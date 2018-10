Schatz Wins the Tuscarora 50

World of Outlaws Craftsman Sprint Car Series

Tuscarora 50

Port Royal Speedway

Port Royal, PA

Sunday October 28, 2018

Qualifying Group A: 1. 41 – Carson Macedo, 14.891; 2. 1S – Logan Schuchart, 14.905; 3. 11 – T.J. Stutts, 14.929; 4. 1 – Logan Wagner, 14.968; 5. 1A – Jacob Allen, 14.969; 6. 3Z – Brock Zearfoss, 14.980; 7. 15 – Donny Schatz, 15.017; 8. 39M – Anthony Macri, 15.028 9. 58 – Jim Siegel, 15.036; 10. 87 – Aaron Reutzel, 15.037; 11. 71 – Gio Scelzi, 15.063; 12. 24 – Lucas Wolfe, 15.083; 13. 5 – David Gravel, 15.091; 14. 83 – Cory Eliason, 15.121; 15. 5C – Dylan Cisney, 15.126; 16. 69K – Lance Dewease, 15.131; 17. 5M – Kerry Madsen, 15.132; 18. 17 – Sheldon Haudenschild, 15.163; 19. 55 – Mike Wagner, 15.233; 20. 11K – Kraig Kinser, 15.299; 21. 35 – Justin Henderson, 15.393; 22. 33 – Jared Esh, 15.440; 23. 1R – Kyle Reinhardt, 15.442; 24. W20 – Greg Wilson, 15.465; 25. 29 – Brent Shearer, 16.543; 26. 12W – Troy Fraker, 16.712

Qualifying Group B: 1. 21 – Brian Brown, 14.868; 2. 49X – Tim Shaffer, 15.046; 3. 9 – Daryn Pittman, 15.099; 4. 18 – Ian Madsen, 15.116; 5. 71X – Dominic Scelzi, 15.134; 6. 51 – Freddie Rahmer, 15.165; 7. 48 – Danny Dietrich, 15.184; 8. 19 – Brent Marks, 15.233; 9. 49 – Brad Sweet, 15.233; 10. 7S – Jason Sides, 15.238; 11. 2 – Shane Stewart, 15.264; 12. 17B – Steve Buckwalter, 15.280; 13. 94 – Ryan Smith, 15.295; 14. O7 – Gerard McIntyre, 15.297; 15. 55K – Robbie Kendall, 15.305; 16. 7K – Cale Conley, 15.322; 17. 44 – Trey Starks, 15.347; 18. 39C – Cory Haas, 15.367; 19. 39 – Spencer Bayston, 15.374; 20. 5T – Tyler Reeser, 15.481; 21. 21X – Brian Montieth, 15.512; 22. 91 – Tony Fiore, 15.534; 23. 70 – Dave Blaney, 15.591; 24. 10K – Joe Kata III, 16.009; 25. 47K – Kody Lehman, 16.174.

Heat Race #1 (8 Laps): 1. 15 – Donny Schatz, 2. 41 – Carson Macedo, 3. 5 – David Gravel, 4. 55 – Mike Wagner, 5. 1 – Logan Wagner, 6. 29 – Brent Shearer, 7. 87 – Aaron Reutzel, 8. 69K – Lance Dewease, 9. 33 – Jared Esh. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #2 (8 Laps): 1. 71 – Gio Scelzi, 2. 1S – Logan Schuchart, 3. 39M – Anthony Marci, 4. 5M – Kerry Madsen, 5. 1A – Jacob Allen, 6. 83 – Cory Eliason, 7. 11K – Kraig Kinser, 8. 1R – Kyle Reinhardt, 9. 12W – Troy Fraker. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #3 (8 Laps): 1. 24 – Lucas Wolfe, 2. 3Z – Brock Zearfoss, 3. 58 – Jim Siegel, 4. 17 – Sheldon Haudenschild, 5. 5C – Dylan Cisney, 6. 35 – Justin Henderson, 7. W20 – Greg Wilson, 8. 11 – T.J. Stutts. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #4 (8 Laps): 1. 48 – Danny Dietrich, 2. 7S – Jason Sides, 3. 21 – Brian Brown, 4. 18 – Ian Madsen, 5. 94 – Ryan Smith, 6. 7K – Cale Conley, 7. 39 – Spencer Bayston, 8. 91 – Tony Fiore, 9. 47K – Kody Lehman. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #5 (8 Laps): 1. 2 – Shane Stewart, 2. 71X – Dominic Scelzi, 3. 5T – Tyler Reeser, 4. 70 – Dave Blaney, 5. 44 – Trey Starks, 6. 07 – Gerard McIntyre, 7. 19 – Brent Marks, 8. 49X – Tim Shaffer. (First three finishers transferred to the A-Main)

Heat Race #6 (8 Laps): 1. 49 – Brad Sweet, 2. 17B – Steve Buckwalter, 3. 51 – Freddie Rahmer, 4. 9 – Daryn Pittman, 5. 21X – Brian Montieth, 6. 39C – Cory Haas, 7. 55K – Robbie Kendall, 8. 10K – Joe Kata III. (First three finishers transferred to the A-Main)

C-Main (8 Laps): 1. 39 – Spencer Bayston, 2. 11K – Kraig Kinser, 3. W20 – Greg Wilson, 4. 1R – Kyle Reinhardt, 5. 91 – Tony Fiore, 6. 47K – Kody Lehman, 7. 12W – Troy Fraker, 8. 10K – Joe Kata III. DNS: 87 – Aaron Reutzel, 55K – Robbie Kendall, 33 – Jared Esh. (First two finishers transferred to the B-Main)

B-Main (12 Laps): 1. 18 – Ian Madsen, 2. 17 – Sheldon Haudenschild, 3. 9 – Daryn Pittman, 4. 1 – Logan Wagner, 5. 44 – Trey Starks, 6. 5M – Kerry Madsen, 7. 5C – Dylan Cisney, 8. 35 – Justin Henderson, 9. 07 – Gerard McIntyre, 10. 1A – Jacob Allen, 11. 83 – Cory Eliason, 12. 11K – Kraig Kinser, 13. 29 – Brent Shearer, 14. 7K – Cale Conley, 15. 70 – Dave Blaney, 16. 39 – Spencer Bayston, 17. 55 – Mike Wagner, 18. 21X – Brian Montieth, 19. 94 – Ryan Smith, 20. 39C – Cory Haas. (First four finishers transferred to the A-Main)

Feature: 1. 15 – Donny Schatz, 2. 51 – Freddie Rahmer, 3. 9 -Daryn Pittman, 4. 49 – Brad Sweet, 5. 5 -David Gravel, 6. 24 – Lucas Wolfe, 7. 48 – Danny Dietrich, 8. 2 – Shane Stewart, 9. 21 – Brian Brown, 10. 7S – Jason Sides, 11. 18 – Ian Madsen, 12. 58 – Jim Siegel, 13. 5C – Dylan Cisneros, 14. 41 – Carson Macedo, 15. 11 – T.J. Stutts, 16. 7B – Steve Buckwalter, 17. 3Z – Brock Zearfoss, 18. 71 – Gio Scelzi, 19. 71X – Dominic Scelzi, 20. 5T – Tyler Reeser, 21. 39M – Anthony Macri, 22. 17 – Sheldon Haudenschild, 23. 1S – Logan Schuchart, 24. 49X – Tim Shaffer, 25. 1 – Logan Wagner