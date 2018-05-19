Sodeman Outruns the Weather and the Competition at Lernerville

Lernerville Speedway
Sarver, PA
Friday May 18, 2018
Winged 410 Sprint Cars
Heat Race #1:
1. 7K – Dan Shetler
2. 13 – Brandon Matus
3. 51 – Brent Matus
4. C1 – Clay Riney
5. 24 – Jeremy Hill
6. 23c – Jerry Hairhoger
7. 46 – Michael Bauer
8. 76 – Davey Jones
Heat Race #2:
1. 55 – Gary Kriess, Jr
2. 2 – A.J. Flick
3. 40 – George Hobaugh
4. 23 – Darren Pifer
5. 29 – Scott Barris
6. 4K – Bill Kiley
7. 2L – Sye Lynch
Heat Race #3:
1. 23J – Jack Sodeman, Jr
2. 4N – Jimmy Morris
3. 20B – Cody Bova
4. 27K – Jeremy Kornbau
5. 91 – Sadie Siegel
6. 1R – Gale Ruth, Jr
7. 0 – Alan Free
Feature:
1. 23J – Jack Sodeman, Jr
2. 13 – Brandon Matus
3. 7K – Dan Shetler
4. 55 – Gary Kriess, Jr
5. 40 – George Hobaugh
6. C1 – Clay Riney
7. 20B – Cody Bova
8. 51 – Brent Matus
9. 29 – Scott Barris
10. 2L – Sye Lynch
11. 4N – Jimmy Morris
12. 23 – Darren Pifer
13. 27K – Jeremy Kornbau
14. 91 – Sadie Siegel
15. 1R – Gale Ruth, Sr
16. 4K – Bill Kiley
17. 0 – Alan Free
18. 2 – A.J. Flick
19. 23c – Jerry Hairhoger
20. 76 – Davey Jones
21. 24 – Jeremy Hill
22. 46 – Michael Bauer