Dietrich Swoops in to Score Lincoln Victory

Lincoln Speedway
Abbottstown, PA
Saturday June 15, 2019
Winged 410 Sprint Cars
Feature:
1. 48 – Danny Dietrich
2. 99m – Kyle Moody
3. 21 – Brian Montieth
4. 51 – Freddie Rahmer
5. 17 – Colton Young
6. 59 – Jimmy Siegel
7. 10k – Joe Kata Iii
8. 49h – Bradley Howard
9. 88 – Brandon Rahmer
10. 2w – Glendon Forsythe
11. 69 – Tim Glatfelter
12. 19m – Landon Myers
13. 87 – Alan Krimes
14. 53 – Jessie Attard
15. 73b – Brett Michalski
16. 75 – Chase Dietz
17. 1x – Chad Trout
18. 12 – Barry Shearer
19. 1* – Tim Wagaman
20. 18 – Todd Rittenhouse
21. 21t – Scott Fisher
22. 27g – Jay Galloway
23. 39 – Cory Haas
Winged 358 Sprint Cars
Makeup Feature:
1. 19 – Troy Wagaman
2. 4r – Doug Hammaker
3. 44 – Dylan Norris
4. 10 – Zach Eucalano
5. 66a – Cody Fletcher
6. 28 – Matt Findley
7. 50 – Alyson Dietz
8. 19d – Wyatt Hinkle
9. 45 – Jeff Halligan
10. 89 – Ashley Cappetta
11. 21 – C.J. Tracy
12. 34 – Mark Vanvorst
13. 99 – Zachary Cool
14. 38 – Brett Strickler
15. 13s – Jon Stewart
16. 5 – Travis Scott
17. 14 – Dave Carlberg
18. 41b – Tyler Ross
19. 77k – Zachary Allman
19. 5a – Zachary Allman
20. 2d – Dylan Orwig
21. 38d – Kyle Denmyer
22. 35 – Steve Owings
Feature:
1. 35 – Steve Owings
2. 4r – Doug Hammaker
3. 1j – Kevin Nouse
4. 45 – Jeff Halligan
5. 44 – Dylan Norris
6. 66a – Cody Fletcher
7. 28 – Matt Findley
8. 41b – Tyler Ross
9. 38d – Kyle Denmyer
10. 00 – Chris Frank
11. 38 – Brett Strickler
12. 99 – Zachary Cool
13. 21 – C.J. Tracy
14. 10 – Zach Eucalano
15. 80m – Dan Richcreek
16. 50 – Alyson Dietz
17. 34 – Mark Vanvorst
18. 8 – Kenny Kuhn
19. 13s – Jon Stewart
20. 2d – Dylan Orwig
21. 00r – Jeff Rohrbaugh
22. 19d – Wyatt Hinkle
23. 14 – Dave Carlberg
24. 19 – Troy Wagaman