Marci Wins at BAPS Motor Speedway

YORK HAVEN, PA (October 24, 2020) — Anthony Macri won winged 410 Sprint Car feature Saturday at BAPS Motor Speedway. Bill Balog, Tim Wagman, Kyle Reinhardt, and Billy Dietrich rounded out the top five. Scott Dellinger won the super sportsman feature.

BAPS Motor Speedway

York Haven, Pennsylvania

Saturday October 24, 2020

Winged 410 Sprint Cars

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 15B-Zach Hampton[3]

2. 5-Brent Marks[6]

3. 91R-Kyle Reinhardt[2]

4. 44-Dylan Norris[7]

5. 91-Anthony Fiore[4]

6. 16A-Aaron Bollinger[9]

7. 55-Dallas Schott[10]

8. 48-Danny Dietrich[5]

9. 1X-Chad Trout[8]

10. 11A-Austin Bishop[1]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 19-Troy Wagaman Jr[1]

2. 39M-Anthony Macri[5]

3. 77-Derek Locke[3]

4. 4R-Doug Hammaker[4]

5. 73B-Brett Michalski[9]

6. 54A-Zachary Newlin[8]

7. 47K-Kody Lehman[7]

8. 97-Brie Hershey[2]

9. 22-Bryn Gohn[6]

Heat Race #3 (10 Laps)

1. 07-Bill Balog[4]

2. 8-Billy Dietrich[2]

3. 39-Chase Dietz[3]

4. 3Z-Brock Zearfoss[9]

5. 51-Freddie Rahmer[8]

6. 99M-Kyle Moody[5]

7. 7-Trey Hivner[10]

8. 11P-Greg Plank[7]

9. (DQ) 49H-Bradley Howard[1]

10. (DQ) 37-JJ Grasso[6]

Heat Race #4 (10 Laps)

1. 5E-Tim Wagaman II[1]

2. 21-Matt Campbell[3]

3. 75-Tyler Ross[4]

4. 24-Lucas Wolfe[6]

5. 4-Dwight Leppo[2]

6. 29-Michael Bauer[5]

7. 5B-Justin Barger[8]

8. 2W-Glenndon Forsythe[9]

9. 10-Joe Kata[7]

B-Main #1 (10 Laps)

1. 73B-Brett Michalski[2]

2. 91-Anthony Fiore[1]

3. 16A-Aaron Bollinger[3]

4. 54A-Zachary Newlin[4]

5. 47K-Kody Lehman[6]

6. 1X-Chad Trout[9]

7. 11A-Austin Bishop[11]

8. 55-Dallas Schott[5]

9. 22-Bryn Gohn[10]

10. 97-Brie Hershey[7]

DNS: 48-Danny Dietrich

B-Main #2 (10 Laps)

1. 51-Freddie Rahmer[1]

2. 29-Michael Bauer[4]

3. 99M-Kyle Moody[3]

4. 5B-Justin Barger[6]

5. 37-JJ Grasso[11]

6. 7-Trey Hivner[5]

7. 10-Joe Kata[9]

8. 11P-Greg Plank[7]

9. 4-Dwight Leppo[2]

10. 2W-Glenndon Forsythe[8]

DNS: 49H-Bradley Howard

A-Main (30 Laps)

1. 39M-Anthony Macri[6]

2. 07-Bill Balog[4]

3. 5E-Tim Wagaman II[2]

4. 91R-Kyle Reinhardt[10]

5. 8-Billy Dietrich[9]

6. 75-Tyler Ross[1]

7. 15B-Zach Hampton[8]

8. 3Z-Brock Zearfoss[15]

9. 4R-Doug Hammaker[14]

10. 51-Freddie Rahmer[18]

11. 19-Troy Wagaman Jr[12]

12. 77-Derek Locke[11]

13. 24-Lucas Wolfe[16]

14. 29-Michael Bauer[20]

15. 16A-Aaron Bollinger[21]

16. 91-Anthony Fiore[19]

17. 99M-Kyle Moody[22]

18. 44-Dylan Norris[13]

19. 5-Brent Marks[5]

20. 39-Chase Dietz[3]

21. 5B-Justin Barger[24]

22. 73B-Brett Michalski[17]

23. 21-Matt Campbell[7]

24. 54A-Zachary Newlin[23]

Winged Super Sportsman

Heat Race #1 (10 Laps)

1. 30-Scott Dellinger[9]

2. 8-Rich Eichelberger[2]

3. 75-Kenny Edkin[10]

4. 7-Timmie Barrick[5]

5. 2M-Matt Ondek[8]

6. 3B-Mike Enders[7]

7. 383-Steve Fannasy[6]

8. 16R-Ryan Rutz[3]

9. 77W-Tom Wyckoff[1]

10. 8M-Chris Meleason[4]

Heat Race #2 (10 Laps)

1. 10H-Dave Hollar[3]

2. 14-Nate Young[2]

3. 71K-Tyler Wolford[5]

4. 70D-Frankie Herr[9]

5. 77-Russ Mitten[7]

6. 35-John Edkin[8]

7. 360-Jay Fannasy[6]

8. 22-Daniel John[4]

9. 21R-Jamie Rickert[10]

10. 19R-Eric Rutz[1]

A-Main (25 Laps)

1. 360-Jay Fannasy[14]

2. 70D-Frankie Herr[9]

3. 77-Russ Mitten[5]

4. 75-Kenny Edkin[10]

5. 3B-Mike Enders[4]

6. 2M-Matt Ondek[6]

7. 71K-Tyler Wolford[3]

8. 35-John Edkin[7]

9. 14-Nate Young[1]

10. 383-Steve Fannasy[13]

11. 8-Rich Eichelberger[11]

12. 22-Daniel John[16]

13. 16R-Ryan Rutz[15]

14. 19R-Eric Rutz[18]

15. 77W-Tom Wyckoff[19]

16. 21R-Jamie Rickert[17]

17. 7-Timmie Barrick[2]

18. 10H-Dave Hollar[12]

19. 30-Scott Dellinger[8]

DNS: 8M-Chris Meleason