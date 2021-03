Dietrich Catches Trout for Victory at Lincoln

ABBOTTSTOWN, PA (March 13, 2021) — Danny Dietrich from Gettysburg, Pennsylvania charged from 15th starting spot to win Saturday afternoon at Lincoln Speedway. Dietrich picked his way through the field and took advantage of a restart with 10 laps to go to challenge Trout for the lead, taking the tpo position driving around the outside of Trout in turn four with six laps to go. The victory was Dietrich’s first of the 2021 season.

Trout held on for second position Matt Campbell, Jimmy Siegel, and Tim Shaffer rounded out the top five.

Lincoln Speedway

Abbottstown, Pennsylvania

Saturday March 13, 2021

Heat Race #1:

1. 72-Tim Shaffer

2. 59-Jimmy Siegel

3. 1x-Chad Trout

4. 75-Tyler Ross

5. 69-Tim Glatfelter

6. 19-Troy Wagaman

7. 2-Rickey Peterson

8. 55-Dallas Schott

9. 11p-Greg Plank

10. 40i-Mark Imler

Heat Race #2:

1. 49h-Bradley Howard

2. 39-Chase Dietz

3. 51-Freddie Rahmer

4. 2w-Glendon Forsythe

5. 5e-Tim Wagaman

6. 88-Brandon Rahmer

7. 90-Jordan Givler

8. 16a-Aaron Bollinger

9. 44-Dylan Norris

10. 85-Ricky Dieva

Heat Race #3:

1. 8d-Billy Dietrich

2. 99m-Kyle Moody

3. 21-Matt Campbell

4. 87-Alan Krimes

5. 48-Danny Dietrich

6. 21t-Scott Fisher

7. 17b-Steve Buckwalter

8. 50-Tyler Esh

9. 35o-Steve Owings

B-Main:

1. 17b-Steve Buckwalter

2. 2-Rickey Peterson

3. 90-Jordan Givler

4. 16a-Aaron Bollinger

5. 44-Dylan Norris

6. 11p-Greg Plank

7. 55-Dallas Schott

8. 35o-Steve Owings

9. 85-Ricky Dieva

10. 40i-Mark Imler

11. 50-Tyler Esh

A-Main:

1. 48-Danny Dietrich

2. 1x-Chad Trout

3. 21-Matt Campbell

4. 59-Jimmy Siegel

5. 72-Tim Shaffer

6. 75-Tyler Ross

7. 8d-Billy Dietrich

8. 87-Alan Krimes

9. 17b-Steve Buckwalter

10. 99m-Kyle Moody

11. 5e-Tim Wagaman

12. 44-Dylan Norris

13. 69-Tim Glatfelter

14. 90-Jordan Givler

15. 16a-Aaron Bollinger

16. 19-Troy Wagaman

17. 2-Rickey Peterson

18. 21t-Scott Fisher

19. 39-Chase Dietz

20. 2w-Glendon Forsythe

21. 11p-Greg Plank

22. 51-Freddie Rahmer

23. 49h-Bradley Howard

24. 88-Brandon Rahmer