3. 41S-Dominic Scelzi[4]

4. 10M-Morgan Turpen[6]

5. 5K-Jake Karklin[5]

6. 07-Johnny Bridges[7]

7. 49-Mallie Shuster[3]

8. 7E-Eric Gunderson[8]

Heat Race #4 (8 Laps)

1. 20C-Matt Kurtz[2]

2. 22-Conner Leoffler[1]

3. 44H-Ronny Howard[3]

4. 28-Jeff Willingham[5]

5. 12-Corbin Gurley[7]

6. 17-Alex Lyles[4]

7. 20-Jim Shuster[6]

Heat Race #5 (8 Laps)

1. M1-Mark Smith[1]

2. 10L-Landon Britt[2]

3. 47-Dale Howard[5]

4. 13-Chase Howard[3]

5. 44-Dylan Norris[6]

6. 18J-RJ Jacobs[7]

7. 43JR-Tanner Witherspoon[4]

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 10-Terry Gray[2]

2. 47-Dale Howard[4]

3. M1-Mark Smith[6]

4. 17-Alex Lyles[1]

5. W20-Greg Wilson[5]

6. 4D-Danny Smith[3]

B-Main #1 (12 Laps)

1. 10M-Morgan Turpen[1]

2. 07-Johnny Bridges[7]

3. 44H-Ronny Howard[2]

4. 13-Chase Howard[4]

5. 44-Dylan Norris[5]

6. 28-Jeff Willingham[3]

7. 20-Jim Shuster[9]

8. 49-Mallie Shuster[11]

9. 17-Alex Lyles[8]

10. 43JR-Tanner Witherspoon[10]

DNS: 67-Hayden Martin

DNS: 88-Brandon Blenden

B-Main #2 (12 Laps)

1. 5-Justin Barger[2]

2. 14-Jordon Mallett[1]

3. 22M-Dan McCarron[4]

4. 18J-RJ Jacobs[7]

5. 99J-Blake Jenkins[6]

6. 29A-Kyle Amerson[9]

7. 4B-Billy Boyd Jr[8]

8. 5K-Jake Karklin[5]

9. 17B-Shelby Brown[10]

10. 3B-Chris Banja[11]

11. 7E-Eric Gunderson[12]

DNS: 12-Corbin Gurley

A-Main (25 Laps)

1. M1-Mark Smith[7]

2. 47-Dale Howard[8]

3. W20-Greg Wilson[2]

4. 4S-Carson Short[6]

5. 4D-Danny Smith[3]

6. 20C-Matt Kurtz[4]

7. 10-Terry Gray[5]

8. 41G-Giovanni Scelzi[9]

9. 5-Justin Barger[16]

10. 14-Jordon Mallett[18]

11. 41S-Dominic Scelzi[13]

12. 22-Conner Leoffler[12]

13. 10M-Morgan Turpen[15]

14. 29-Jeff Oliver[11]

15. 18J-RJ Jacobs[22]

16. 22M-Dan McCarron[20]

17. 43-Terry Witherspoon[14]

18. 20-Jim Shuster[23]

19. 07-Johnny Bridges[17]

20. 44H-Ronny Howard[19]

21. 24-Danny Martin Jr[1]

22. 13-Chase Howard[21]

23. 10L-Landon Britt[10]