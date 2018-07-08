Duncan Wins the Freedom 40

Freedom 40
Atomic Speedway
Cillicothe, OH
Saturday July 7, 2018
Feature:
1. 12N – Cole Duncan
2. 35R – Ronnie Blair
3. 4 – Danny Smith
4. 4D – Josh Davis
5. 59 – Bryan Knuckles
6. 84 – Jimmy Stinson
7. 1B – Keith Baxter
8. 5H – Jordan Harble
9. 83x – Nate Reeser
10. 48 – Derrick Hammond
11. 1 – Jamie Myers
12. D12 – Jason Dolick
13. 01 – Dustin Hammond
14. 7A – Dave Dickson
15. 11 – Brian Benson
16. 97J – Andy Fike
17. 9W – Lance Webb
18. 4AU – Kayla Green
19. 5J – Jake Hesson
20. 4 – Bradley Ashford