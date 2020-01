McCullagh Wins at Avalon Raceway

LARA, VIC (January 11, 2020) — Corey McCullagh won the Sprint Car Racing Association of Victoria Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series event on Saturday at Avalon Raceway. McCullagh started on the front row and led all 25-laps in route to the victory. Grand Anderson, Bobby Daly, Jordan Change, and Brett Milburn rounded out the top five.

Sprint Car Racing Association of Victoria

Eureka Garage and Sheds Sprint Car Series

Avalon Raceway

Lara, VIC

Saturday January 11, 2020

Qualifying:

1. V60-Jordyn Charge, 12.670

2. V68-Brett Milburn, 12.680

3. V90-Corey McCullagh, 12.699

4. V2-Domain Ramsay, 12.712

5. V70-John Vogels, 12.739

6. V42-Jye Okeeffe, 12.742

7. V37-Grant Anderson, 12.750

8. VA29-Terry Rankin, 12.760

9. V83-Chris Solomon, 12.791

10. V8-Bobby Daly, 12.834

11. T7-Tim Hutchins, 12.835

12. T45-Kurt Luttrell, 12.851

13. NT7-Matthew Reed, 12.900

14. V72-Jacob Smith, 12.901

15. NT26-Tony Moule, 12.945

16. V19-Sam Wren, 12.947

17. V7-Paul Solomon, 12.994

18. T62-Tate Frost, 13,99

19. N36-Eddie Lumbar, 13.005

20. V95-Ryan Davis, 13.039

21. V17-Dennis Jones, 13.052

22. V45-Mike Van Bremen, 13.061

23. V27-Ross Jarrad, 13.069

24. V9-Rod Matthews, 13.072

25. V34-Brenten Farrer, 13.09

26. S37-Terry Kelly, 13.102

27. VA12-Mark Carlin, 13.111

28. VA75-David Donegan, 13.129

29. V77-Brayden Parr, 13.158

30. V28-Andrew Hughes, 13.198

31. VA22-Leigh Mugavin, 13.208

32. VA88-Grant Stansfield, 13.231

33. V64-David Aldersley, 13.282

34. V48-Adam King, 13.333

35. V75-Mitchell Smith, 13.398

36. V50-Darren Clarke, 13.475

37. V93-Travis Millar, 13.546

38. V57-Troy Hose, 13.607

39. V32-Stephen Spark, 13.74

40. VA82-Matthew Oshannassy, 13.767

41. NT41-John Murdie, 15.082

42. V36-Daniel Reinhardt, 15.168

43. V73-Charles Hunter, 26.107

Heat Race #1:

1. V90-Corey McCullagh

2. V37-Grant Anderson

3. V8-Bobby Daly

4. T45-Kurt Luttrell

5. N36-Eddie Lumbar

6. V19-Sam Wren

7. V27-Ross Jarrad

8. V75-Mitchell Smith

9. V64-David Aldersley

10. V32-Stephen Spark

Heat Race #2:

1. V60-Jordyn Charge

2. V2-Domain Ramsay

3. V70-John Vogels

4. T7-Tim Hutchins

5. VA88-Grant Stansfield

6. VA75-David Donegan

7. V48-Adam King

8. VA22-Leigh Mugavin

9. VA82-Matthew Oshannassy

10. VA29-Terry Rankin

11. NT26-Tony Moule

Heat Race #3:

1. V68-Brett Milburn

2. V72-Jacob Smith

3. V7-Paul Solomon

4. V77-Brayden Parr

5. V17-Dennis Jones

6. S37-Terry Kelly

7. V9-Rod Matthews

8. V45-Mike Van Bremen

9. V93-Travis Millar

10. V50-Darren Clarke

11. V36-Daniel Reinhardt

Heat Race #4:

1. V83-Chris Solomon

2. T62-Tate Frost

3. V42-Jye Okeeffe

4. V34-Brenten Farrer

5. V95-Ryan Davis

6. VA12-Mark Carlin

7. V57-Troy Hose

8. NT41-John Murdie

9. V73-Charles Hunter

DNF. NT7-Matthew Reed

DNF. V28-Andrew Hughes

Heat Race #5:

1. V48-Adam King

2. V8-Bobby Daly

3. NT26-Tony Moule

4. V90-Corey McCullagh

5. V75-Mitchell Smith

6. VA22-Leigh Mugavin

7. V27-Ross Jarrad

DNF. VA29-Terry Rankin

9. V2-Domain Ramsay

DNF. V19-Sam Wren

Heat Race #6:

1. VA88-Grant Stansfield

2. V64-David Aldersley

3. VA75-David Donegan

4. T7-Tim Hutchins

5. V70-John Vogels

6. V60-Jordyn Charge

7. N36-Eddie Lumbar

8. T45-Kurt Luttrell

9. V37-Grant Anderson

10. V32-Stephen Spark

11. VA82-Matthew Oshannassy

Heat Race #7:

1. V77-Brayden Parr

2. V93-Travis Millar

3. V95-Ryan Davis

4. VA12-Mark Carlin

5. V42-Jye Okeeffe

6. V17-Dennis Jones

7. V9-Rod Matthews

8. NT41-John Murdie

9. V57-Troy Hose

10. V72-Jacob Smith

Heat Race #8:

1. V73-Charles Hunter

2. S37-Terry Kelly

3. V50-Darren Clarke

4. V7-Paul Solomon

5. T62-Tate Frost

6. V34-Brenten Farrer

7. V68-Brett Milburn

8. V28-Andrew Hughes

9. V83-Chris Solomon

10. V45-Mike Van Bremen

11. V36-Daniel Reinhardt

C-Main:

1. VA12-Mark Carlin

2. NT26-Tony Moule

3. V93-Travis Millar

4. VA29-Terry Rankin

5. N36-Eddie Lumbar

6. V50-Darren Clarke

7. V28-Andrew Hughes

8. V45-Mike Van Bremen

9. V9-Rod Matthews

10. V75-Mitchell Smith

11. VA22-Leigh Mugavin

12. V57-Troy Hose

13. V27-Ross Jarrad

14. V36-Daniel Reinhardt

15. V32-Stephen Spark

B-Main:

1. V72-Jacob Smith

2. VA88-Grant Stansfield

3. T7-Tim Hutchins

4. V48-Adam King

5. V17-Dennis Jones

6. T45-Kurt Luttrell

7. S37-Terry Kelly

8. VA29-Terry Rankin

9. NT26-Tony Moule

10. V95-Ryan Davis

11. V34-Brenten Farrer

12. V64-David Aldersley

13. V93-Travis Millar

14. V73-Charles Hunter

15. VA12-Mark Carlin

16. VA75-David Donegan

A-Main:

1. V90-Corey McCullagh

2. V37-Grant Anderson

3. V8-Bobby Daly

4. V60-Jordyn Charge

5. V68-Brett Milburn

6. V7-Paul Solomon

7. V42-Jye Okeeffe

8. V83-Chris Solomon

9. T62-Tate Frost

10. V2-Domain Ramsay

11. V77-Brayden Parr

12. VA88-Grant Stansfield

13. V72-Jacob Smith

14. T7-Tim Hutchins

15. V17-Dennis Jones

16. V70-John Vogels

17. T45-Kurt Luttrell

18. V48-Adam King