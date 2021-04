Justin Sanders Wins Tribute to Al Hinds

PLACERVILLE, Calif. (April 10, 2021) — Justin Sanders won the “Tribute to Al Hinds” Saturday at Placerville Speedway. Tanner Carrick, Colby Copeland, Andy Forsberg, and Ryan Robinson rounded out the top five.

Tribute to Al Hinds

Placerville Speedway

Placerville, California

Saturday April 10, 2021

Winged 360 Sprint Cars

Qualifying:

1. 83T-Tanner Carrick, 10.796

2. X1-Andy Forsberg, 10.827

3. 7C-Justyn Cox, 10.860

4. 4SA-Justin Sanders, 10.879

5. 16X-Andy Gregg, 10.885

6. 2X-Chase Majdic, 10.911

7. 46JR-Joel Myers Jr., 10.915

8. 94-Greg Decaires V, 10.928

9. 2SB-Jake Morgan, 10.961

10. 14W-Ryan Robinson, 10.985

11. 2XM-Max Mittry, 11.014

12. 80N-Justin Bradway, 11.020

13. 38B-Blake Carrick, 11.023

14. 24-Chase Johnson, 11.032

15. 21-Shane Hopkins, 11.034

16. 5V-Colby Copeland, 11.043

17. 85-C.J. Humphreys, 11.050

18. 1F-D.J. Freitas, 11.057

19. 88-Kyle Offill, 11.124

20. 88A-Joey Ancona, 11.133

21. 93-Stephen Ingraham, 11.158

22. 5J-Kalib Henry, 11.166

23. 9-Tyler Brown, 11.168

24. 21X-Michael Ing, 11.199

25. 4-Jodie Robinson, 11.286

26. 34-Landon Brooks, 11.300

27. 98-Chris Masters, 11.339

28. 57B-Bobby Butler, 11.342

29. 83SA-Isaiah Vasquez, 11.343

30. 21W-Josh Wiesz, 11.371

31. 8-Colby Wiesz, 11.442

32. 75-Brian Boswell, 12.107

33. 5A-Lonny Alton, 12.685

Heat Race #1:

1. 38B-Blake Carrick

2. 83T-Tanner Carrick

3. 85-C.J. Humphreys

4. 4-Jodie Robinson

5. 5A-Lonny Alton

6. 2SB-Jake Morgan

7. 93-Stephen Ingraham

8. 83SA-Isaiah Vasquez

9. 16X-Andy Gregg

Heat Race #2:

1. 14W-Ryan Robinson

2. 2X-Chase Majdic

3. 24-Chase Johnson

4. X1-Andy Forsberg

5. 1F-D.J. Freitas

6. 5J-Kalib Henry

7. 34-Landon Brooks

8. 21W-Josh Wiesz

Heat Race #3:

1. 21-Shane Hopkins

2. 2XM-Max Mittry

3. 7C-Justyn Cox

4. 88-Kyle Offill

5. 46JR-Joel Myers Jr.

6. 9-Tyler Brown

7. 8-Colby Wiesz

8. 98-Chris Masters

Heat Race #4:

1. 5V-Colby Copeland

2. 4SA-Justin Sanders

3. 94-Greg Decaires V

4. 80N-Justin Bradway

5. 21X-Michael Ing

6. 57B-Bobby Butler

7. 75-Brian Boswell

8. 88A-Joey Ancona

B-Main:

1. 46JR-Joel Myers Jr.

2. 88A-Joey Ancona

3. 16X-Andy Gregg

4. 34-Landon Brooks

5. 5J-Kalib Henry

6. 21X-Michael Ing

7. 1F-D.J. Freitas

8. 98-Chris Masters

9. 83SA-Isaiah Vasquez

10. 8-Colby Wiesz

11. 57B-Bobby Butler

12. 93-Stephen Ingraham

13. 9-Tyler Brown

14. 2SB-Jake Morgan

15. 21W-Josh Wiesz

16. 5A-Lonny Alton

17. 75-Brian Boswell

A-Main:

1. 4SA-Justin Sanders

2. 83T-Tanner Carrick

3. 5V-Colby Copeland

4. X1-Andy Forsberg

5. 14W-Ryan Robinson

6. 38B-Blake Carrick

7. 7C-Justyn Cox

8. 24-Chase Johnson

9. 46JR-Joel Myers Jr.

10. 2X-Chase Majdic

11. 4-Jodie Robinson

12. 88A-Joey Ancona

13. 2XM-Max Mittry

14. 16X-Andy Gregg

15. 80N-Justin Bradway

16. 85-C.J. Humphreys

17. 94-Greg Decaires V

18. 21-Shane Hopkins

19. 88-Kyle Offill

20. 34-Landon Brooks