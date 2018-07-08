Strada Wins USAC East Coast Sprint Car Feature at New Egypt

New Egypt Speedway, United States Auto Club, USAC East Coast Sprint Car Series
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USAC East Coast Sprint Car Series
New Egypt Speedway
New Egypt, NJ
Saturday July 7, 2018

Feature:
1. 5G – Eddie Strada
2. 19 – Steve Drevicki
3. 119 – Chandler Leiby
4. 4 – Ryan Godown
5. B1 – Joe Biasi
6. 15 – Mark Bitner
7. 14 – Trevor Kobylarz
8. 3H – Heidi Hedin
9. 5Q – Ryan Quackenbush
10. 2 – Rich Mellor
11. 56 – Jermain Godshall
12. 4F – Karl Freyer
13. 9 – Brian Riccio
14. 32 – Eric Jennings
15. 62 – Brian Spencer
16. 74 – Duane Nixon
17. 71 – Chris Allen Jr.
18. 73 – Al Cheney
19. 17J – Jonathan Swanson
20. 33B – Bill Unglert

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