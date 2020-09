Brown Delivers at Bridgeport

BRIDGEPORT, N.J. (September 25, 2020) — Dave Brown won the Mid-Atlantic Sprint Series feature Friday night at Bridgeport Speedway to kick off the Danny Serrano 100 weekend. Brown led the opening three laps before losing to lead to Jeff Geiges. Brown was able to drive back to the lead on lap nine and held on for the victory over Kevin Nagy and Geiges.

Mid-Atlantic Sprint Series

Bridgeport Speedway

Bridport, New Jersey

Friday September 25, 2020

Heat Race #1:

1. 99-Ricky DiEva

2. 83-Larry McVay

3. 21j-Jason Dunn

4. 77-Chris Allen

5. 7-Aiden Borden

6. 38-Marie McVay

7. 77z-Zak Vickers

DNS: 70-Eddie Wagner

Heat Race #2:

1. 44-Dave Brown

2. 15-CJ Faison

3. 1-Tom Carberry

4. 8-Andy Best

5. 77z-Craig Pellegrini

6. 24L-Dan Leaper

7. 23-Tory Rose

8. 32-Dale Eggert

Heat Race #3:

1. 4-John Brennfleck

2. 18-Tim Tanner, Jr

3. 4-Tyler Reinhardt

4. 83k-Kristina Pratt

5. 39x-Scott Frack

6. 17c-Keith Anderson

7. 12-Joe Kay

Heat Race #4:

1. 77j-Jeff Geiges

2. 45-Kevin Nagy

3. 70-Eddie Wagner

4. 9s-Rick Stief

5. 202-Mark Bitner

6. 27j-Jenna Shotz

7. 86-Darren Cox

8. 9-Justin Nowlen

B-Main:

1. 24L-Dan Leaper

2. 27j-Jenna Shotz

3. 12-Joe Kay

4. 38-Marie McVay

5. 23-Tory Rose

6. 32-Dale Eggert

7. 17c-Keith Anderson

8. 86-Darren Cox

9. 9-Justin Nowlen

A-Main:

1. 44-Dave Brown

2. 45-Kevin Nagy

3. 77j-Jeff Geiges

4. 18-Tim Tanner, Jr

5. 15-CJ Faison

6. 8-Andy Best

7. 1-Tom Carberry

8. 70-Eddie Wagner

9. 4-Tyler Reinhardt

10. 9s-Rick Stief

11. 39x-Scott Frack

12. 77z-Craig Pellegrini

13. 99-Ricky DiEva

14. 4-John Brennfleck

15. 83k-Kristina Pratt

16. 24L-Dan Leaper

17. 38-Marie McVay

18. 202-Mark Bitner

19. 21j-Jason Dunn

20. 7-Aiden Borden

21. 27j-Jenna Shotz

22. 77-Chris Allen

23. 83-Larry McVay

24. 12-Joe Kay