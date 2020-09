Balog, Zielski, and McMullen Win at Dodge County

BEAVER DAM, WI (September 25, 2020) — Bill Balog, Ryan Zielski, and Brandon McMullen won features during the Fassbender/Schmidt Memorial Friday night at the Dodge County Fairground Speedway. Balog woneighth picked up his 11th feature win of the 2020 season with the Interstate Racing Association over Jordan Goldesberry and Jake Blackhurst. Zielski won the Wisconin WingLESS Sprint Car Series feature while McMullen drove from eighth starting position to win the Midwest Sprint Car Association main event.

Fassbender/Schmidt Memorial

Dodge County Fairgrounds Speedway

Beaver Dam, Wisconsin

Friday September 24, 2020

Bumper to Bumper Interstate Racing Association

Osborn and Son Trucking Qualifying

1. 64-Scotty Thiel, 16.641[19]

2. 17B-Bill Balog, 16.827[17]

3. 73AF-Joey Moughan, 16.898[18]

4. 79-Blake Nimee, 17.004[15]

5. 65-Jordan Goldesberry, 17.071[1]

6. 5J-Jeremy Schultz, 17.076[10]

7. 73-Jake Blackhurst, 17.085[14]

8. 4B-Scott Biertzer, 17.126[6]

9. 12W-Josh Walter, 17.214[2]

10. 68-Dave Uttech, 17.308[12]

11. 25-Danny Schlafer, 17.347[11]

12. 9K-Kyle Schuett, 17.349[22]

13. 2W-Scott Neitzel, 17.365[13]

14. 14R-Sean Rayhall, 17.384[20]

15. 14-Jack Routson, 17.426[8]

16. 29-Hunter Custer, 17.446[5]

17. 23-Russel Borland, 17.519[24]

18. 47-Todd King, 17.569[25]

19. 0-John Fahl, 17.768[16]

20. 20R-Rob Pribnow, 17.870[9]

21. 43-Jereme Schroeder, 17.916[23]

22. 77-Wayne Modjeski, 17.980[21]

23. 7-Scott Uttech, 18.159[4]

24. 4K-Kris Spitz, 18.276[3]

25. 20-Doug Wondra, 20.240[7]

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 68-Dave Uttech[1]

2. 79-Blake Nimee[3]

3. 73-Jake Blackhurst[2]

4. 64-Scotty Thiel[4]

5. 2W-Scott Neitzel[5]

6. 29-Hunter Custer[6]

7. 0-John Fahl[7]

8. 77-Wayne Modjeski[8]

9. 20-Doug Wondra[9]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 25-Danny Schlafer[1]

2. 4B-Scott Biertzer[2]

3. 17B-Bill Balog[4]

4. 65-Jordan Goldesberry[3]

5. 23-Russel Borland[6]

6. 14R-Sean Rayhall[5]

7. 7-Scott Uttech[8]

8. 20R-Rob Pribnow[7]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 9K-Kyle Schuett[1]

2. 12W-Josh Walter[2]

3. 5J-Jeremy Schultz[3]

4. 73AF-Joey Moughan[4]

5. 14-Jack Routson[5]

6. 47-Todd King[6]

7. 43-Jereme Schroeder[7]

8. 4K-Kris Spitz[8]

Dash #1 (4 Laps)

1. 64-Scotty Thiel[1]

2. 17B-Bill Balog[3]

3. 73-Jake Blackhurst[4]

4. 68-Dave Uttech[2]

5. 25-Danny Schlafer[5]

Dash #2 (4 Laps)

1. 79-Blake Nimee[1]

2. 73AF-Joey Moughan[3]

3. 65-Jordan Goldesberry[4]

4. 9K-Kyle Schuett[2]

5. 5J-Jeremy Schultz[5]

Bumper to Bumper Auto Parts A-Main (23 Laps)

1. 17B-Bill Balog[3]

2. 65-Jordan Goldesberry[6]

3. 73-Jake Blackhurst[5]

4. 64-Scotty Thiel[1]

5. 73AF-Joey Moughan[4]

6. 79-Blake Nimee[2]

7. 2W-Scott Neitzel[13]

8. 9K-Kyle Schuett[8]

9. 23-Russel Borland[15]

10. 5J-Jeremy Schultz[10]

11. 4B-Scott Biertzer[11]

12. 12W-Josh Walter[12]

13. 20R-Rob Pribnow[22]

14. 68-Dave Uttech[7]

15. 14-Jack Routson[14]

16. 47-Todd King[18]

17. 25-Danny Schlafer[9]

18. 29-Hunter Custer[17]

19. 7-Scott Uttech[21]

20. 0-John Fahl[19]

21. 20-Doug Wondra[25]

22. 77-Wayne Modjeski[23]

23. 14R-Sean Rayhall[16]

24. 4K-Kris Spitz[24]

25. 43-Jereme Schroeder[20]

Auto Meter Wisconsin WingLESS Sprints

Qualifying

1. 7S-Craig Campton, 21.777[12]

2. 6-Jake Kouba, 21.911[6]

3. 40-Tim Cox, 21.985[9]

4. 51-Charles Spoonmore, 22.038[8]

5. 01-Chris Dodd, 22.143[5]

6. 21Z-Ryan Zielski, 22.410[1]

7. 69-TJ Smith, 22.412[11]

8. 22S-Brian Strane, 22.464[10]

9. 4-Jordan Paulsen, 22.940[2]

10. 89-George Gaertner Jr, 23.133[13]

11. 39-William Huck, 23.377[7]

12. 29-Randy Stanford, 23.412[4]

13. 99J-Seth Johnson, 23.551[3]

14. 29OG-Tom Eller, 23.551[15]

15: 38-Allen Hafford, 23.551

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 01-Chris Dodd[2]

2. 69-TJ Smith[1]

3. 40-Tim Cox[3]

4. 4-Jordan Paulsen[5]

5. 7S-Craig Campton[4]

6. 99J-Seth Johnson[7]

7. 39-William Huck[6]

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 21Z-Ryan Zielski[2]

2. 6-Jake Kouba[4]

3. 22S-Brian Strane[1]

4. 51-Charles Spoonmore[3]

5. 29-Randy Stanford[6]

6. 89-George Gaertner Jr[5]

DNS: 29OG-Tom Eller

AutoMeter A-Main (15 Laps)

1. 21Z-Ryan Zielski[3]

2. 01-Chris Dodd[4]

3. 6-Jake Kouba[7]

4. 69-TJ Smith[2]

5. 40-Tim Cox[6]

6. 4-Jordan Paulsen[10]

7. 7S-Craig Campton[8]

8. 22S-Brian Strane[1]

9. 29-Randy Stanford[9]

10. 51-Charles Spoonmore[5]

11. 99J-Seth Johnson[12]

12. 39-William Huck[13]

13. 89-George Gaertner Jr[11]

14. 29OG-Tom Eller[14]

Midwest Sprint Car Association

Heat Race #1 (8 Laps)

1. 22B-Brandon Berth[1]

2. 68T-Tyler Davis[2]

3. U2-Jack Vanderboom[8]

4. 24-Scott Conger[5]

5. 51-Chris Larson[7]

6. 4-Paul Pokorski[6]

7. 20-Kevin Seidler[4]

DNS: 55P-Travis Arenz

Heat Race #2 (8 Laps)

1. 53-Shane Wenninger[1]

2. 7-Lance Fassbender[5]

3. 11-Tony Wondra[4]

4. 99-Tyler Brabant[3]

5. 0-Blake Wondra[7]

6. 26T-Tyler Tischendorf[6]

7. 26R-Preston Ruh[8]

8. 87A-Austin Hartmann[2]

Heat Race #3 (8 Laps)

1. 21H-Tim Haddy[2]

2. 6K-Kurt Davis[1]

3. 98-Brandon McMullen[3]

4. 15M-Justin Miller[5]

5. 21-Will Gerrits[4]

6. 69-Bill Taylor[6]

7. 3-Justin Erickson[7]

8. 2C-Chris Clayton[8]

A-Main (20 Laps)

1. 98-Brandon McMullen[8]

2. U2-Jack Vanderboom[4]

3. 6K-Kurt Davis[7]

4. 21H-Tim Haddy[5]

5. 7-Lance Fassbender[6]

6. 15M-Justin Miller[9]

7. 68T-Tyler Davis[1]

8. 99-Tyler Brabant[13]

9. 26T-Tyler Tischendorf[19]

10. 21-Will Gerrits[16]

11. 11-Tony Wondra[11]

12. 24-Scott Conger[12]

13. 0-Blake Wondra[10]

14. 69-Bill Taylor[17]

15. 51-Chris Larson[14]

16. 26R-Preston Ruh[20]

17. 87A-Austin Hartmann[21]

18. 2C-Chris Clayton[22]

19. 53-Shane Wenninger[2]

20. 22B-Brandon Berth[3]

21. 20-Kevin Seidler[15]

DNS: 3-Justin Erickson

DNS: 4-Paul Pokorski