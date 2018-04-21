Tucker Klaasmeyer Wins at Belle-Clair

POWRi National Midget League
Belle-Clair Speedway
Belleville, IL
Friday April 20, 2018
Feature:
1. 27 – Tucker Klaasmeyer
2. 71 – Ryan Robinson
3. 7f – Andrew Felker
4. 51b – Joe B Miller
5. 00 – Grady Chandler
6. 39bc – Zeb Wise
7. 67k – Holly Shelton
8. 67 – Logan Seavey
9. 76e – Kyle Craker
10. 5d – Zach Daum
11. 3n – Jake Neuman
12. 91 – Tyler Nelson
13. 28m – Ace Mccarthy
14. 71k – Tanner Carrick
15. 57d – Daniel Robinson
16. 72 – Sam Johnson
17. 7 – Austin Brown
18. 77 – Payton Pierce
19. 21ks – Karter Sarff
20. 16c – David Camfield Jr
21. 32 – Trey Marcham
22. 9k – Kyle Schuett