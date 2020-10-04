Jesse Costa Wins Crate Sprint Car Feature at Brockville

Brockville Ontario Speedway
Brockville, Ontario
Saturday October 3, 2020
Winged Crate Sprint Cars
Feature:
1. 4 – Jesse Costa
2. 12DD – Darren Dryden
3. 19D – Allan Downey
4. 42W – Rick Wilson
5. 20 – Johnny Miller
6. 1EH – Paul Klager
7. 49L – Lucas Smith
8. 29W – Tyler Ward
9. R52 – Matt Billings
10. 45 – Curis Gartley
11. 14 – Larry Gledhill
12. 77 – Darrell Pelletier
13. 5D – Jacob Dykstra
14. 70MM – Dave McKnight
15. 54 – Ryan Dinning
16. 31 – Dale Curran
17. BS39 – Brett Stratford
18. 9C – Brian Nanticoke
19. 45S – Nick Sheridan
20. 4 – D.J. Christie
21. 9 – Luke Stewart
22. 7 – Erric Gledhill
23. 2 – Lee Winger
24. 73 – Rob Neely
25. 28 – Jordan Hll
26. 50LS – Adrain Strahle