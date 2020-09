Farnham and Franek Win Patriot Tour Features at Penn Can

SUSQUEHANNA, PA (September 18, 2020) — Matt Farnham and Davie Franek won features with the Patriot Sprint Tour Friday at Penn Can Speedway. Farnham won the regularly scheduled feature event while Franek won the makeup feature from Saturday August 28th. More on this race to come.

Patriot Sprint Tour

Penn Can Speedway

Susquehanna, Pennsylvania

Friday September 18, 2020

Heat Race #1:

1. 10LC-Kelly Hebing

2. 35-Jared Zimbardi

3. 49-Scott Kreutter

4. 23-Tyler Cartier

5. 22-Jonathan Preston

6. 10-Paulie Colagiovanni

7. 11-Ryan Stillwaggon

8. 56-Billy VanInwegen

9. 61-Parker Evans

Heat Race #2:

1. 7ny-Matt Farnham

2. 14B-Brett Wright

3. 98-Joe Trenca

4. 28f-Davie Franek

5. 22J-Jacob Joliet

6. 32-Kyle Smith

7. 29-Dalton Herrick

8. 2-Dave Axton

9. 36b-Brian Preston

Heat Race #3:

1. 00-Danny Varin

2. 36-John Trenca

3. 79-Jordan Thomas

4. 3-Denny Peebles

5. 55-Dallas Schott

6. 25-Geoff Quackenbush

7. 35s-Jason Shultz

8. 21-Kyle Phillips

Dash:

1. 3-Denny Peebles

2. 22-Jonathan Preston

3. 79-Jordan Thomas

4. 98-Joe Trenca

5. 55-Dallas Schott

6. 23-Tyler Cartier

B-Main:

1. 29-Dalton Herrick

2. 11-Ryan Stillwagon

3. 21-Kyle Phillips

4. 35s-Jason Shultz

5. 61-Parker Evans

6. 56-Billy VanInwegen

7. 2-Dave Axton

8. 25-Geoff Quackenbush

A-Main:

1. 7ny-Matt Farnham

2. 00-Danny Varin

3. 14B-Brett Wright

4. 49-Scott Kreutter

5. 10LC-Kelly Hebing

6. 35-Jared Zimbardi

7. 55-Dallas Schott

8. 10-Paulie Colagiovanni

9. 22-Jonathan Preston

10. 3-Denny Peebles

11. 79-Jordan Thomas

12. 35s-Jason Shultz

13. 32-Kyle Smith

14. 28f-Davie Franek

15. 11-Ryan Stillwaggon

16. 98-Joe Trenca

17. 36-John Trenca

18. 22J-Jacob Joliet

19. 2-Dave Axton

20. 29-Dalton Herrick

21. 25-Geoff Quackenbush

22. 23-Tyler Cariter

23. 21-Kyle Phillips

Makeup Feature from August 28, 2020:

1. 28F-Davie Franek

2. 3-Denny Peebles

3. 56-Billy VanInwegen

4. 7ny-Matt Farnham

5. 10-Paulie Colagiovanni

6. 110-Ryan Stillwaggon

7. 22-Jonathan Preston

8. 49-Scott Kreutter

9. 61-Parker Evans

10. 35-Jared Zimbardi

11. 79-Jordan Thomas

12. 10LC-Kelly Hebing

13. 55-Dallas Schott

14. 14B-Brett Wright

15. 98-Joe Trenca

16. 29-Dalton Herrick

17. 25-Geoff Quackenbush

18. 36B-Brian Preston

19. 2-Dave Axton