Tim Shaffer Wins USCS Feature at Southern Raceway

MILTON, FL (February 20, 2021) — The Steel City Outlaw, Tim Shaffer from Aliquippa, Pennsylvania won Saturday night’s USCS Winter Heat Series feature Saturday at Southern Raceway.

Mark Smith stated 5th and followed Shaffer across the finish line three car lengths back. Gareth Williamson from Columbia, Missouri was third followed by 2020 USCS Southern Thunder Champion, 16-year-old Connor Leoffler from Myrtle Beach, South Carolina and Ohio’s completed the top five.

2018 Empire Super Sprints Champion, Ney Yorker Paulie Colagiovanni garnered the Wilwood Disc Brakes Hardcharger award for advancing the most positions (7) in the main event.

United Sprint Car Series

Southern Raceway

Milton, Florida

Saturday February 20, 2021

Engler Heat Race #1 (8 Laps)

1. 66-Chase Dunham[1]

2. M1-Mark Smith[4]

3. 4-Danny Smith[6]

4. 16B-Zane Devault[7]

5. 10-Terry Gray[5]

6. 28M-Conner Morrell[2]

7. 28-Jeff Willingham[3]

BMRS Heat Race #2 (8 Laps)

1. 72-Tim Shaffer[1]

2. 3-Todd Gracey[4]

3. 10C-Paulie Colagiovanni[3]

4. 29-Kyle Amerson[5]

5. 3M-Dennis Misuraca[6]

6. 7E-Eric Gunderson[7]

DNS: 1X-Brent Crews

JJ Supply Heat Race #3 (8 Laps)

1. 20B-Cody Bova[2]

2. 33W-Mike Walter II[1]

3. 44-Chris Martin[3]

4. W20-Greg Wilson[5]

5. 5T-Ryan Timms[6]

6. 43-Terry Witherspoon[4]

7. 7J-Gregg Jones[7]

Schoenfeld Heat Race #4 (8 Laps)

1. 24-Garet Williamson[1]

2. 22-Connor Leoffler[2]

3. 22S-Slater Helt[5]

4. 70-Nick Tucker[4]

5. 343-Shawn Murray[7]

6. 27-Carson McCarl[6]

DNS: 28F-Davie Franek

Hoosier Speed Dash (6 Laps)

1. 3-Todd Gracey[1]

2. 10C-Paulie Colagiovanni[2]

3. 5T-Ryan Timms[3]

4. 1X-Brent Crews[6]

5. 10-Terry Gray[5]

6. 28F-Davie Franek[4]

B Main (15 Laps)

1. 29-Kyle Amerson[1]

2. 5T-Ryan Timms[3]

3. 70-Nick Tucker[2]

4. 10-Terry Gray[7]

5. 27-Carson McCarl[8]

6. 28F-Davie Franek[14]

7. 28M-Conner Morrell[10]

8. 43-Terry Witherspoon[9]

9. 1X-Brent Crews[13]

10. 343-Shawn Murray[4]

11. 7J-Gregg Jones[11]

12. 28-Jeff Willingham[12]

13. 7E-Eric Gunderson[6]

DNS: 3M-Dennis Misuraca

Feature (25 Laps)

1. 72-Tim Shaffer[2]

2. M1-Mark Smith[5]

3. 24-Garet Williamson[1]

4. 22-Connor Leoffler[9]

5. 16B-Zane Devault[11]

6. 10C-Paulie Colagiovanni[13]

7. 20B-Cody Bova[4]

8. 4-Danny Smith[7]

9. W20-Greg Wilson[14]

10. 27-Carson McCarl[19]

11. 44-Chris Martin[12]

12. 5T-Ryan Timms[16]

13. 28F-Davie Franek[20]

14. 28M-Conner Morrell[21]

15. 70-Nick Tucker[17]

16. 66-Chase Dunham[3]

17. 33W-Mike Walter II[10]

18. 29-Kyle Amerson[15]

19. 43-Terry Witherspoon[22]

20. 22S-Slater Helt[8]

21. 10-Terry Gray[18]

22. 3-Todd Gracey[6]