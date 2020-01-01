Kyle Larson Wins International Midget Series Feature

WAIKATO, NZ (January 1, 2020) — Kyle Larson bounced back from a wild crash last week at Western Springs Speedway to win the International Midget Series event on Wednesday at Huntly International Speedway. Larson held off fellow American Zach Daum and Hayden Williams rounded out the podium.
International Midget Series
Huntly Interantional Speedway
Waikato, NZ
Wednesday January 1, 2020
Feature:
1. 1USA – Kyle Larson
2. 9USA – Zach Daum
3. 27AU – Hayden Williams
4. 5A – Brock Maskovich
5. 25A – Aaron Hodgson.
6. 10USA – Logan Seavey
7. 91A – Hayden Guptill
8. 96A – Matt McCutcheon
9. 88C – Jeremy Webb
10. 21U – Kaidon Brown
11. 39T – Peter Hunnibell
12. 5USA – Chris Windom
13. 71A – Breyton Davison
14. 1NZ – Michael Pickens
15. 10D – Travis Mills
16. 55A – Hamish Dobbyn
17. 56A – David Pellow
18. 4USA – Zeb Wise
19. 7USA – Tyler Courtney
20. 57O – Robert Heard
21. 98A – Ryan O’Connor