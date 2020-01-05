Shane Stewart Wins Again During USA vs WA Speedweek

USA vs WA Speedweek
Attwell Park Speedway
Albany, WA
Saturday January 4, 2020
Maddington Toyota Sprintcar SEries
Qualifying:
1. 11-Jason Kendrick, 13.289
2. 3-Callum Williamson, 13.296
3. USA87-Shane Stewart, 13.539
4. 97-Mitchell Wormall, 13.584
5. 79-Kris Coyle, 13.621
6. USA1-Bud Kaeding, 13.737
7. 12-Daniel Harding, 13.766
8. USA2-Harli White, 13.769
9. 8-Andrew Priolo, 13.891
10. 94-Matthew Cross, 14.791
Heat Race #1:
1. USA87-Shane Stewart
2. 11-Jason Kendrick
3. 12-Daniel Harding
4. 8-Andrew Priolo
5. 97-Mitchell Wormall
6. 79-Kris Coyle
7. 94-Matthew Cross
Heat Race #2:
1. 3-Callum Williamson
2. 97-Mitchell Wormall
3. USA2-Harli White
4. USA87-Shane Stewart
5. USA1-Bud Kaeding
6. 12-Daniel Harding
Feature:
1. USA87-Shane Stewart
2. 3-Callum Williamson
3. USA1-Bud Kaeding
4. 11-Jason Kendrick
5. 79-Kris Coyle
6. 97-Mitchell Wormall
7. 12-Daniel Harding
8. 94-Matthew Cross
9: USA2-Harli White
10. 8-Andrew Priolo