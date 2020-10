Golobic Wins Tribute to Mac Tiner at Placerville Speedway

PLACERVILLE, CA (October 3, 2020) — Shane Golobic won the “Tribute to Mac Tiner” on Saturday at Placerville Speedway. Golobic took the lead from Blake Carrick and drove away for the victory. Colby Copeland, Blake Carrick, J.J. Hickle, and Tanner Carrick rounded out the top five.

Tribute to Mac Tiner

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday October 3, 2020

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 56-Willie Croft, 10.694

2. 17-Kalib Henry, 10.699

3. 17W-Shane Golobic, 10.731

4. 2XM-Max Mittry, 10.762

5. 11VS-John Michael Bunch, 10.766

6. 14W-Ryan Robinson, 10.826

7. 2X-Chase Majdic, 10.837

8. X1-Andy Forsberg, 10.837

9. 8-Kaleb Montgomery, 10.847

10. 83T-Tanner Carrick, 10.848

11. 9S-Landon Hurst, 10.868

12. 94X-Kyle Hirst, 10.894

13. 1-Nick Larson, 10.918

14. 38B-Blake Carrick, 10.953

15. 88A-Joey Ancona, 10.972

16. 46JR-Joel Myers, 10.977

17. 21-Shane Hopkins, 10.982

18. 63-J.J. Hickle, 10.990

19. 33T-Jimmy Trulli, 10.991

20. 5T-Trent Canales, 10.995

21. 5C-Colby Copeland, 10.995

22. 34-Jodie Robinson, 11.004

23. 9L-Cody Lamar, 11.016

24. 5V-Sean Becker, 11.038

25. 83V-Ryan Bernal, 11.038

26. 42X-Tim Kaeding, 11.051

27. 7C-Justyn Cox, 11.055

28. 24C-Chase Johnson, 11.065

29. 88N-D.J. Netto, 11.072

30. 38-Colby Johnson, 11.076

31. 24-Justin Henry, 11.078

32. 78-Bret Barney, 11.082

33. 75-Tanner Thorson, 11.088

34. 85-C.J. Humphreys, 11.090

35. 45-Jake Morgan, 11.097

36. 21M-Michael Ing, 11.107

37. 01W-Ben Worth, 11.140

38. 43-Bradley Terrell, 11.156

39. 93-Stephen Ingraham, 11.162

40. 94T-Steven Tiner, 11.183

41. 1B-Chelsea Blevins, 11.217

42. 80N-Justin Bradway, 11.238

43. 15-Michael Sellers, 11.246

44. 5H-Michael Faccinto, 11.264

45. 53M-Michael Pombo, 11.281

46. 98-Chris Masters, 11.281

47. 87-Ashlyn Rodriguez, 11.300

48. 25-Justin Johnson, 11.314

49. 94-Greg Decaires, 11.377

50. 12J-John Clark, 11.401

51. 53-A.J. Alderman, 11.421

52. 71JR-Korey Lovell, 11.468

53. 49-Tyler Blank, 11.470

54. 90-Darren Johnson, 11.566

55. 54-Kyle Standley, 11.833

56. 57B-Bobby Butler, 12.350

57. 57A-Lonny Alton, 12.406

58. 91J-John Sullivan, 13.503

Heat Race #1:

1. 63-J.J. Hickle

2. 38B-Blake Carrick

3. 7C-Justyn Cox

4. 75-Tanner Thorson

5. 2X-Chase Majdic

6. 43-Bradley Terrell

7. 80N-Justin Bradway

8. 87-Ashlyn Rodriguez

9. 85-C.J. Humphreys

10. 71JR-Korey Lovell

11. 5T-Trent Canales

12. 91J-John Sullivan

Heat Race #2

1. 17W-Shane Golobic

2. 56-Willie Croft

3. 17-Kalib Henry

4. 5V-Sean Becker

5. 21M-Michael Ing

6. 24-Justin Henry

7. 93-Stephen Ingraham

8. 98-Chris Masters

9. 90-Darren Johnson

10. 9L-Cody Lamar

11. 11VS-John Michael Bunch

12. 57A-Lonny Alton

Heat Race #3

1. 83T-Tanner Carrick

2. 5C-Colby Copeland

3. 88A-Joey Ancona

4. X1-Andy Forsberg

5. 34-Jodie Robinson

6. 45-Jake Morgan

7. 42X-Tim Kaeding

8. 12J-John Clark

9. 1B-Chelsea Blevins

10. 49-Tyler Blank

11. 53-A.J. Alderman

12. 54-Kyle Standley

Heat Race #4

1. 14W-Ryan Robinson

2. 8-Kaleb Montgomery

3. 46JR-Joel Myers

4. 38-Colby Johnson

5. 2XM-Max Mittry

6. 94T-Steven Tiner

7. 53M-Michael Pombo

8. 78-Bret Barney

9. 15-Michael Sellers

10. 33T-Jimmy Trulli

11. 01-Nick Larson

C-Main:

1. 85-C.J. Humphreys

2. 98-Chris Masters

3. 94-Greg Decaires

4. 9L-Cody Lamar

5. 78-Bret Barney

6. 01W-Ben Worth

7. 11VS-John Michael Bunch

8. 5T-Trent Canales

9. 15-Michael Sellers

10. 49-Tyler Blank

11. 57B-Bobby Butler

12. 90-Darren Johnson

13. 01-Nick Larson

14. 57A-Lonny Alton

15. 91J-John Sullivan

16. 1B-Chelsea Blevins

17. 53-A.J. Alderman

18. 87-Ashlyn Rodriguez

19. 12J-John Clark

20. 33T-Jimmy Trulli

21. 25-Justin Johnson

DNS: 71JR-Korey Lovell

DNS: 54-Kyle Standley

B-Main:

1. 2X-Chase Majdic

2. 2XM-Max Mittry

3. 21M-Michael Ing

4. 42X-Tim Kaeding

5. 34-Jodie Robinson

6. 83V-Ryan Bernal

7. 5H-Michael Faccinto

8. 94T-Steven Tiner

9. 93-Stephen Ingraham

10. 45-Jake Morgan

11. 43-Bradley Terrell

12. 24C-Chase Johnson

13. 98-Chris Masters

14. 85-C.J. Humphreys

15. 80N-Justin Bradway

16. 24-Justin Henry

17. 94-Greg Decaires

18. 53M-Michael Pombo

A-Main:

1. 17W-Shane Golobic

2. 5C-Colby Copeland

3. 38B-Blake Carrick

4. 63-J.J. Hickle

5. 83T-Tanner Carrick

6. X1-Andy Forsberg

7. 7C-Justyn Cox

8. 17-Kalib Henry

9. 56-Willie Croft

10. 14W-Ryan Robinson

11. 88A-Joey Ancona

12. 5V-Sean Becker

13. 75-Tanner Thorson

14. 42X-Tim Kaeding

15. 88N-D.J. Netto

16. 21-Shane Hopkins

17. 2XM-Max Mittry

18. 38-Colby Johnson

19. 8-Kaleb Montgomery

20. 2X-Chase Majdic

21. 46JR-Joel Myers

22. 9S-Landon Hurst

23. 94X-Kyle Hirst

24. 21M-Michael Ing