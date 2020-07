Auto Value Bumper to Bumper Sprint Car Series

Lucas Oil Raceway at Indianapolis

Brownsburg, IN

Friday July 3, 2020

Feature:

1. 5-Kyle Hamilton

2. 67-Kyle O’Gara

3. 7C-Caleb Armstrong

4. 26-Aaron Pierce

5. 32-Nick Hamilton

6. 12-Billy Wease

7. 13-Joe Ligouri

8. 74-Tony Main

9. 31-Derek Bischak

10. 27-Chris Jagger

11. 95-Rob Kesling

12. 4-Kody Swanson

13. 71-Brian Vaughn

14-71H-Luke Harbison

15. 7A-Dakota Armstrong

16. 11-Ton Geren

17. 34-Gary Dunkel

18. 22A-Bobby Santos III