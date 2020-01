McFadden Wins New Years Day Feature at Premier Speedway

WARRNAMBOOL, VIC (January 1, 2020) — James McFadden started off 2020 victorious with the World Series Sprintcars Wednesday at Premier Speedway. McFadden took the lead from Kerry Madsen on lap seven and led the remainder of the 35 lap distance. Grant Anderson, Coty Eliason, Corey McCullagh, and Jack Lee rounded out the top five.

Qualifying Flight A:

1. V37-Grant Anderson, 12.284

2. Usa5-Lucas Wolf, 12.336

3. V42-Jye Okeeffe, 12.336

4. V90-Corey McCullagh, 12.374

5. W17-James McFadden, 12.439

6. S27-Daniel Pestka, 12.658

7. V32-Stephen Spark, 12.675

8. VA22-Leigh Mugavin, 12.694

9. T62-Tate Frost, 12.726

10. V3-Darren Mollenoyux, 12.731

11. V68-Brett Milburn, 12.746

12. S13-Brock Hallett, 12.778

13. S24-Ricky Maiolo, 12.810

14. N89-Braydan Willmington, 12.910

15. W60-Lachlan McHugh, 12.924

16. VA51-Robert Nicholas, 12.955

17. V98-Peter Doukas, 12.984

18. VA12-Mark Carlin, 13.003

19. V45-Mike Van Bremen, 13.246

20. V50-Darren Clarke, 13.262

21. W14-Jason Pryde, 13.274

22. V49-Ricky Clarke, 13.326

23. V56-James Aranyosi, 13.392

24. VA7-Tim Hutchins, 13.399

Qualifying Flight B:

1. W2-Kerry Madsen, 12.017

2. W26-Cory Eliason, 12.029

3. S45-Jake Tranter, 12.805

4. V77-Brayden Parr, 12.840

5. V60-Jordyn Charge, 12.898

6. T22-Jock Goodyer, 12.905

7. W25-Taylor Millings, 12.984

8. V88-David Murcott, 13.034

9. V55-Brooke Tatnell, 13.095

10. V70-John Vogels, 13.098

11. V25-Jack Lee, 13.230

12. S20-Glen Sutherland, 13.286

13. Q54-Randy Morgan, 13.305

14. S14-Brendan Quinn, 13.308

15. S15-Aidan Hall, 13.328

16. VA88-Grant Stansfield, 13.346

17. S4-Lisa Walker, 13.561

18. V40-Rusty Hickman, 13.673

19. V48-Adam King, 13.700

20. V81-Robbie Paton, 13.795

21. V72-Jacob Smith, 13.937

22. NT 17-Lenny Cole, 14.255

23. Q83-Steve Lines, 12.435

Heat Race #1:

1. W17-James McFadden

2. S24-Ricky Maiolo

3. V37-Grant Anderson

4. T62-Tate Frost

5. S13-Brock Hallett

6. V98-Peter Doukas

7. VA7-Tim Hutchins

8. V90-Corey McCullagh

9. VA22-Leigh Mugavin

10. V50-Darren Clarke

11. W14-Jason Pryde

12. VA51-Robert Nicholas

Heat Race #2:

1. N89-Braydan Willmington

2. V3-Darren Mollenoyux

3. W60-Lachlan McHugh

4. S27-Daniel Pestka

5. V68-Brett Milburn

6. Usa5-Lucas Wolf

7. VA12-Mark Carlin

8. V42-Jye Okeeffe

9. V45-Mike Van Bremen

10. V32-Stephen Spark

11. V56-James Aranyosi

12. V49-Ricky Clarke

Heat Race #3:

1. V88-David Murcott

2. Q54-Randy Morgan

3. V55-Brooke Tatnell

4. W2-Kerry Madsen

5. VA88-Grant Stansfield

6. V60-Jordyn Charge

7. V77-Brayden Parr

8. V72-Jacob Smith

9. S4-Lisa Walker

10. V81-Robbie Paton

11. S20-Glen Sutherland

Heat Race #4:

1. V25-Jack Lee

2. S14-Brendan Quinn

3. W26-Cory Eliason

4. V70-John Vogels

5. W25-Taylor Millings

6. T22-Jock Goodyer

7. V40-Rusty Hickman

8. S45-Jake Tranter

9. S15-Aidan Hall

10. NT 17-Lenny Cole

Heat Race #5:

1. V98-Peter Doukas

2. V37-Grant Anderson

3. V32-Stephen Spark

4. VA7-Tim Hutchins

5. VA22-Leigh Mugavin

6. V42-Jye Okeeffe

7. T62-Tate Frost

8. VA12-Mark Carlin

9. V56-James Aranyosi

10. V50-Darren Clarke

11. S27-Daniel Pestka

12. N89-Braydan Willmington

Heat Race #6:

1. W60-Lachlan McHugh

2. S13-Brock Hallett

3. V68-Brett Milburn

4. V90-Corey McCullagh

5. W17-James McFadden

6. V3-Darren Mollenoyux

7. Usa5-Lucas Wolf

8. W14-Jason Pryde

9. V45-Mike Van Bremen

10. S24-Ricky Maiolo

11. V49-Ricky Clarke

Heat Race #7:

1. T22-Jock Goodyer

2. W2-Kerry Madsen

3. S4-Lisa Walker

4. S14-Brendan Quinn

5. W25-Taylor Milling

6. V77-Brayden Parr

7. S45-Jake Tranter

8. V72-Jacob Smith

9. Q54-Randy Morgan

Heat Race #8:

1. V25-Jack Lee

2. V40-Rusty Hickman

3. W26-Cory Eliason

4. V55-Brooke Tatnell

5. V70-John Vogels

6. V60-Jordyn Charge

7. V88-David Murcott

8. V81-Robbie Paton

9. VA88-Grant Stansfield

C-Main:

1. V72-Jacob Smith

2. VA12-Mark Carlin

3. V45-Mike Van Bremen

4. W14-Jason Pryde

5. V81-Robbie Paton

6. V56-James Aranyosi

7. V50-Darren Clarke

8. V49-Ricky Clarke

9. NT 17-Lenny Cole

10. VA7-Tim Hutchins

B-Main:

1. W60-Lachlan McHugh

2. V70-John Vogels

3. S13-Brock Hallett

4. S14-Brendan Quinn

5. V98-Peter Doukas

6. V72-Jacob Smith

7. VA12-Mark Carlin

8. V68-Brett Milburn

9. V32-Stephen Spark

10. VA88-Grant Stansfield

11. S4-Lisa Walker

12. VA22-Leigh Mugavin

13. Q54-Randy Morgan

14. T62-Tate Frost

15. S24-Ricky Maiolo

16. V40-Rusty Hickman

A-Main:

1. W17-James McFadden

2. V37-Grant Anderson

3. W26-Cory Eliason

4. V90-Corey McCullagh

5. V25-Jack Lee

6. V55-Brooke Tatnell

7. W60-Lachlan McHugh

8. V60-Jordyn Charge

9. T22-Jock Goodyer

10. V88-David Murcott

11. Usa5-Lucas Wolf

12. V3-Darren Mollenoyux

13. V42-Jye Okeeffe

14. S45-Jake Tranter

15. W25-Taylor Milling

16. S14-Brendan Quinn

17. V70-John Vogels

18. W2-Kerry Madsen

19. V77-Brayden Parr

20. S13-Brock Hallett