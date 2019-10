Schatz Takes Chunk Out of Sweet’s Point Lead by Winning at Port Royal

PORT ROYAL, Pa. (October 25, 2019) — Donny Schatz took a bite out of Brad Sweet’s point lead with the World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series by winning Friday’s feature event at at Port Royal Speedway. Schatz started on the front row and led every lap in route to the victory. World of Outlaws point leader Brad Sweet finished 12th, reducing his point lead over Schatz to eight points.

Pennsylvania driver Anthony Macri was closing on Schatz in slower traffic in the late stages of the event, but ran out of laps to seriously challenge Schatz for the top spot. Brian Brown, Logan Schuchart, and Aaron Reutzel rounded out the top five.

World of Outlaws NOS Energy Drink Sprint Car Series

Port Royal Speedway

Port Royal, PA

Saturday October 25, 2019

Qualifying Flight A:

1. 41 – David Gravel, 15.053

2. 1A – Jacob Allen, 15.062

3. 39M – Anthony Macri, 15.102

4. 1S – Logan Schuchart, 15.172

5. 15 – Donny Schatz, 15.222

6. 18 – Ian Madsen, 15.235

7. 11Z – Zeb Wise, 15.274

8. 1 – Logan Wagner, 15.334

9. 55 – Mike Wagner, 15.337

10. 7S – Jason Sides, 15.344

11. 55K – Robbie Kendall, 15.350

12. 72 – Ryan Smith, 15.385

13. 11K – Kraig Kinser, 15.394

14. 51 – Freddie Rahmer, 15.450

15. 57J – Jeff Miller, 15.451

16. 13 – Paul McMahan, 15.460

17. 75 – Nicole Bower, 15.505

18. 24 – Lucas Wolfe, 15.571

19. 29 – Dan Shetler, 15.602

20. 5C – Dylan Cisney, 15.606

21. 2C – Wayne Johnson, 15.644

22. 49H – Bradley Howard, 15.649

23. 24B – Dustin Baney, 15.956

24. 14T – Tyler Walton, 15.970

25. 12 – Barry Shearer, 15.990

26. 2M – Kerry Madsen, 17.475

Qualifying Flight B:

1. 21 – Brian Brown, 15.172

2. 82 – Daryn Pittman, 15.291

3. 9 – Brock Zearfoss, 15.315

4. 87 – Aaron Reutzel, 15.333

5. 71 – Gio Scelzi, 15.448

6. 48 – Danny Dietrich, 15.348

7. 17 – Sheldon Haudenschild, 15.368

8. 11 – T.J. Stutts, 15.373

9. 49 – Brad Sweet, 15.403

10. 2 – Carson Macedo, 15.405

11. 19P – Paige Polyak, 15.501

12. 69K – Lance Dewease, 15.525

13. 58 – Jeff Halligan, 15.617

14. 33 – Jared Esh, 15.630

15. 17K – Kyle Smith, 15.631

16. 5 – Shane Stewart, 15.650

17. 19 – Brent Marks, 15.688

18. 21X – Christopher Bell, 15.721

19. 40 – George Hobaugh, 15.753

20. 35 – Tyler Reeser, 15.785

21. 67 – Justin Whitall, 15.849

22. 33W – Michael Watler, 15.928

23. 19R – Jordan Ryan, 15.952

24. 12W – Troy Fraker, 16.613

25. 47K – Kody Lehman, NT

26. 83R – Lynton Jeffrey, NT

Heat Race #1:

1. 41 – David Gravel

2. 1S – Logan Schuchart

3. 13 – Paul McMahan

4. 11K – Kraig Kinser

5. 29 – Dan Shetler

6. 11 – Zeb Wise

7. 49H – Bradley Howard

8. 7S – Jason Sides

9. 12W – Barry Shearer

Heat Race #2:

1. 15 – Donny Schatz

2. 1A – Jacob Allen

3. 55 – Robbie Kendall

4. 1 – Logan Wagner

5. 51 – Freddie Rahmer

6. 75 – Nicole Bower

7. 5 – Dylan Cisney

8. 24B – Dustin Baney

Heat Race #3:

1. 39M – Anthony Macri

2. 18 – Ian Madsen

3. 72 – Ryan Smith

4. 55 – Mike Wagner

5. 24 – Lucas Wolfe

6. 2C – Wayne Johnson

7. 57J – Jeff Miller

8. 14 – Tyler Walton

Heat Race #4:

1. 21 – Brian Brown

2. 87 – Aaron Reutzel

3. 2 – Carson Macedo

4. 17 – Sheldon Haudenschild

5. 5 – Shane Stewart

6. 58 – Jeff Halligan

7. 33W – Michael Walter

8. 40 – George Hobaugh

Heat Race #5:

1. 83 – Daryn Pittman

2. 71 – Giovanni Scelzi

3. 11 – T.J. Stutts

4. 19 – Brent Marks

5. 19P – Paige Polyak

6. 33 – Jared Esh

7. 19 – Jordan Ryan

8. 35 – Tyler Reeser

Heat Race #6:

1. 9 – Brock Zearfoss

2. 48 – Danny Dietrich

3. 49 – Brad Sweet

4. 69K – Lance Dewease

5. 21X – Christopher Bell

6. 17K – Kyle Smith

7. 67 – Justin Whittall

8. 12 – Troy Fraker

C – Main:

1. 29 – Dan Shetler

2. 40 – George Hobaugh

3. 35 – Tyler Reeser

4. 5C – Dylan Cisney

5. 2C – Wayne Johnson

6. 67 – Justin Whittall

7. 33W – Michael Walter

8. 19R – Jordan Ryan

9. 24B – Dustin Baney

10. 12 – Barry Shearer

11. 12W – Troy Fraker

12. 49H – Bradley Howard

13. 14T – Tyler Walton

14. 47K – Kody Lehman

15. 2M – Kerry Madsen

16. 83R – Lynton Jeffrey

Dash #1:

1. 15 – Donny Schatz

2. 39M – Anthony Marci

3. 41 – David Gravel

4. 1S – Logan Schuchart

5. 18 – Ian Madsen

6. 1A – Jacob Allen

Dash #2:

1. 21 – Brian Brown

2. 83 – Daryn Pittman

3. 87 – Aaron Reutzel

4. 9 – Brock Zearfoss

5. 71 – Giovanni Scelzi

6. 48 – Danny Dietrich

Last Chance Showdown:

1. 1 – Logan Wagner

2. 17 – Sheldon Haudenschild

3. 11Z – Zeb Wise

4. 5 – Shane Shtewart

5. 19 – Brent Marks

6. 19P – Paige Polyak

7. 69K – Lance Dewease

8. 21X – Christopher Bell

9. 55 – Mike Wagner

10. 57J – Jeff Miller

11. 75 – Nicole Bower

12. 24 – Lucas Wolfe

13. 29 – Dan Shetler

14. 40 – George Hobaugh

15. 7S – Jason Sides

16. 11K – Kraig Kinser

17. 51 – Freddie Rahmer

18. 33 – Jared Esh

19. 17K – Kyle Smith

20. 58 – Jeff Halligan

A-Main:

1. 15 – Donny Schatz

2. 39M – Anthony Macri

3. 21 – Brian Brown

4. 1S – Logan Schuchart

5. 87 – Aaron Reutzel

6. 83 – Daryn Pittman

7. 18 – Ian Madsen

8. 71 – Gio Scelzi

9. 41 – David Gravel

10. 19 – Brent Marks

11. 1 – Logan Wagner

12. 49 – Brad Sweet

13. 2 – Carson Macedo

14. 9 – Brock Zearfoss

15. 17 – Sheldon Haudenschild

16. 1A – Jacob Allen

17. 5 – Shane stewart

18. 72 – Ryan Smith

19. 11K – Kraig Kinser

20. 11 – T.J. Stutts

21. 11Z – Zeb Wise

22. 55K – Robbie Kendall

23. 19P – Paige Polyak

24. 48 – Danny Dietrich

25. 57J – Jeff Miller

26. 13 – Paul McMahan