Freddie Rahmer Wins at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (July 11, 2020) — Freddie Rahmer from Salfordville, Pennsylvania picked up another feature victory at Lincoln Speedway on Saturday. Rahmer passed Billy Dietrich on lap 10 and drove away for the victory. The victory was Rahmer’s fourth of the 2020 season. Billy Ditrich, Brandon Rahmer, Matt Campbell and Chase Dietz rounded out the top five.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday July 11, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1:

1. 16c-Matt Campbell

2. 51-Freddie Rahmer

3. 19-Troy Wagaman

4. 15w-Adam Wilt

5. 5e-Tim Wagaman

6. 27g-Jay Galloway

7. 9-Dalton Dietrich

8. 2w-Glendon Forsythe

Heat Race #2:

1. 88-Brandon Rahmer

2. 44-Dylan Norris

3. 1x-Chad Trout

4. 87-Alan Krimes

5. 75c-Chase Dietz

6. 73b-Brett Michalski

7. 16a-Aaron Bollinger

8. 90-Jordan Givler

Heat Race #3:

1. 8d-Billy Dietrich

2. 21-Brian Montieth

3. 69-Tim Glatfelter

4. 59-Jimmy Siegel

5. 21t-Scott Fisher

6. 7h-Trey Hivner

7. 49h-Bradley Howard

1. 51-Freddie Rahmer

2. 8d-Billy Dietrich

3. 88-Brandon Rahmer

4. 16c-Matt Campbell

5. 75c-Chase Dietz

6. 69-Tim Glatfelter

7. 87-Alan Krimes

8. 19-Troy Wagaman

9. 59-Jimmy Siegel

10. 15w-Adam Wilt

11. 5e-Tim Wagaman

12. 1x-Chad Trout

13. 73b-Brett Michalski

14. 21t-Scott Fisher

15. 7h-Trey Hivner

16. 90-Jordan Givler

17. 44-Dylan Norris

18. 27g-Jay Galloway

19. 21-Brian Montieth

20. 9-Dalton Dietrich

21. 16a-Aaron Bollinger

22. 49h-Bradley Howard